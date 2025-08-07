Utile a 2,2 miliardi. Generali non molla il «colpo» Natixis

2025-08-07
2025-08-07
Ministri a processo, voto a ottobre col referendum sulle toghe più vicino
content.jwplatform.com
Appuntamento in Piazza con Ashkan Rostami uno dei più autorevoli esponenti della diaspora iraniana in Europa: rappresenta all’estero il Partito Costituzionalista dell’Iran e da tempo prende parte al Consiglio di Transizione dell’Iran. Con lui parliamo della situazione della Repubblica islamica dopo la guerra lampo con Israele e del futuro dell’Iran.
Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Il premier al «Tg5 » sul caso Almasri: «Non governo a mia insaputa. Stiamo cambiando la giustizia, mi aspettavo conseguenze». Sulle Regionali rassicura: «Siamo uniti, troveremo una quadra». Giuseppe Conte, attaccato, risponde così: «L’esecutivo è sotto ricatto?».
Ecco EdicolaVerità, la rassegna stampa del 7 agosto con Carlo Cambi