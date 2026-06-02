{{ subpage.title }}

True
Francesco Borgonovo
2026-06-02

Il Pd stecca: «Enrico Ruggeri non canti, era un no vax»

Il Pd stecca: «Enrico Ruggeri non canti, era un no vax»
Enrico Ruggeri (Getty Images)
Il cantante è stato invitato alla Notte bianca di Codogno. Il Pd però insorge ripescando le sue posizioni durante la pandemia contrarie al Green pass. Ma il sindaco tira dritto: «Conta solo il valore artistico».

Quando in un talk show o in un dibattito pubblico si osa ricordare il folle periodo del Covid c'è sempre qualcuno che sbuffa e alza il sopracciglio come a dire: «Basta con questa storia, è acqua passata». Invece non è passato proprio nulla.

Continua a leggereRiduci
pensiero unico
True

Le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli

Le grandi idee della Repubblica sono fuggite come i cavalli
Il campanile del Palazzo del Quirinale (Imagoeconomica)
Prima fu bipolarismo imperfetto Dc-Pci, poi il radicalismo del ’68 che divenne edonismo di massa. Le uniche fondamenta sono degli «anti», contro il fascismo e il nazionalismo.

Ma quali idee hanno accompagnato la Repubblica italiana in questi ottant’anni? Il 2 giugno è l’occasione per tracciare un bilancio storico e ideale del suo cammino. Disponiamo in partenza di alcune chiavi in negativo: l’antifascismo come collante e fondamento, il ripudio del nazionalismo, la scristianizzazione come perdita progressiva di valori comuni. Poi quando si passa dalle negazioni alle affermazioni divergono le priorità e i contenuti.

Continua a leggereRiduci
2 giugno festa repubblica
True

Israele mina le trattative Iran-Usa. Teheran: chiusura totale di Hormuz

Israele mina le trattative Iran-Usa. Teheran: chiusura totale di Hormuz
Ansa
  • Repubblica islamica infastidita dalla nuova offensiva militare di Tel Aviv in Libano, che ha violato la tregua: «Anche Washington responsabile della condotta e di attacchi nella nostra regione. Sospendiamo i negoziati».
  • Pronta la rappresaglia dopo l’uccisione da parte di Hezbollah di un giovane sergente. Ordinate azioni nelle roccaforti sciite. Trump fa il pompiere: «Gli scontri finiranno».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
negoziati usa iran
True

La sinistra si spacca su Kanye West

La sinistra si spacca su Kanye West
Kanye West (Ansa)
Pasticcio dei dem dopo i concerti annullati a Reggio Emilia del rapper americano e di Travis Scott: prima li vogliono, poi riconoscono i guai che potrebbero creare.

C’era una volta il West: tanto per non farsi mancare niente, il Pd floppa pure sulla musica, stonando completamente sia l’organizzazione (poi annullata) che le reazioni all’annullamento dei concerti di Kanye West e Travis Scott, previsti per luglio alla Rcf Arena di Reggio Emilia, meglio nota come Campovolo, e poi cancellati dal Prefetto Salvatore Angieri per motivi di ordine pubblico e sicurezza.

Continua a leggereRiduci
concerto kanye west reggio emilia
True

E questa volta i servizi sociali dov’erano?

E questa volta i servizi sociali dov’erano?
I carabinieri all'esterno della casa di Emanuela Aiello (Ansa)
Il padre naturale della piccola Beatrice e delle sorelline è detenuto in carcere, la mamma lasciava pressoché quotidianamente da sole le figlie nella casa di Bordighera per andare dal nuovo compagno, in cella per la morte della bimba. Domani l’interrogatorio.

I medici legali hanno trovato sul corpicino della piccola Beatrice lesioni «non compatibili» con quelle di una caduta. E le sorelline della bimba di 2 anni, trovata morta lo scorso febbraio a Bordighera, ai pm hanno descritto una quotidianità «terrificante» fatta di botte, aggressioni fisiche e verbali e tanta violenza.

Continua a leggereRiduci
caso bordighera
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy