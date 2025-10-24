2025-10-24
«It – Welcome to Derry», Stephen King approva: «Incredibile»
Lo scrittore elogia il prequel dei film It, in arrivo su Sky il 27 ottobre. Ambientata nel 1962, la serie dei fratelli Muschietti esplora le origini del terrore a Derry, tra paranoia, paura collettiva e l'ombra del pagliaccio Bob Gray.
Lo scrittore elogia il prequel dei film It, in arrivo su Sky il 27 ottobre. Ambientata nel 1962, la serie dei fratelli Muschietti esplora le origini del terrore a Derry, tra paranoia, paura collettiva e l’ombra del pagliaccio Bob Gray.Stephen King ha usato una sola parola, «Incredibile», per recensire It - Welcome to Derry, serie prequel dei film omonimi. Non ha scritto altro. Solo poche lettere. Poi, con un post sulla propria pagina Threads, ha aggiunto che il primo dei nove episodi - al debutto su Sky lunedì 27 ottobre - è «semplicemente terrificante».Effetto, questo, che regista e sceneggiatori dello show hanno ricercato consapevolmente, decisi a sbattere chi guardi giù dal divano, dentro un mondo piagato dalla paura e dalla paranoia. «Volevamo alzare l'asticella per quanto riguarda l'effetto shock. Si tratta di un mandato autoimposto: ci siamo detti di aprire con un evento sufficientemente scioccante da poter mettere il pubblico in una posizione in cui nulla sia dato per scontato.Qualcosa che dicesse loro che non si è al sicuro in questo mondo. Così facendo, il pubblico capisce sin dalle primissime battute di dover stare con il fiato sospeso. Perciò l'apertura forte», hanno dichiarato Andy e Barbara Muschietti, produttori degli It originali e responsabili, insieme, di questo adattamento televisivo. Un adattamento che riavvolge il nastro e torna indietro. A prima che i bambini cominciassero a sparire da Derry, nel Maine. Prima che un pagliaccio assassino occupasse i loro sogni e li trasformasse, lentamente, in incubi.L'anno è il 1962, nella serie Sky (il cui esordio sarà anticipato, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, dalla messa in onda su Sky Cinema Suspense dei film It e It: Capitolo Due). Derry, allora, era una cittadina piccola e pacifica, la vita lenta della provincia americana. I suoi abitanti sembravano aver creato una comunità coesa, dove regnasse l'armonia. Solo i bambini, quell'anno, parvero accorgersi che qualcosa non andava. Solo i bambini, nel 1962, ventisette anni prima degli eventi narrati dalle pellicole, decisero di darsi un'organizzazione, andando a cercare - pur piccoli e spauriti - chi o cosa minacciasse le loro esistenze. Quel che segue, nei nove episodi della serie televisiva, non è, però, un disincanto da Goonies, una lotta alla Stranger Things. Non c'è la leggerezza che i piccoli sanno portare, sia pure nelle difficoltà. It - Welcome to Derry non mostra alcuna tenerezza. Anzi. Prende a prestito gli anni della Guerra Fredda, quella paura insita di sospetto, la diffidenza, per tratteggiare un mondo simile a quello contemporaneo. «Amiamo molto il libro e sentivamo che c'era ancora tanto da raccontare», hanno dichiarato i Muschietti a Entertainment Weekly. «È talmente ricco di personaggi ed eventi che abbiamo pensato di rendere giustizia al libro e ai fan tornando in questo mondo. Raccontiamo le storie degli intermezzi, scritti da Mike Hanlon basandosi sulla sua indagine, che include interviste con gli anziani della città. In Welcome to Derry, tocchiamo i temi consueti dei film - l'amicizia, la perdita, il potere delle credenze -, ma con questa storia ci concentriamo anche sull'uso della paura come arma, che è un aspetto rilevante anche per i nostri tempi», hanno concluso, promettendo di arrivare alle origini del pagliaccio, non Pennywise, ma Bob Gray.
C’è anche un pezzo d’Italia — e precisamente di Quarrata, nel cuore della Toscana — dietro la storica firma dell’accordo di pace per Gaza, siglato a Sharm el-Sheikh alla presenza del presidente statunitense Donald Trump, del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, del turco Recep Tayyip Erdogan e dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al-Thani. I leader mondiali, riuniti per «un’alba storica di un nuovo Medio Oriente», come l’ha definita lo stesso Trump, hanno sottoscritto l’intesa in un luogo simbolo della diplomazia internazionale: il Conference Center di Sharm, allestito interamente da Formitalia, eccellenza del Made in Italy guidata da Gianni e Lorenzo David Overi, oggi affiancati dal figlio Duccio.
L’azienda, riconosciuta da anni come uno dei marchi più prestigiosi dell’arredo italiano di alta gamma, è fornitrice ufficiale della struttura dal 2018, quando ha realizzato anche l’intero allestimento per la COP27. Oggi, gli arredi realizzati nei laboratori toscani e inviati da oltre cento container hanno fatto da cornice alla firma che ha segnato la fine di due anni di guerra e di sofferenza nella Striscia di Gaza.
«Tutto quello che si vede in quelle immagini – scrivanie, poltrone, arredi, pelle – è stato progettato e realizzato da noi», racconta Lorenzo David Overi, con l’orgoglio di chi ha portato la manifattura italiana in una delle sedi più blindate e tecnologiche del Medio Oriente. «È stato un lavoro enorme, durato oltre un anno. Abbiamo curato ogni dettaglio, dai materiali alle proporzioni delle sedute, persino pensando alle diverse stature dei leader presenti. Un lavoro sartoriale in tutto e per tutto».
Gli arredi sono partiti dalla sede di Quarrata e dai magazzini di Milano, dove il gruppo ha recentemente inaugurato un nuovo showroom di fronte a Rho Fiera. «La committenza è governativa, diretta. Aver fornito il centro che ha ospitato la COP27 e oggi anche il vertice di pace è motivo di grande orgoglio», spiega ancora Overi, «È come essere stati, nel nostro piccolo, parte di un momento storico. Quelle scrivanie e quelle poltrone hanno visto seduti i protagonisti di un accordo che il mondo attendeva da anni».
Dietro ogni linea, ogni cucitura e ogni finitura lucidata a mano, si riconosce la firma del design italiano, capace di unire eleganza, funzionalità e rappresentanza. Non solo estetica, ma identità culturale trasformata in linguaggio universale. «Il marchio Formitalia era visibile in molte sale e ripreso dalle telecamere internazionali. È stata una vetrina straordinaria», aggiunge Overi, «e anche un riconoscimento al valore del nostro lavoro, fatto di precisione e passione».
Il Conference Center di Sharm el-Sheikh, un complesso da oltre 10.000 metri quadrati, è oggi un punto di riferimento per la diplomazia mondiale. Qui, tra le luci calde del deserto e l’azzurro del Mar Rosso, l’Italia del saper fare ha dato forma e materia a un simbolo di pace.
E se il mondo ha applaudito alla firma dell’accordo, in Toscana qualcuno ha sorriso con un orgoglio diverso, consapevole che, anche questa volta, il design italiano era seduto al tavolo della storia.
