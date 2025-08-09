Nino Sunseri
2025-08-09

Ilva, Urso e i sindacati protestano. «Bitetti danneggia i lavoratori»

Adolfo Urso (Ansa)
Clima caldo in attesa dell’incontro di martedì, dopo il niet del primo cittadino.
Ginevra Boldrocchi: «Nuotando con gli squali me ne innamorai»

(iStock). Nel riquadro, Ginevra Boldrocchi
L’iniziativa Perpetual Planet di Rolex sostiene la One Ocean Foundation, coordinata dalla biologa: «Dopo essermi immersa con oltre 100 pescecani è nata la passione per questi animali. I quali, purtroppo, finiscono sulle tavole di tanti consumatori inconsapevoli».
Gaza e Cisgiordania, ipotesi beduina per il dopo Hamas

Le forze israeliane presidianola Città Vecchia di Hebron, in Cisgiordania (Getty Images)
Netanyahu esclude Hamas e Anp dalla gestione di Gaza, puntando sui Tarabin, beduini del nord della Striscia. Intanto, in Cisgiordania lo sceicco Wadee al-Jabaari guida un gruppo di dignitari dei clan del deserto che propongono un Emirato di Hebron autonomo, in accordo con Israele.
Prime Video lancia «Repubblica Selvaggia», ma la tensione resta a metà

«Repubblica Selvaggia» (Amazon Prime Video)
La serie tedesca, in arrivo su Prime Video il 10 agosto, tenta di rievocare le atmosfere de Il Signore delle Mosche, ma il racconto di adolescenti in fuga sulle Alpi, tra paure e tensioni, non raggiunge la profondità narrativa del modello letterario.
Quando il telefono diventa un’arma che ci trasforma in assassini ignari

(iStock)
Il camionista che ha travolto l’ambulanza sull’A1 aveva registrato un video. Il 71% degli incidenti è per distrazione.
