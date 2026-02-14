True Nino Sunseri L’8 marzo referendum in Svizzera per non far sparire le banconote iStock

L’iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» punta a inserire in Costituzione l’obbligo di accettare i soldi fisici, mentre il Parlamento propone un’alternativa. A Milano invece si moltiplicano i negozi cashless.C’è un luogo d’Europa dove il futuro digitale avanza con passo felpato, quasi in punta di piedi, come si entra in una banca privata di una volta. E poi si ferma. Perché lì, prima di abolire una banconota, bisogna parlarne. Questo luogo è la Svizzera, dove sta partendo una crociata per difendere il denaro fisico dall’assalto delle carte di credito, delle app e della religione digitale.Mentre nelle vie più eleganti di Milano spuntano come funghi i cartelli «cashless only» - vietato pagare con le banconote allo stesso modo di vietato fumare - oltreconfine accade l’esatto contrario: si organizza la resistenza costituzionale. Che è molto più svizzera.L’8 marzo i cittadini saranno chiamati a votare sull’iniziativa popolare dal titolo, già di per sé un programma politico e filosofico, «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera (Il denaro contante è libertà)», promossa dal Movimento svizzero per la libertà, formazione diventata nota durante la pandemia per le sue posizioni pro libertà vaccinale . Oggi è convertita alla difesa della banconota come ultimo baluardo della sovranità individuale.L’obiettivo è semplice: scrivere nella Costituzione che la banconota deve continuare a esistere, essere disponibile in quantità sufficiente e restare accettata per beni e servizi essenziali. Non una nostalgia romantica, ma un principio giuridico. In pratica: la libertà passa anche dal resto ottenuto in contante.E non basta. L’iniziativa chiede che un’eventuale sostituzione del franco con un’altra valuta possa avvenire solo con il consenso del popolo e dei Cantoni. Insomma se qualcuno sogna un euro alpino o una valuta digitale calata dall’alto, dovrà prima bussare a tutti i cantoni e togliersi il cappello.La questione nasce da un dato inequivocabile. Anche in Svizzera si paga sempre più con strumenti elettronici: carte, smartphone, Qr code, e soprattutto l’app nazionale Twint, che consente di saldare dal caffè al parcheggio con la stessa rapidità con cui si chiude uno skilift. L’uso del contante è sceso dal 70% del 2017 a circa il 30% nel 2024. Numeri che, altrove, avrebbero già celebrato il funerale della banconota con tanto di necrologio fintech.E invece no. Secondo i dati della Banca nazionale svizzera, il legame psicologico con il denaro fisico resta fortissimo: il 95% della popolazione dichiara di voler continuare ad avere accesso al contante. In circolazione ci sono mediamente circa 73 miliardi di franchi. Altro che reperto archeologico.Certo, gli svizzeri farebbero volentieri sparire le monetine da 5 centesimi - considerate più fastidiose delle zanzare sul Lago di Lugano - ma guai a toccare i bigliettoni da 1.000 franchi. Quelli sì che rappresentano una filosofia di vita: pochi pezzi, molto valore, nessuna ostentazione. Calvinismo finanziario.Il dato più curioso è che le autorità non sono affatto contrarie nella sostanza. Il Consiglio federale riconosce l’importanza del contante e condivide l’idea di rafforzarne la presenza. Solo che, da bravi svizzeri, non amano la formulazione dell’iniziativa: troppo enfatica, troppo categorica. Così hanno elaborato un controprogetto più sobrio, più tecnico, più neutrale, che inserisce comunque nella Costituzione le garanzie sull’approvvigionamento di numerario e sul ruolo del franco.Del resto, né l’iniziativa né il controprogetto comportano costi aggiuntivi o nuovi compiti. È una votazione identitaria, non economica. Una dichiarazione di principio. Come dire: il contante non si tocca perché non si toccano le cose che funzionano. Dietro questa difesa non c’è solo l’abitudine, ma una visione del mondo: la stabilità come valore morale.Il franco è percepito sempre più come un bene rifugio, al pari dell’oro e del mattone. Non una valuta soltanto, ma una forma di fiducia tangibile. Tenerlo nel portafoglio significa possedere qualcosa che non dipende da una batteria scarica, da un server in tilt o da un attacco hacker. Non è paranoia. È memoria storica.Le banche riducono sportelli e Bancomat per ragioni di costo. I pagamenti digitali crescono. Ma proprio questa smaterializzazione rafforza il desiderio di avere «qualcosa in tasca». Un’ancora fisica in un’economia sempre più virtuale. Il paradosso raggiunge il suo apice a Lugano, dove si possono pagare perfino le tasse in criptovalute. Bitcoin benvenuto, dunque. Ma senza esagerare: il contante deve restare disponibile.Il confronto con l’Italia è quasi teatrale. A Milano il negozio senza contanti è vissuto come simbolo di modernità applicato al registratore di cassa. In Svizzera, invece, l’assenza di contante suscita diffidenza: se non posso pagare con banconote, chi comanda davvero? Io, o l’infrastruttura? È la differenza tra una cultura che vede l’innovazione come rottura e un’altra che la considera un’aggiunta, mai una sostituzione. Non è una guerra contro la tecnologia. È una clausola di sicurezza civile.Così, mentre il resto del mondo corre verso portafogli virtuali, identità digitali e pagamenti invisibili, la Confederazione prepara una votazione per difendere un oggetto che fruscia, si sgualcisce e ogni tanto sparisce in lavatrice.