Francesco Borgonovo
2025-12-31

«Un trauma per i bimbi Trevallion Bisogna ripensare tutto il sistema»

Ansa
Lo psichiatra (stimato da papa Francesco) scelto dalla «famiglia nel bosco»: «Abbiamo bisogno di regole più flessibili, che siano in grado di tenere conto di madri, padri e figli. L’istruzione parentale sia fatta bene».

Tonino Cantelmi è uno psichiatra di grande esperienza e autorevolezza. Professore associato all’Istituto di Psicologia dell’Università Gregoriana, componente del Comitato nazionale per la bioetica presso la presidenza del Consiglio dei ministri, nel 2020 fu nominato da papa Francesco consultore del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. Gli avvocati dei Trevallion, la cosiddetta famiglia nel bosco, lo hanno nominato consulente di parte, in vista della valutazione a cui saranno sottoposti nei prossimi giorni per volontà del tribunale dei minori dell’Aquila.

Pd contro la campana per i mai nati

iStock
Il vescovo di Sanremo la fa squillare ogni sera in memoria dei bimbi non venuti alla luce. Ma per i dem, che amano la Chiesa solo quando si parla di immigrati, è contro le donne.
Capodanno a tavola: riti, simboli e l’arte di non sprecare

iStock

Dalle scaramanzie che accompagnano il cenone di fine anno ai piatti del recupero dopo la festa: simboli antichi, antropologia del cibo e cucina del riuso si intrecciano in un racconto che va dalla melagrana alle lenticchie, fino alle ricette per dare nuova vita agli avanzi.

Lo speciale contiene due articoli.

Enel e Poste in difesa. Ferrari all’attacco. Ecco la «nazionale» di Piazza Affari

Ansa
Nel 2025 la Borsa fa +30%. Tutti i titoli che, mischiando finanza e calcio, potrebbero giocare nell’Italia che batté 4-3 la Germania.

Finale d’anno ad alta quota per Piazza Affari, che chiude il 2025 con un rialzo che supera il 30% a quasi 45.000 punti. Il titolo migliore è Fincantieri salito del 141%. Per il 2026 non si parla più dei massimi del 2007 o del 2008, già superati più volte nel corso dell’anno, né di quelli del 2001, rimasti un tabù fino a pochi mesi fa.

Fra nuovi dazi green e Mercosur Ursula stende industria e agricoltori

Ursula von der Leyen (Ansa)
Da domani scatta il Cbam: chi importa cemento, ferro, energia, alluminio e acciaio dovrà pagare la carbon tax I trattori bloccano mezza Europa contro il trattato di libero scambio col Sudamerica con tanto di benedizione.

Non c’è pace tra gli ulivi in Grecia, nelle stalle del Belgio e della Francia dove addirittura la polizia spiana i fucili per fermare gli agricoltori mentre il Vescovo di Cambrai che dice Messa su un altare di balle di paglia benedice i trattori della protesta. Tornano a farsi sentire i contadini dei paesi ai confini con l’Ucraina; già provati dal dumping generato dai prodotti che arrivano da oltreconfine senza alcuna compensazione temono come la peste un frettoloso ingresso di Kiev nell’Ue.

