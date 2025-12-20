True Paola Bulbarelli Massimo Slaviero: «Le Alpi bellunesi aiutano a fare innovazione» Nei laboratori Dolomia. Nel riquadro, Massimo Slaverio

Il presidente del comitato esecutivo di Unifarco, la spa che realizza i prodotti Dolomia: «Estraiamo il meglio delle sostanze vegetali impattando il meno possibile sull’ambiente. Prediligiamo la filiera a km zero. L’ingrediente segreto è l’acqua che sgorga dalla roccia».Dolomia nasce da una storia che profuma di natura, ricerca e passione. Tutto ha origine tra le montagne bellunesi dove un farmacista, affascinato dalle proprietà delle piante officinali delle Dolomiti, inizia a studiarne i benefici per la pelle. Da quell’intuizione prende forma un progetto che oggi vive all’interno di Unifarco spa, realtà italiana d’eccellenza nella dermocosmesi. Dolomia è l’incontro tra la forza silenziosa delle montagne e il rigore scientifico, tra ingredienti di origine naturale e competenza farmaceutica. Ripercorriamo il suo percorso con Massimo Slaviero, presidente del comitato esecutivo del gruppo Unifarco, supportato da Gianni Baratto, direttore scientifico.Ci racconta la storia di Dolomia? «Dolomia entra in farmacia nel 2001 con il make up e con l’obiettivo di permettere alle persone di valorizzarsi con le luci e i colori eleganti delle Dolomiti attraverso prodotti estremamente sicuri per tutte le pelli e gratificanti nella durata e nell’applicazione. Lo studio delle virtù delle piante dolomitiche, la ricerca di metodi estrattivi sostenibili e lo studio continuo della fisiologia della pelle hanno fatto nascere il laboratorio estratti in connessione con il laboratorio cosmetico. Questo ci ha permesso di funzionalizzare il make up e di sviluppare una linea di fitocosmesi che porta la quintessenza della natura sulla pelle».Come è nato il brand? «Tutto è partito dall’ammirazione dei colori delle albe e dei tramonti, della natura nelle varie stagioni, delle giornate con le nebbie fitte e i varchi di sole, dalle passeggiate in montagna in cui osservavo i boschi di faggi, abeti, larici ed i prati fioriti. Ho sentito che dovevo mettere a disposizione delle persone la natura esaltata dalla totipotenza delle piante e il benessere che infonde».Perché avete scelto il nome Dolomia? «È un tributo a una donna che doveva incarnare la bellezza delle Dolomiti, l’ho pensata come una figlia che doveva crescere e incarnare il concetto di bellezza maestosa e vicina».C’è un legame con il territorio? «La nostra azienda è nata e cresciuta alle pendici del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, un luogo che ci ha ispirati, fonte di materie prime naturali potentissime perché custodisce una biodiversità e un patrimonio naturale unici».Cosa distingue Dolomia dagli altri marchi sul mercato? «Dolomia è l’unico brand italiano formulato con le risorse naturali delle Dolomiti potenziate dalla ricerca scientifica. La sua ricerca si specializza sull’impatto dell’esposoma sulla pelle e crede nella decontaminazione cutanea come fondamento di ogni routine cosmetica, realizzando cosmetici attivi contro tutte le dimensioni dell’inquinamento moderno: naturale emotivo, comportamentale».Qual è la filosofia che guida lo sviluppo dei vostri prodotti? «In particolare abbiamo sviluppato un metodo esclusivo, natural balance, associazione di potenti fitocompessi per attivare a livello della cellula cutanea fasi di detossinazione da scorie e tossine e fasi di riossigenazione. Altra grande peculiarità di Dolomia è la ricerca avanzata del nostro laboratorio cosmetico di formulazioni multisensoriali che, attraverso lo stimolo di neuro recettori cutanei, favorisce il benessere psico fisico e amplifica il beneficio dei principi attivi».Come avviene è la scelta degli ingredienti e dei processi produttivi? «I nostri ingredienti principali, oltre ai minerali, sono le piante dolomitiche estratte con metodi innovativi e bio-tecnologici che permettono di estrarre il meglio delle sostanze vegetali impattando il meno possibile sull’ambiente. Prediligiamo la coltivazione a km zero, dove non è possibile la coltura meristematica oppure le filiere di up cycling. Il nostro laboratorio estratti segue tutta la filiera produttiva: collabora con i coltivatori locali per le piante che devono nascere a una certa altitudine per sviluppare potenti sostanze di difesa, con istituiti di ricerca per innovare continuamente i metodi di estrazione e con il nostro spin off dell’Università di Padova».Quali sono i principali elementi naturali che utilizzate e perché? «I nostri ingredienti sono le piante dolomitiche. Vegetali estremamente ricchi di sostanze vitali per due ragioni: primo, sono nate in un ambiente climaticamente ostile che le ha rese tenaci in termini di antiossidanti; secondo, perché sono alimentate da un’acqua speciale, quella che sgorga nella roccia dolomia è vitalizzata perché, nel suo percorso, si arricchisce di oligoelementi e minerali di cui la roccia stessa è formata».I benefici di alcuni ingredienti chiave? «La radice di tarassaco, presente in ogni formulazione Dolomia, è il più potente attivo vegetale capace di filtrare gi agenti inquinanti. La scutellaria alpina, specie d’alta quota, nei suoi petali custodisce flavonoidi, molecole idratanti e rivitalizzanti, è un potente antistress per la pelle. C’è la nostra rosa prima, i cui germogli sono ricchissimi di sali minerali, polisaccaridi, lipidi che nutrono a fondo la pelle. La corteccia di abete rosso è ricca di lignani, composti fortissimi nel limitare i danni dai radicali liberi».