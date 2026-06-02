True Stefano Graziosi Mirko Molteni and Israele mina le trattative Iran-Usa. Teheran: chiusura totale di Hormuz Ansa

Repubblica islamica infastidita dalla nuova offensiva militare di Tel Aviv in Libano, che ha violato la tregua: «Anche Washington responsabile della condotta e di attacchi nella nostra regione. Sospendiamo i negoziati».Pronta la rappresaglia dopo l’uccisione da parte di Hezbollah di un giovane sergente. Ordinate azioni nelle roccaforti sciite. Trump fa il pompiere: «Gli scontri finiranno».Lo speciale contiene due articoli.È tornato a farsi in salita il processo diplomatico tra Washington e Teheran. Domenica sera, gli Stati Uniti hanno reso noto di aver condotto degli attacchi di natura ritorsiva contro alcune postazioni militari in Iran. «Il Comando centrale degli Stati Uniti ha condotto attacchi di autodifesa contro radar iraniani e siti di comando e controllo per droni a Goruk, in Iran, e sull’isola di Qeshm questo fine settimana», ha dichiarato Centcom, per poi aggiungere: «Gli attacchi mirati e deliberati sono avvenuti in risposta alle azioni aggressive dell’Iran, tra cui l’abbattimento di un drone statunitense Mq-1 che operava su acque internazionali». Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno intercettato due missili balistici lanciati dall’Iran contro le forze americane in Kuwait. Si tratta di attacchi, quelli di Teheran contro il Kuwait, che sono stati condannati dal Consiglio di cooperazione del Golfo. In tutto questo, la crisi libanese continua a intersecarsi con quella iraniana. «Il cessate il fuoco tra Iran e Usa è inequivocabilmente un cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso quello libanese. La sua violazione su un fronte equivale alla violazione del cessate il fuoco su tutti i fronti», ha affermato, ieri, il ministro degli Esteri della Repubblica islamica, Abbas Araghchi. «Usa e Israele sono responsabili delle conseguenze di qualsiasi violazione», ha aggiunto. Il riferimento era, in particolare, ai raid israeliani, ordinati da Benjamin Netanyahu nella parte meridionale di Beirut. E proprio per protestare sulla questione libanese, Teheran, secondo l’agenzia di stampa iraniana Tasnim, avrebbe interrotto ieri gli scambi di messaggi con Washington. Non solo. Per la medesima ragione, il regime khomeinista si sarebbe detto pronto a chiudere completamente Hormuz, oltre a Bab el-Mandeb (lo Stretto che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden). Nelle stesse ore, la televisione di Stato riportava che, nel caso gli attacchi israeliani in Libano non si fossero fermati, sarebbe aumentata la probabilità di un crollo della tregua tra Washington e Teheran. Tuttavia, nonostante la voce grossa, Araghchi, in una telefonata con l’omologo pakistano Ishaq Dar, ha chiesto a Islamabad di impegnarsi per mantenere in vigore la tregua.«Non ce l’hanno comunicato», ha affermato ieri Donald Trump, riferendosi alla notizia secondo cui gli iraniani avrebbero deciso di sospendere i negoziati. «Questo non significa che inizieremo a sganciare bombe dappertutto», ha proseguito, parlando con Nbc News. «Manterremo il blocco», ha comunque precisato l’inquilino della Casa Bianca, sottolineando che gli Stati Uniti possono attendere «per tutto il tempo che vorranno». «Non mi interessa se le trattative sono finite», ha anche detto, aggiungendo di voler chiedere a Netanyahu «che cosa sta succedendo in Libano». Tuttavia, in serata, il presidente americano è sembrato smentire i media iraniani, dicendo che i colloqui con Teheran stavano «procedendo a ritmo spedito».A complicare ulteriormente la situazione, anche le spaccature in seno al regime khomeinista. Secondo Iran international, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian avrebbe rassegnato le proprie dimissioni alla Guida suprema, Mojtaba Khamenei, sostenendo che i pasdaran lo avrebbero estromesso dai processi decisionali. Non è un mistero che Pezeshkian (da sempre preoccupato per gli effetti economici della pressione americana) sia a capo della corrente favorevole a trattare con Washington. Le Guardie della rivoluzione, al contrario, premono per mantenere la linea dura nei confronti degli Stati Uniti, con l’obiettivo di tenere alto il costo dell’energia e danneggiare così il Partito repubblicano statunitense in vista delle Midterm di novembre. Fino a ieri sera, non era comunque ancora chiaro se Khamenei avesse intenzione di accettare o meno le dimissioni del presidente iraniano.Insomma, la diplomazia è rientrata in una fase turbolenta. Il che rappresenta un problema tanto per la Repubblica islamica quanto per Trump. La prima continua a scontare il peso delle sanzioni e l’assenza di un accordo mette seriamente a rischio la sua già fragile economia. Per questa ragione, ieri, il Times of Israel riferiva che Teheran punterebbe a un’intesa limitata con Washington, per allentare le sanzioni e sbloccare i fondi congelati, pur senza impegni troppo precisi sul nucleare. Il presidente americano, come accennato, ha invece bisogno di ridurre in fretta il costo dell’energia, se vuole rafforzare il Partito repubblicano durante la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. Domenica, Trump si è sentito con il leader siriano, Ahmed al-Sharaa, che, secondo Foreign policy, avrebbe intenzione di rispolverare il progetto «Quattro mari», per rendere la Siria un hub energetico in grado di sostituire Hormuz. Il punto è che, nonostante attualmente i rapporti tra Washington e Damasco siano positivi, tale iniziativa non potrà essere eventualmente concretizzata dall’oggi al domani. Nei prossimi giorni, Trump cercherà quindi di muoversi cautamente, sfruttando le debolezze economiche di Teheran e, al contempo, tentando di raffrenare almeno in parte Netanyahu, che ha sovente guardato con freddezza ai negoziati tra Usa e Iran.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/iran-usa-colloqui-crisi-2676983538.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="netanyahu-spinge-per-lassalto-a-beirut" data-post-id="2676983538" data-published-at="1780360903" data-use-pagination="False"> Netanyahu spinge per l’assalto a Beirut I combattimenti fra Israele ed Hezbollah in Libano complicano il quadro mediorientale, anche se nel tardo pomeriggio di ieri indiscrezioni di Axios davano per possibile un «cessate il fuoco totale e immediato» e, verso sera, si aveva notizia di una telefonata con cui il presidente Usa Donald Trump intendeva chiedere al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu «cosa succede in Libano». Per poi rassicurare: «I combattimenti finiranno».Ali Hamdan, vicino a Hezbollah e consigliere del presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, ha fatto sapere ad Axios: «Ho chiamato l’ambasciatore statunitense a Beirut, Michel Issa, e gli ho detto a nome del presidente Berri che Hezbollah sarà pronto a impegnarsi totalmente per un cessate il fuoco completo e siamo pronti a garantirlo». Per ora, tuttavia, non si intravedono indizi concreti. Mentre le truppe di Israele avanzavano nel Sud del Paese, il presidente libanese Joseph Aoun ha ribadito ad Al Jazeera che «non c’è alternativa al negoziare con gli israeliani». Ma Beirut non ha controllo su Hezbollah, il partito armato sciita filoiraniano che è uno «Stato nello Stato». E finché gli sciiti spareranno ordigni sul Nord di Israele, le truppe con la stella di Davide continueranno i combattimenti a terra e i raid dal cielo. Lo ha ricordato anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, dopo aver parlato con Aoun e Netanyahu: «Hezbollah per prima deve cessare gli attacchi su Israele».Per la serata era prevista una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu, richiesta dalla Francia, ex-potenza mandataria del Libano in epoca coloniale. Ieri Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi aerei sulla periferia Sud di Beirut, il quartiere Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah, sollecitandone l’evacuazione. È la rappresaglia per il raid con droni di Hezbollah che ha ucciso il sergente maggiore israeliano Adam Tzarfati, 20 anni, e ne ha feriti altri due vicino all’antico castello crociato di Beaufort, ruderi dell’ancora preziosa posizione strategica, che nelle ore precedenti era stato strappato ai guerriglieri filoiraniani.Hezbollah ha però dichiarato ieri che «i combattimenti nell’area di Beaufort proseguono» poiché sta conducendo «una battaglia di logoramento». Intanto il ministro della Difesa ebraico, Israel Katz, è stato chiaro: «Se non c’è pace al Nord d’Israele, non ci sarà pace a Beirut». Ha precisato che «il nostro obiettivo è mettere sotto controllo l’area del fiume Litani». L’esercito ebraico è avanzato di 25 km oltre il fiume e ha dichiarato «zona di guerra» una fascia fino a 50 km. Media israeliani come Channel 12 hanno sostenuto che per ora non ci sarebbe un ok degli Stati Uniti all’espansione delle operazioni israeliane in Libano, ma i24 News riporta invece voci da un «funzionario statunitense» secondo il quale il via libera ci sarebbe. Ieri si segnalavano almeno due ulteriori droni sciiti lanciati su Israele, uno caduto senza vittime vicino a una base militare a Shomera, l’altro intercettato, mentre un terzo drone ha fatto scattare l’allarme ma non ha passato la frontiera. Razzi sciiti hanno inoltre fatto suonare le sirene a Margaliot e Kiryat Shmona. Nonostante i sistemi di difesa come l’Iron Dome abbattano la maggior parte degli ordigni, Israele reputa vitale una fascia di sicurezza oltre il confine.Vero è, però, che ieri è stato deciso il ritiro di una divisione israeliana, la 146 dal fronte libanese, il che lascerebbe ora schierate sul campo solo le divisioni 91 e 36. Fra le azioni israeliane, soldati della Brigata Givati hanno ucciso con droni tre miliziani di Hezbollah a Nord del fiume Litani, mentre incursioni aeree su un incrocio stradale e un edificio vicino all’ospedale Jabal Amel di Tiro hanno causato 6 morti e 23 feriti.Da quando il 2 marzo è iniziata la nuova fase della perenne guerra fra Israele ed Hezbollah, a seguito dei lanci di missili dal Libano in solidarietà all’Iran, il ministero della Sanità di Beirut ha stimato che i raid abbiano causato 3.433 morti e 7.755 feriti, mentre Israele afferma, dal canto suo, di aver ucciso «900 terroristi di Hezbollah».