{{ subpage.title }}

True
Patrizia Floder Reitter
2025-12-31

Locatelli nega l’evidenza sui verbali del Cts

Locatelli nega l’evidenza sui verbali del Cts
Franco Locatelli (Ansa)
L’ex presidente del Consiglio superiore di sanità smentisce in commissione di aver aggiunto le righe che consentirono gli open day vaccinali in cui morì Camilla, ma quelle frasi non trovano riscontro nelle registrazioni della riunione pubblicata dalla «Verità».

«Non vi è mai stata alterazione dei contenuti della discussione rispetto a quanto veniva riportato nel verbale» del Cts del 12 maggio 2021. Con la protervia di sempre, Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, ex presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) e del Comitato tecnico scientifico (Cts), lo scorso 16 settembre ha negato l’evidenza durante la seconda parte della sua audizione, appena desecretata, in commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid.

Continua a leggereRiduci
locatelli
True

Vogliono che l’aborto sia un diritto per criminalizzare chi si oppone

Vogliono che l’aborto sia un diritto per criminalizzare chi si oppone
iStock
L’obiettivo è creare un dovere, in modo da trasformare in reato l’obiezione di coscienza.

Esattamente che senso ha dichiarare l’aborto un diritto, come vorrebbe fare il Parlamento europeo? L’aborto è già facile e immediato ovunque. Perché dichiararlo un diritto? Questa dichiarazione ha quattro conseguenze.

Continua a leggereRiduci
aborto
True

«Un trauma per i bimbi Trevallion Bisogna ripensare tutto il sistema»

«Un trauma per i bimbi Trevallion Bisogna ripensare tutto il sistema»
Ansa
Lo psichiatra (stimato da papa Francesco) scelto dalla «famiglia nel bosco»: «Abbiamo bisogno di regole più flessibili, che siano in grado di tenere conto di madri, padri e figli. L’istruzione parentale sia fatta bene».

Tonino Cantelmi è uno psichiatra di grande esperienza e autorevolezza. Professore associato all’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana, componente del Comitato nazionale per la bioetica presso la presidenza del Consiglio dei ministri, nel 2020 fu nominato da papa Francesco consultore del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Gli avvocati dei Trevallion, la cosiddetta famiglia nel bosco, lo hanno nominato consulente di parte, in vista della valutazione a cui saranno sottoposti nei prossimi giorni per volontà del tribunale dei minori dell’Aquila.

Continua a leggereRiduci
famiglia bosco
True

Pd contro la campana per i mai nati

Pd contro la campana per i mai nati
iStock
Il vescovo di Sanremo la fa squillare ogni sera in memoria dei bimbi non venuti alla luce. Ma per i dem, che amano la Chiesa solo quando si parla di immigrati, è contro le donne.
Continua a leggereRiduci
pd
True

Capodanno a tavola: riti, simboli e l’arte di non sprecare

True
Capodanno a tavola: riti, simboli e l’arte di non sprecare
iStock

Dalle scaramanzie che accompagnano il cenone di fine anno ai piatti del recupero dopo la festa: simboli antichi, antropologia del cibo e cucina del riuso si intrecciano in un racconto che va dalla melagrana alle lenticchie, fino alle ricette per dare nuova vita agli avanzi.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
riti capodanno
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy