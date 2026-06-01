True Fabio Amendolara Viaggi, gioielli e borse griffate usando i soldi per i migranti iStock

Sotto accusa un consorzio di Benevento. Secondo la Corte dei Conti, i gestori avrebbero distratto i soldi destinati all’accoglienza per acquistare persino borse griffate. Presunti bonifici ai parenti grazie ai tagli sui servizi. Contestato danno erariale per 1,3 milioni.Viaggi e soggiorni in resort, liquidità finita dritta sui conti dei parenti, shopping di borse e oggetti di lusso: Hermès, Chanel, Prada. La gestione dei finanziamenti che dal ministero dell’Interno passavano per la Prefettura di Benevento e arrivavano al consorzio Maleventum, holding del settore dell’accoglienza giunta, prima che scoppiasse un’inchiesta giudiziaria nel 2018, a gestire 13 centri di accoglienza (cinque dei quali finiti all’epoca sotto sequestro per le condizioni sanitarie e di agibilità) e a farsi assegnare l’ospitalità di circa 800 migranti, pari all’80% del totale degli stranieri che trovavano rifugio in provincia di Benevento, avrebbe prodotto, secondo la Procura regionale della Corte dei Conti della Campania, un danno erariale da 1,3 milioni di euro. Ovvero una parte dei 20 milioni erogati tra il 2014 e il 2018 per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Si tratta delle somme che il Viminale trasferiva per garantire vitto, alloggio, assistenza materiale, servizi di integrazione e gestione ordinaria delle strutture. Soldi pubblici che avevano una destinazione precisa e vincolata: erano destinati a garantire servizi e condizioni di vita dignitose ai richiedenti asilo. La Procura contabile sostiene invece che una parte di quelle risorse sia stata ottenuta attraverso un illecito risparmio sui servizi da fornire agli ospiti. Meno spese per l’assistenza, meno investimenti nelle strutture, meno servizi. Più disponibilità economiche da utilizzare altrove. Secondo le contestazioni, proprio questo tesoretto sarebbe stato impiegato per acquisti nei negozi delle grandi firme, per i viaggi, per i soggiorni e per altre operazioni ritenute estranee agli scopi per i quali i finanziamenti erano stati erogati. L’inchiesta della magistratura contabile nasce dalla trasmissione, nel dicembre 2018, degli atti del procedimento penale conclusosi il 21 aprile scorso con una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento. E ora sono otto le persone che hanno ricevuto gli inviti a dedurre (azione con cui i destinatari vengono chiamati a fornire le proprie giustificazioni prima dell’eventuale avvio del giudizio di responsabilità amministrativa) firmati dal procuratore contabile e notificati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria. Tra loro c’è Paolo Di Donato, ritenuto amministratore di fatto e dominus del consorzio Maleventum. Insieme a lui figurano gli amministratori e i rappresentanti legali che si sono succeduti tra il 2014 e il 2018: Renza Fusco, Elio Ouechtati, Giuseppe Caligiure e Giovanni Pollastro. Ma nell’inchiesta compare anche un altro filone: quello dei controlli. Tra i destinatari delle contestazioni figurano infatti Felice Panzone, ex funzionario della Prefettura di Benevento addetto alla gestione dei centri di accoglienza (ufficio che avrebbe dovuto verificare il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del gestore), e gli ex dirigenti dell’Area Immigrazione Maria Rita Circelli e Giuseppe Canale. A Panzone vengono contestate alcune soffiate dell’imminenza delle ispezioni. Lo avrebbe fatto, si scoprì durante le indagini giudiziarie, utilizzando una frase precisa: «Passate la cera». Un’espressione che, secondo gli investigatori, funzionava come un segnale per indicare l’arrivo imminente dei controlli. L’ex funzionario, secondo le ricostruzioni dell’accusa, disponeva in anticipo delle informazioni relative alle verifiche che sarebbero state effettuate da Prefettura, Asl, carabinieri del Nas e, in una occasione, persino da una delegazione dell’Onu.L’obiettivo sarebbe stato quello di consentire ai responsabili delle strutture di intervenire rapidamente sulle situazioni più evidenti con servizi di pulizia straordinari. Un maquillage sufficiente a presentare agli ispettori una realtà diversa da quella che normalmente caratterizzava i centri. Fin qui il penale. Ora, secondo la Procura contabile, Panzone non avrebbe avviato le procedure necessarie per sanzionare le criticità riscontrate. Contestazioni analoghe riguardano anche gli ex dirigenti dell’Area immigrazione della Prefettura, ai quali viene attribuita la mancata applicazione delle penalità previste dal contratto e delle misure previste in caso di irregolarità. Il consorzio era riuscito nel frattempo a costruirsi una certa autorevolezza nel settore. Anche tramite la propaganda. Nel 2016 fu pubblicizzata la storia di un migrante, ospite di una delle strutture del consorzio, che alla stazione di Telese Terme trovò uno zainetto smarrito con all’interno denaro e documenti e decise di consegnarlo al commissariato di polizia. E sempre nel 2016 il consorzio comunicò la propria disponibilità a ospitare gratuitamente 100 sfollati del terremoto nel Centro Italia. Mentre dieci migranti partirono per offrire supporto ai soccorritori. Solo due anni dopo scattarono cinque arresti. Ora le grane con la Corte dei conti per quegli 1,3 milioni di euro andati in fumo.