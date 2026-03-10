Redazione digitale Italian Tech Alliance rafforza la rete tra investitori e imprese innovative iStock

L’associazione che riunisce investitori, startup e Pmi innovative consolida la propria comunità e punta a potenziare formazione, studi di settore e relazioni internazionali, diventando un punto di riferimento per lo sviluppo tecnologico nazionale.Si è svolta a Milano l’Assemblea Generale di Italian Tech Alliance, l’associazione che riunisce investitori in Venture Capital, startup e Pmi innovative italiane. L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti e definire le priorità per i prossimi mesi, con un bilancio annuale approvato all’unanimità.Negli ultimi dodici mesi l’associazione ha registrato una crescita significativa: oggi rappresenta 250 membri, tra cui 80 investitori – fondi di Venture Capital, Corporate VC, Family Office e club di Business Angel – 130 imprenditori a capo di startup e PMI già validate dal mercato e 40 soci sostenitori. Le imprese associate hanno raccolto almeno 500.000 euro di capitale o realizzato un fatturato minimo di 500.000 euro nell’anno precedente all’adesione.Oltre alla crescita numerica, Italian Tech Alliance ha intensificato le proprie attività di formazione e divulgazione: nel 2025 sono stati organizzati 24 webinar e 35 iniziative di approfondimento in dieci regioni italiane, affrontando i temi centrali per lo sviluppo dell’ecosistema tecnologico nazionale. A supporto degli operatori del settore, l’associazione ha anche pubblicato sette studi dedicati ai principali trend del Venture Capital e dell’innovazione, diventando un punto di riferimento per investitori, imprenditori e istituzioni.«Con una comunità in costante crescita e un’attività di ricerca e formazione sempre più strutturata, Italian Tech Alliance si conferma un punto di riferimento per lo sviluppo dell’ecosistema tecnologico e del Venture Capital in Italia», ha commentato il presidente Davide Turco. «Nel 2026 vogliamo compiere un ulteriore salto di qualità, rafforzando risorse, competenze e strumenti per far conoscere i risultati ottenuti e consolidare la nostra community. Lavoreremo sulle aree di policy e relazioni istituzionali, formazione, studi, tax & legal e internazionalizzazione, con l’obiettivo di rendere l’Italia più competitiva per startup, investitori e innovatori».Fondata nel 2019 dai principali gestori di fondi di Venture Capital italiani, Italian Tech Alliance oggi gestisce asset per oltre 4 miliardi di euro e ha investito in più di 250 startup italiane ad alto potenziale tecnologico. L’associazione punta a rafforzare il ruolo delle imprese innovative nella crescita economica del Paese, sensibilizzando anche l’opinione pubblica sui temi dell’innovazione e dello sviluppo.