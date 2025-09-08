2025-09-08
Greta, la falsa ribelle che fa godere le élite
L’attivista svedese è l’ultima incarnazione di una figura creata nel ’68: l’anticonformista di facciata. Se i potenti della Terra la omaggiano è solo per le teorie di cui si fa ventriloqua, che mirano a distruggere il tradizionale modo di vivere dei popoli.«Finché dura fa verdura». Proverbio toscano poco noto, ed è un peccato, che chiarisce con incisività che quando si è riusciti a creare una situazione vantaggiosa non bisogna smettere di sfruttarla. La situazione vantaggiosa ha un nome e un cognome, Greta Thunberg, attivista svedese di ignoranza nettamente superiore a quella dei suoi coetanei, in quanto ha passato grossa parte di quella che avrebbe dovuto essere la sua vita scolastica in piedi con un cartello in mano. Greta Thunberg non sa niente di climatologia, virologia, antropologia e geopolitica, non è in grado di sostenere una discussione, quindi è fondamentale che lei si muova sempre in un ambiente protetto, ripulito da chiunque possa farle una qualche domanda e pretendere una qualche risposta che dimostri che tutta la sua struttura è fatta di slogan. Il suo unico titolo di studio è una laurea in Teologia conferita dall’Università di Helsinki, perché Greta Thunberg è tanto buona, cioè per le sue idee, o, meglio, per le idee che lei professa come se fossero sue, e che sono le idee delle élite mondiali, quelle con cui le élite vogliono immiserire, imprigionare, indebolire fino alla malattia cronica e all’indigenza totale i popoli dell’Occidente, e favorire la islamizzazione dell’Europa e del mondo. Greta Thunberg è l’esempio del falso rivoluzionario. Dal 1968 è stata creata la figura del falso anticonformista, del falso ribelle, di colui che aggredisce i valori e lo stile di vita di un popolo (sposarsi, avere figli, possedere un’auto con cui andare dove si vuole, non essere inoculati con farmaci di dubbia utilità e indubbi effetti collaterali) col benestare delle élite. Il vero anticonformista, il vero ribelle è inevitabilmente povero e procede in salita; il falso anticonformista, il ribelle creato a tavolino procede in discesa, tutte le porte gli sono spalancate. Una ragazzetta incolta è stata ricevuta da tutti i poteri nazionali e sovranazionali, incluso quel cappellano delle élite mondiali che è stato Bergoglio. È andata in barca a vela all’Onu, con costi stratosferici. In Italia è stato reso obbligatorio per gli studenti il ridicolo sciopero del venerdì, una protesta per il Green deal, un ammasso di leggi folli con lo scopo di immiserire le industrie europee a favore della Cina e consegnare agli Stati tutte le libertà dei cittadini. Greta è la mascotte delle élite mondiali. Green deal, immigrazionismo, vaccinismo, Lgbt e soprattutto Gaza, perché Gaza è il fiore all’occhiello delle élite mondali, che sono brutalmente antisioniste, filoislamiche, anticristiane. L’odio istituzionalizzato contro lo Stato di Israele è cominciato ufficialmente nel 1974, introdotto per sbloccare le forniture di petrolio. Fiumi di denaro hanno inondato ufficialmente i campus statunitensi e meno ufficialmente le strutture politiche europee e dell’Onu. Fiumi di denaro vengono investiti ogni giorno per demonizzare Israele e beatificare la ferocia palestinese. Greta finché dura fa verdura. Guadagna denaro, il suo patrimonio personale è una cifra a sei zeri, notevole per una persona giovane, priva di titoli di studi, che non ha mai fatto un giorno di lavoro. Greta smuove fiumi di denaro. Il costo della flottiglia diretta a Gaza si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro a settimana, calcolando il noleggio di 44 barche, minimo 20 milioni, il carburante, minimo 6 milioni, il costo della logistica, delle forniture e degli equipaggi. «Dobbiamo rompere blocco navale a Gaza e porre fine all’occupazione» ha dichiarato Greta Thunberg. L’occupazione di Gaza non sarebbe nemmeno cominciata se non ci fossero degli ostaggi israeliani nei sotterranei di Gaza. L’occupazione non sarebbe mai cominciata se non ci fossero mai state le atrocità del 7 ottobre. Nessun film strappalacrime al Festival di Venezia farà vedere la grazia e la tenerezza dei fratellini Bibas, strangolati nei sotterranei di Gaza. Greta si è rifiutata di guardare le immagini del 7 ottobre. Ma lei non parla di Gaza: parla di Israele. Gli allegri flottiglianti parlano della distruzione di uno Stato di 9 milioni di abitanti. Il non avvocato signora Francesca Albanese ha spiegato che si troveranno in acque internazionali, e ha tirato in ballo la libertà dei mari, concetto defunto nel 1945 in seguito al proclama del presidente Truman con la teoria della piattaforma continentale. La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 riconosce l’esistenza di zone marine anche piuttosto estese in cui ogni Stato costiero conserva la sovranità, quindi poteri coercitivi nei confronti di chiunque violi queste aree senza il suo consenso o addirittura con lo scopo dichiarato di fare un danno. Ogni imbarcazione ha il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale. Sbarcare sulla costa di un Paese in guerra con la scusa di distribuire aiuti non controllati è un atto di guerra. La Global Sumud Flotilla va a protestare per una guerra che finirebbe nel momento in cui venissero rilasciati gli ostaggi. È disumano chiedere a Israele di fermarsi mentre i suoi ostaggi sono ancora in mano alle belve. Tutti coloro che hanno a cuore il popolo palestinese chiedano il rilascio degli ostaggi, chiedano che tutti i poteri politici nazionali e sovranazionali, oltre che tutti i poteri ecclesiali, facciano pressioni per ottenere il rilascio degli ostaggi. Tutti coloro che non stanno chiedendo questo sono persone alle quali del benessere dei palestinesi in realtà non interessa nulla, esattamente come nulla a loro importa della tragedia dello Yemen, di quella del Sudan, del martirio dei cristiani in Nigeria. In Yemen quasi dieci anni di guerra hanno distrutto il Paese, oltre due milioni di bambini soffrono di denutrizione: molte foto di bambini affamati spacciate come provenienti da Gaza vengono in realtà dallo Yemen. In Sudan la situazione è ancora più catastrofica, ma nessuna flottiglia porterà ai sudanesi il cibo di cui hanno disperatamente bisogno. Nessuna voce autorevole si alza per i cristiani massacrati, nessuno slogan. Due parlamentari del Pd, una di Avs e un pentastellato si sono imbarcati sulla flottiglia che batte bandiera inglese e la signora Schlein, con l’abituale sprezzo del ridicolo, chiede alla signora Meloni di garantire per la loro sicurezza. Sulle barche, selfie e video documentano le risate, gli scherzi, i balletti. La gioia di questi tizi che stanno andando ad aggredire lo Stato ebraico e a raccomandarne la distruzione è sorprendente. Immaginate qualcuno che va a soccorrere le vittime di una catastrofe, per esempio gli americani che entrano nel campo di Buchenwald, oppure gli autisti valorosi, silenziosi e invisibili che hanno rischiato la vita per portare gli aiuti nella martoriata terra dell’ex Jugoslavia. Ve li immaginate a fare balletti e ridere? Israele non è un Paese normale. Un esempio a caso: 11 anni fa nel giro di due mesi Gaza ha sparato contro Israele 4.480 razzi: questo è il motivo per cui i bambini israeliani, e anche gli adulti ovviamente, hanno passato l’estate nei rifugi antiaerei. Non c’è stato un massacro grazie ai rifugi antiaerei e alla protezione Scudo di ferro, non per mancanza di buona volontà di terroristi che hanno impiegato il massimo sforzo per fare il massimo danno possibile. Un Paese normale avrebbe potuto reagire ben più duramente, e forse se lo avesse fatto i due bimbi con i capelli rossi e tutte le vittime massacrate con un sadismo bestiale il 7 ottobre sarebbero in vita e in buona salute. Un Paese normale avrebbe potuto colpire Gaza l’8 ottobre 2023, come sono colpite Groznyj o Mariupol (anche le foto delle macerie di queste due città vengono ora spacciate per foto di Gaza). Se lo avesse fatto avrebbe probabilmente salvato i due bimbi con i capelli rossi. Ma non lo ha fatto, perché Israele è un Paese forte, che è riuscito a integrare la vita di due milioni di cittadini arabi a quella di sette milioni di cittadini ebrei, e che protegge anche la vita dei suoi nemici.
Alla vigilia dell’Assemblea Onu, torna il tema dell’esclusione di Taiwan dalle Nazioni Unite e dalle agenzie specializzate. L’isola, attiva in economia, sanità e tecnologia, rivendica un ruolo nella comunità internazionale nonostante le pressioni cinesi. Pubblichiamo l'intervento di Riccardo Tsan-Nan Lin, console e direttore generale dell'ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia.
Sapete che Taiwan, un Paese democratico e indipendente, una potenza economica mondiale, leader nella produzione di semiconduttori, nonché snodo fondamentale per l’aviazione civile e grande donatore di mascherine agli Stati in difficoltà durante l’emergenza Covid, è ancora esclusa dall’Onu e dalle sue agenzie specializzate come l’Icao e l’Oms?
L’80ª sessione annuale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA 80) si aprirà a New York il 9 settembre 2025. Eppure, nonostante Taiwan abbia sempre avuto un ruolo attivo, contribuendo in modo significativo alla comunità internazionale con eccellenti risultati in diversi campi, la sua partecipazione agli incontri ufficiali dell’Organizzazione non è consentita per ragioni puramente politiche.
Il tema dell’imminente edizione dell’Assemblea Generale, «Insieme è meglio: 80 anni e oltre per la pace, lo sviluppo e i diritti umani», suona vuoto quando 23 milioni di taiwanesi vengono esclusi dall’ONU e dalle sue agenzie. Poiché il 2025 segna l’inizio del decisivo conto alla rovescia per la scadenza degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), prevista per il 2030, l’inclusione di Taiwan è necessaria. La sua esclusione, infatti, contraddice lo spirito e mina i principi dell’Agenda 2030.
Questo isolamento forzato è parte di un problema più vasto, legato a una grave e dannosa distorsione della Risoluzione 2758 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA). Tale travisamento non solo sottopone Taiwan alla coercizione cinese, che vuole affermare il proprio controllo sull’Isola, ma è anche diventato una seria minaccia allo status quo tra le due sponde dello Stretto e alla stabilità nella regione indo-pacifica.
La Risoluzione 2758 (XXVI) dell’UNGA, adottata nel 1971, affronta esclusivamente la questione della rappresentanza della Cina alle Nazioni Unite, ma non stabilisce che Taiwan sia parte della Repubblica Popolare Cinese (RPC), né conferisce a quest’ultima il diritto di rappresentarla. La Risoluzione non fa alcuna menzione di Taiwan e non costituisce quindi una posizione ufficiale delle Nazioni Unite sullo status politico del Paese. Pertanto, non riflette un consenso internazionale sul “principio di una sola Cina” sostenuto dalla RPC. Solo il governo di Taiwan, democraticamente eletto, può rappresentare i suoi abitanti nel sistema delle Nazioni Unite e sulla scena internazionale.
L’ONU dovrebbe permettere ai rappresentanti, ai giornalisti e ai cittadini taiwanesi l’accesso alle sue sedi e la partecipazione ai suoi incontri e conferenze. Essere membri delle Nazioni Unite è un diritto per tutte le nazioni amanti della pace, non un privilegio appannaggio di poche. Per tali ragioni, a nome del Governo di Taiwan, chiediamo con urgenza di porre fine alla distorsione della Risoluzione 2758.
Taiwan possiede un efficiente sistema sanitario e una tecnologia all’avanguardia, come dimostrato dalla sua leadership nell’intelligenza artificiale e nella produzione di chip, che possono dare un contributo concreto allo sviluppo e alla pace nel mondo. Perché, allora, persistere in questa esclusione, che non beneficia nessuno tranne Pechino?
Negli ultimi anni, il sostegno internazionale a favore di Taiwan è aumentato. In Italia, la Camera dei Deputati ha approvato diverse risoluzioni, auspicando la sua inclusione nelle organizzazioni internazionali e, nel marzo 2025, ha approvato il documento finale dell’indagine conoscitiva sull’Indo-Pacifico, ribadendo l’importanza dell’Isola per la stabilità nella regione indo-pacifica. Un simile orientamento è evidente in altri parlamenti e Paesi, tra cui l’Unione Europea, gli Stati Uniti, la Svezia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, il Canada, il Belgio e la Repubblica Ceca, che hanno adottato risoluzioni affini, condannando le provocazioni militari della Cina e il suo abuso nell’interpretazione errata della Risoluzione.
Adesso, più che mai, lanciamo un appello all’Italia affinché appoggi con maggiore decisione l’ammissione di Taiwan alle Nazioni Unite e alle sue agenzie specializzate, in nome della pace, dello sviluppo e della prosperità globale, valori che accomunano entrambi i Paesi. Allo stesso tempo, invitiamo la comunità internazionale ad agire attivamente da contrappeso alle azioni coercitive della RPC e a unirsi per difendere l’ordine mondiale basato sulle regole, opponendosi alle dinamiche di un Paese non democratico e alle sue richieste irragionevoli.
Riccardo Tsan-Nan Lin, console e direttore generale ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia
