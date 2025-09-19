Claudia Casiraghi
2025-09-19

«Il rifugio atomico»: la nuova serie Netflix tra guerra e natura umana

«Il rifugio atomico» (Netflix)
Ambientata in un futuro segnato dalla Terza guerra mondiale, la serie spagnola Il rifugio atomico di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato porta su Netflix una riflessione cupa e intensa: dietro l’apocalisse resta l’istinto umano alla sopravvivenza.
Atletica, Dallavalle argento nel triplo

Andrea Dallavalle (Ansa)
L’atleta salta 17,64 metri e batte il suo record. Davanti a lui il portoghese Pichardo. Per l’Italia è la sesta medaglia in questi Mondiali. Delusione per Diaz, solo sesto.
Dopo i pacchi, la «Ruota» di Scotti sta portando sfortuna a «Striscia»

Gerry Scotti
Grazie al programma che contende lo stesso pubblico a Stefano De Martino, Mediaset supera gli ascolti di Rai 1. Così, la rubrica ideata da Antonio Ricci, già posticipata a novembre, rischia di essere spostata altrove o cancellata.
Tabacco, timori per la riforma Ue

Pasquale Frega, Presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia (Ansa)
In Italia le norme fiscali sono all’avanguardia, il settore aspetta Bruxelles. Crescono i prodotti senza combustione. Pasquale Frega (Philip Morris): la filiera vanta 44.000 occupati.
L’impulso di Simest alle aziende italiane: mezzo miliardo per crescere in India

Regina Corradini (Imagoeconomica)
Iniziativa della società di Cdp per sostenere le esportazioni. Più contributi a fondo perduto per Pmi e ditte con sede al Sud.
