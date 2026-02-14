True Tobia De Stefano Stangata sui condòmini: occhio, ci riprovano iStock

La riforma che penalizzava gli inquilini in regola a vantaggio dei morosi e introduceva nuove spese e figure professionali era stata bocciata a dicembre. Ora viene riproposta alle associazioni di settore per un confronto. Un testo così sballato però non è emendabile.Stangata sui condòmini parte seconda. Ciak si gira. Vi ricordate il putiferio scoppiato a ridosso del Natale? La presentazione alla Camera della proposta di legge (2692/2025) che prometteva di «modernizzare» la disciplina condominiale? Ecco, più che rendere attuali delle norme (si parlava di maggiore sicurezza, minori contenziosi, promesse di trasparenza ecc.), ai più era sembrata una fregatura epocale che si sarebbe tradotta (sui dettagli torneremo dopo) in maggiori adempimenti e rincari soprattutto a carico dei proprietari di casa più ligi con il pagamento delle spese.Un testo talmente tanto improponibile che a stretto giro le forze politiche della maggioranza avevano fatto a gara per scaricarlo. In primis la Lega che aveva parlato di testo con «evidenti criticità e non condiviso». Ma non meno tranchant era stata Forza Italia che per bocca del senatore e responsabile del dipartimento casa Roberto Rosso aveva annunciato «una nuova proposta di riforma sulla disciplina dei condomìni» evidentemente sostitutiva di quella che vedeva come prima firmataria Elisabetta Gardini (Fdi). Tant’è che quando si è esposto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, i più hanno pensato che il pericolo fosse scampato. «La proposta di legge 2692/2025 sulla gestione dei condomìni», sottolineava Bignami, «costituisce una proposta che, come molte altre, è in discussione alla Camera. Trattandosi di una proposta è indispensabile un confronto tra tutti i soggetti interessati in grado di costruire una posizione di buon senso a tutela della casa degli italiani, senza la quale Fratelli d’Italia ritiene che non potrà proseguire il suo iter».Ma chi pensava a un de profundis si è sbagliato. Perché gli estensori del Pdl finito nella bufera ci stanno riprovando. La Verità ha potuto leggere le richieste di convocazione ricevute da alcune delle associazioni di settore che molto presto saranno ascoltata per dare il loro parere. «Questo comitato tecnico, su mandato degli onorevoli deputati firmatari, sta procedendo con i tavoli di confronto con le parti sociali interessate allo scopo di raccogliere il loro prezioso contributo. Questa proposta», si legge ancora nella missiva, «è un cantiere aperto e quindi il vostro contributo è ritenuto essenziale e funzionale alla costruzione di una versione definitiva della proposta che possa, così, riscontrare le segnalazioni di tutti [...] Tanto premesso, codesta associazione è convocata al tavolo che si terrà [...]». In calce i nomi dei rappresentanti del comitato (Francesco Schena, Pietrantonio Lisi e Carlo Pikler) oltre all’indicazione del comitato tecnico riforma condominio 2025 onorevole Elisabetta Gardini. Apprezzabilissimi i toni. Concilianti e alla ricerca del dialogo. Ma il punto è che sono talmente tanti e tali i punti da cassare o emendare della riforma che si faceva prima a riscriverla ex novo. E magari non sarebbe stata una cattiva idea cambiare mano. Andiamo in ordine sparso. Nella proposta di legge era previsto che gli amministratori dovessero essere laureati con tanto di di elenco nazionale pubblico dei professionisti da creare al Mimit. Si sanciva il divieto dei pagamenti in contanti con l’obbligo di versare i saldi «su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio medesimo». Veniva messo nero su bianco che «le informazioni relative alla sicurezza delle parti comuni dell’edificio fossero verificate e certificate» da una società specializzata. Mentre per gli immobili più partecipati (quando i condomini sono più di 20) diventava necessaria la figura del revisore (durata dell’incarico biennale). Quindi la chicca. Per la questione principe di ogni stabile che si rispetti: i debiti. In primis i creditori possono agire sulle somme disponibili sul conto corrente condominiale - che per sua natura è alimentato da chi versa e non dai morosi -, quindi in via sussidiaria sui beni dei condòmini nella misura della morosità di ciascuno e in ultima analisi sui condòmini in regola con i pagamenti. Morale della favola: una norma che era nata con l’intento di garantire maggiore sicurezza e minori contenziosi, finiva per prevedere nuovi balzelli, altri incarichi e multe salate da pagare e per penalizzare gli inquilini virtuosi a vantaggio dei morosi. Più che «un cantiere aperto», come si leggeva nella missiva, qui sarebbe il caso di chiuderlo il cantiere, e di provare a ricostruire il palazzo ricominciando dalle fondamenta.