Stefano Piazza
2025-09-19

Hamas: «Israele non riavrà i rapiti»

Le famiglie degli ostaggi detenuti da Hamas (Ansa)
I miliziani: «Benjamin Netanyahu ha deciso di uccidere gli ostaggi». Quattro soldati dell’Idf fatti fuori da un ordigno a Rafah e altri due da un attentato al valico di Allenby.
hamas

«Su Lgbt e famiglie la dottrina non cambia»

Leone XIV (Ansa)
Nel libro-intervista uscito ieri in Perù, Leone sbarra le porte all’ideologia gender e chiede di sostenere di più le coppie «tradizionali». Zero aperture anche sul diaconato femminile. E torna la prudenza geopolitica: il Vaticano non si pronuncia sul «genocidio» a Gaza.
leone xiv

Indagato lo sponsor occulto di Sala

Beppe Sala (Ansa)
L’immobiliarista Mirko Paletti nei guai per il cantiere di via Fontana a Milano: due torri fatte passare per ristrutturazione. Finanziò Mr. Expo ma il suo nome venne «oscurato».
beppe sala mirko paletti

Landini lasciato solo da tutti. Persino la Uil lo molla sullo sciopero pro Palestina

Maurizio Landini (Ansa)
Oggi la mobilitazione della Cgil, col segretario a Catania. Lunedì tocca ai sindacati di base: a rischio pure scuole e trasporti. Flotilla ferma a Portopalo per maltempo.
sciopero pro pal

Pichetto: «O l'Ue riesce a gestire la transizione energetica o resterà intrappolata tra fratture interne»

Pichetto: «O l'Ue riesce a gestire la transizione energetica o resterà intrappolata tra fratture interne»
Gilberto Pichetto Fratin (Ansa)

Così ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante il Consiglio ambiente a Bruxelles.

pichetto transizione energetica
