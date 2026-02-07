{{ subpage.title }}

2026-02-07

Fitto a Sassari: «Entro giugno presenterò la strategia per le isole»

Fitto a Sassari: «Entro giugno presenterò la strategia per le isole»

Il commissario Ue: «Lavorare per il diritto dei giovani a restare nei luoghi di residenza».

«Nel semestre di presidenza cipriota, quindi entro giugno, presenterò in Commissione europea la strategia per le isole, siamo su un tema di attuazione dei dispositivi del trattato europeo, dell’articolo 174». Lo ha dichiarato oggi a Sassari il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto. «L’obiettivo – ha spiegato in occasione dell’apertura dell’anno accademico dell’Università – è costruire un terreno nel quale, dopo aver negli anni conquistato il diritto di muoversi, grazie alla crescita del progetto europeo, penso in questo caso al programma Erasmus ma anche a tante altre iniziative, oggi dobbiamo anche interrogarci e lavorare per un altro tipo di diritto, quello di rimanere. Cioè consentire ai giovani che vogliono rimanere nel luogo nel quale sono nati e cresciuti di poter avere questa prospettiva. Dobbiamo adeguare le politiche per integrare le disparità territoriali».

raffaele fitto isole
Bibbiano, ora i giudici incolpano i giornali: «Il loro clamore ha travolto i bimbi»

Bibbiano, ora i giudici incolpano i giornali: «Il loro clamore ha travolto i bimbi»
(Ansa)
Cortocircuito tribunale-procura: «Accuse fragili». Salvato perfino l’uso della macchina con gli elettrodi sui minori.

C’è un passaggio nelle 1.650 pagine di motivazione della sentenza che chiude il primo grado di «Angeli e demoni», la maxi inchiesta della Procura di Reggio Emilia fatta a pezzi dalla trimurti della Sezione penale, Sarah Iusto (presidente), Michela Caputo e Francesca Piergallini (a latere), che scarica tutto il peso sui media.

bibbiano
Milano-Cortina, subito due medaglie per l’Italia: Franzoni e Paris sul podio a Bormio

Milano-Cortina, subito due medaglie per l'Italia: Franzoni e Paris sul podio a Bormio
Giovanni Franzoni, il vincitore Franjo von Allmen e il terzo classificato Dominik Paris festeggiano durante la cerimonia di premiazione dopo la discesa libera maschile di sci alpino, ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 (Ansa)

La discesa libera maschile inaugura il medagliere azzurro: Giovanni Franzoni è argento, Dominik Paris bronzo, davanti vince lo svizzero Franjo von Allmen. A Cortina prova femminile interrotta per nebbia, mentre tiene banco il caso Vonn con le parole di Sofia Goggia e Federica Brignone: «Se avesse avuto un problema grave come il mio oggi non sarebbe qui».

Le Olimpiadi di Milano-Cortina partono con l’Italia subito a medaglia. La prima giornata piena di gare, dopo la cerimonia inaugurale di venerdì sera, consegna infatti due podi azzurri nella discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio: Giovanni Franzoni è argento, Dominik Paris è bronzo. Davanti a tutti c’è lo svizzero Franjo von Allmen, che fa la differenza nel tratto centrale e chiude con il miglior tempo, mentre Marco Odermatt resta ai piedi del podio.

milano-cortina 2026
Un «Covid» era nei piani di Epstein e Gates

Un «Covid» era nei piani di Epstein e Gates
Jeffrey Epstein e Bill Gates (Ansa)
  • Nei nuovi file desecretati si colgono i passi con cui i magnati costruirono l’infrastruttura che governò le nostre vite dal 2020 in poi: dal «fare i soldi coi vaccini» (2011) ai fondi per svilupparli, dalla preparazione alla pandemia (2015) fino alle simulazioni (2017 e 2019).
  • Il consigliere di Tony Blair è indagato per aver passato informazioni riservate al pedofilo.

Lo speciale contiene due articoli

epstein files
Puzzer: «Noi in ginocchio davanti agli agenti e certa politica tutela Askatasuna»

Puzzer: «Noi in ginocchio davanti agli agenti e certa politica tutela Askatasuna»
Stefano Puzzer (Ansa)
Il leader anti green pass dopo l’assoluzione dei manifestanti di Trieste: «Difendevamo il nostro posto di lavoro con in mano un rosario, dissero che eravamo le nuove Br. Qualcuno adesso chieda scusa».

Anche in tribunale aveva sostenuto i cinque manifestanti, a processo per i fatti accaduti al varco 4 del porto di Trieste nell’ottobre del 2021 durante le vergognose operazioni di sgombero del piazzale. Stefano Puzzer, ex portuale, all’epoca leader delle proteste contro il green pass (benché vaccinato) tanto da essere licenziato e non ancora reintegrato, non ha mai smesso di combattere la sua civilissima battaglia in difesa dei diritti. Dopo la sentenza non appellabile del Tribunale di Trieste si dice «finalmente sereno».

intervista stefano puzzer
