True Mirella Molinaro E questa volta i servizi sociali dov’erano? I carabinieri all'esterno della casa di Emanuela Aiello (Ansa)

Il padre naturale della piccola Beatrice e delle sorelline è detenuto in carcere, la mamma lasciava pressoché quotidianamente da sole le figlie nella casa di Bordighera per andare dal nuovo compagno, in cella per la morte della bimba. Domani l’interrogatorio.I medici legali hanno trovato sul corpicino della piccola Beatrice lesioni «non compatibili» con quelle di una caduta. E le sorelline della bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso febbraio a Bordighera, ai pm hanno descritto una quotidianità «terrificante» fatta di botte, aggressioni fisiche e verbali e tanta violenza. Si tratta di racconti riferiti tra lacrime e angoscia contenuti nell’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di Manuel Iannuzzi. L’uomo è il compagno di Emanuela Aiello, 43 anni, mamma della bimba uccisa. La donna è in carcere da febbraio per la morte della figlia. Intanto, è stato disposto il trasferimento di Iannuzzi dal carcere di Valle Armea a Sanremo a quello di Genova Pontedecimo dove adesso si trova in isolamento. Il trasferimento si è reso necessario perché nel penitenziario dell’Imperiese è detenuto anche il padre di Iannuzzi, arrestato nello stesso giorno per il possesso di 2 chili di tritolo e della relativa miccia, trovati dai carabinieri nella cantina durante la perquisizione avvenuta nel momento dell’arresto del figlio. Ma nel carcere di Valle Armea è detenuto anche Maurizio Rao, padre naturale delle bambine di Aiello: Rao aveva dato mandato al suo legale di depositare una denuncia per omissione di soccorso nei confronti di Emanuel Iannuzzi. Per questi motivi, la presenza del quarantaduenne nel carcere di Villa Armea non è compatibile. Domani si svolgeranno gli interrogatori di convalida dell’arresto di Iannuzzi e di Emanuela Aiello. Il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi. L’uomo è assistito dagli avvocati Maria Gioffré e Cristian Urbini. Poi sarà sentita la mamma della piccola, assistita dai legali Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni. Inizialmente la donna era accusata di omicidio preterintenzionale in concorso. Poi l’ipotesi di reato è stata modificata in maltrattamenti aggravati che hanno causato la morte di Beatrice. Per il procuratore di Imperia Alberto Lari si è trattato di un aggravamento del reato. Dalle indagini, scaturite dopo la morte della piccola, emerge uno spaccato «agghiacciante» di una famiglia «fragile»: il padre naturale della vittima e delle sorelline è detenuto in carcere, la mamma «lasciava pressoché quotidianamente da sole le figlie nella casa di Bordighera» per raggiungere l’abitazione del compagno a Perinaldo. Quando le forze dell’ordine sono entrate in casa hanno riscontrato «una situazione di grave degrado, incuria e sporcizia inidonea e incompatibile con la presenza di tre bambine e il loro sereno sviluppo psicofisico». Eppure rimane pesante l’interrogativo sul perché i servizi sociali non siano intervenuti per sanare questa condizione di disagio per i minori. Da quanto emerge, non ci sarebbe stato in passato nessun monitoraggio sulle condizioni in cui viveva la donna con le sue bimbe. Iannuzzi, picchiava le piccole. E la sorellina di Beatrice lo racconta tra le lacrime agli inquirenti con dovizia di particolari: «Bea quando l’ha presa da sopra era nuda. Cioè aveva il pannolino ma era nuda. L’ha messa subito nella doccia. Io Bea la sentivo urlare, Emanuel diceva “stai zitta stai, zitta che non è niente”. Subito pensavo gli bruciano gli occhi e poi sentivo tipo (batte con la mano destra aperta sulla scrivania, ndr) così sulla pelle di Bea. Е poi quando sono andata a vedere la porta era aperta. Bea era così sulla vasca che sanguinava dal naso. Però aveva già gli occhi chiusi e faceva così (mima col capo un movimento dall’alto verso il basso, ndr). Cioè più la teneva su e più lei faceva così cioè col collo così poi aveva tutto il corpo viola più o meno tutto il corpo viola e le labbra viola». Emanuela Aiello non ha mai portato la bimba deceduta in pronto soccorso, nonostante le diverse lesioni riportate. Tale comportamento, per gli inquirenti, denota un’evidente «ritrosia» nel rivolgersi ai sanitari probabilmente per timore delle domande che le avrebbero potuto rivolgere. Il medico legale, intervenuto al momento del decesso, ha ritenuto «inverosimili» le spiegazioni fornite dalla mamma: «In relazione all’ipotesi di una caduta dalle scale avvenuta 2-3 giorni prima del decesso, le lesioni non presentano la classica natura e disposizione derivante da tale dinamica, poiché generalmente in questi casi sono presenti escoriazioni, dovute al contatto con la superficie spigolosa e ruvida dei gradini, a livello dei distretti corporei più esposti durante il ruzzolamento, vale a dire capo, gomiti e ginocchia. Mentre nel caso di specie, in tali sedi, sono presenti solo ecchimosi mentre le escoriazioni sono tutte concentrate alla regione cervico-dorsale. Peraltro, è anche inverosimile l’ipotesi che la bimba sia caduta, riportando tali lesioni, e poi sia stata in apparente benessere per due giorni, per poi andare precipitosamente incontro al decesso dopo tale periodo». Secondo le indagini, Iannuzzi più volte si sarebbe accanito contro la piccola deceduta minacciandola con frasi del tipo: «Guarda che ti vengo a picchiare se non smetti di piangere», ma anche: «Stai zitta che adesso arrivano i miei nipotini, mia mamma e mia sorella, se non stai zitta guarda che ti chiudo in camera e non esci».