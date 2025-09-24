Giorgio Gandola
2025-09-24

Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore

Laura Boldrini (Imagoeconomica)

Gli 8 anni inflitti a Grillo jr per stupro sono il pretesto per un disegno di legge (prima firmataria la Boldrini) che imponga che ci sia il «consenso esplicito e continuato della donna» durante ogni approccio sessuale. Bernardini de Pace: «I ragazzi dovranno andare agli incontri col registratore».

pd green pass amore

Annamaria Bernardini de Pace: «Uomini, dotatevi di registratore»

Annamaria Bernardini de Pace (Getty Images)
Dopo la condanna per stupro di gruppo nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, le opposizioni rilanciano una legge sul consenso. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace la critica: «Non servono nuove norme, ma l’interpretazione corretta di quelle già esistenti».
intervista annamaria bernardini de pace

Bell’esempio per chi picchia e spacca tutto: farai carriera

Ilaria Salis (Ansa)
Dopo una vita a collezionare denunce oggi la maestrina di Monza ha il posto fisso, il maxi stipendio e lo scudo giudiziario. Un modello per gli antagonisti che hanno sfasciato Milano. Da violenti a martiri il passo è breve.
ilaria salis budapest

Budapest: «Legittimato il terrorismo rosso»

Viktor Orban (Ansa)
Il governo Orbán: «Criminali in galera». Per i dem vince lo «stato di diritto», come se Budapest fosse un regime.
orban salis

Nozze veloci per Mps-Mediobanca

Alberto Nagel (Ansa)
Sale l’ipotesi di una guida pro tempore esterna per la nuova Piazzetta Cuccia: calano le quotazioni degli interni Francesco Saverio Vinci e Gian Luca Sichel. Delfin primo azionista del Monte con il 20,95%.
mediobanca mps
