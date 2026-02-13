{{ subpage.title }}

True
 Gianluigi Paragone
2026-02-13

Gualtieri tira la sòla pure ai romani: 1.000 euro se circoli con l’elettrica

Gualtieri tira la sòla pure ai romani: 1.000 euro se circoli con l’elettrica
Roberto Gualtieri (Ansa)
La sinistra ha spinto i cittadini ad acquistare i veicoli a batteria per non inquinare, ma adesso il sindaco dem è pronto a imporre un maxi-ticket per entrare nella Ztl. E per le ibride la sosta diventa a pagamento.

Se ieri pomeriggio digitavi «auto elettriche ztl roma» la prima risposta che ti dava il noto motore di ricerca era il rimando al sito romamobilita.it e al link «Roma Servizi per la mobilità» dove testualmente si diceva che «I veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono liberamente e gratuitamente circolare all’interno di tutte le Ztl di Roma, senza che venga rilasciato un contrassegno cartaceo». La festa è finita, perché le notizie appena sotto informavano che il Comune di Roma ha deciso di fare - è proprio il caso di dirlo - macchina indietro e far pagare ai veicoli Bev (Battery Electic Vehicles) l’ingresso in quelle aree elettoralmente progressiste, per non dire fighette: il sindaco Gualtieri e la sua giunta di centrosinistra hanno deciso infatti che le auto elettriche pagheranno per entrare nella Ztl, e che le mild hybrid, cioé le ibride a metà, dovranno pagare per parcheggiare negli spazi blu. In poche parole si rimangiano tutto quello che avevano detto fino a poco tempo fa sulla rivoluzione verde dell’elettrico, sui suoi vantaggi, sugli incentivi e tutte quelle robe che ben conosciamo perché l’Europa ci aveva costruito la propria narrazione e che ci erano state vendute come «rivoluzione green di ecosostenibilità».

Continua a leggere Riduci
gualtieri

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «La politica estera non va strumentalizzata»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «La politica estera non va strumentalizzata»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 febbraio 2026. La deputata di Azione Federica Onori, dalla conferenza sulla sicurezza di Monaco, commenta la posizione dell'Europa (e dell'Italia) sull'Ucraina.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
True

Le mani dei leader Ue sui nostri risparmi

Le mani dei leader Ue sui nostri risparmi
Christine Lagarde (Ansa)
Per crescere bisognerebbe aumentare domanda interna e salari. Invece, come ha detto ieri il presidente del Consiglio dell’Unione Costa, «la priorità è sbloccare i fondi privati». Obiettivo: dirottarli su investimenti rischiosi. La Spagna sta facendo da precursore.

Non possono passare sotto silenzio le parole con cui il presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa, ieri ha presentato i lavori del vertice informale dei capi di governo dei 27 Stati membri: «La vera priorità è sbloccare i fondi privati, mobilitare i nostri risparmi per investire nelle nostre aziende e creare un ecosistema di investimento più dinamico e vivace».

Continua a leggere Riduci
ue

La Borsa e la Vita | Le «buone azioni benedette dal Papa»

La Borsa e la Vita | Le «buone azioni benedette dal Papa» play icon

La banca del Vaticano offre due Etf che puntano sulle Borse, uno per l’Europa e uno per Wall Street. Tra i titoli preferiti c’è Nvidia, ma pure Deutsche Telecom, un colosso del lusso, ma un solo titolo di Piazza Affari. Ecco su chi punta la finanza cattolica.

True

Bruxelles toglie tariffe a Pechino che ringrazia con dazi sui formaggi

Bruxelles toglie tariffe a Pechino che ringrazia con dazi sui formaggi
Ursula von der Leyen (Ansa)
Abolita la tassa sulle auto prodotte da Volkswagen in Cina. Ultimo di una serie di errori.

La Commissione europea toglie i dazi su un modello di auto Volkswagen prodotto in Cina e Pechino ringrazia mettendo i dazi su latticini e formaggi europei.

Continua a leggere Riduci
von der leyen
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy