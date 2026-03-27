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Carlo Tarallo
2026-03-27

Marina scuote Fi: Gasparri out, dentro Craxi

Marina scuote Fi: Gasparri out, dentro Craxi
Maurizio Gasparri e Stefania Craxi (Ansa)
La figlia di Silvio Berlusconi avalla l’avvicendamento e conferma la sua «stima immutata» ad Antonio Tajani. Il capogruppo uscente al Senato: «Ho deciso io». Giallo sulla lettera di sfiducia: tra i firmatari mancano sei nomi su 20. Intanto il partito «ribolle» in Sicilia.

«Certo che se il rinnovamento è Stefania Craxi, annamo bene!»: la battuta che un forzista di lungo corso e molto peso consegna alla Verità nel bel mezzo della giornata che vede le dimissioni di Maurizio Gasparri da capogruppo al Senato di Forza Italia, sostituito appunto da Stefania Craxi, su indicazione di Marina Berlusconi, sintetizza quella sensazione del «facciamo qualsiasi cosa pur di fare qualcosa», poiché non sembra, in tutta onestà, che il passaggio di consegne sia destinato a provocare chissà quali cambiamenti nel partito.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 27 marzo con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Giorgia, occhio alle trappole

Giorgia, occhio alle trappole
Sergio Mattarella e Giorgia Meloni (Ansa)
Il centrodestra scacci i pensieri suicidi perché Mattarella, piuttosto che sciogliere le Camere, è capace di qualunque alchimia. L’unica via per riprendersi dalla batosta è dare risposte economiche agli italiani.

Che l’opposizione parli di dimissioni del presidente del Consiglio dopo la sconfitta del referendum si può capire. È il gioco delle parti, dove chi non è al governo sfrutta ogni occasione per dare addosso a chi sta a Palazzo Chigi. Che però la tentazione di avvicinare le elezioni, puntando a uno scioglimento anticipato della legislatura, venga da ambienti della maggioranza si capisce un po’ meno. Anzi, per dirla tutta, pare una strana voglia suicida. Infatti, si sa chi getta la spugna, ma non si sa mai chi poi la raccoglierà. In altre parole, chi potrebbe garantire che nel caso in cui Giorgia Meloni fosse costretta a salire al Colle, invocando le elezioni anticipate, Sergio Mattarella sia disposto ad assecondare la richiesta? Nessuno.

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Se la Meloni vuol recuperare consensi rimuova l’assurdo veto sulla Russia

Se la Meloni vuol recuperare consensi rimuova l’assurdo veto sulla Russia
Giorgia Meloni (Imagoeconomica)
Cacciare la Santanchè non basta. Abbassare i costi dell’energia è interesse nazionale.

Ottima la scelta di cambiare passo e mettere a tacere chiacchiere e polemiche. Io non avrei aspettato l’esito del referendum ma siccome le ho sbagliate tutte - ho fatto campagna per il Sì ed ero convinto di un successo anche alla luce dell’aumento dell’affluenza - me ne sto zitto. Dunque, avete ragione voi: la Meloni ha fatto bene a fare piazza pulita della Santanché, di Delmastro e della Bartolozzi. Ma basterà per rimettersi sulla stessa lunghezza d’onda con la gente, soprattutto quella che aveva votato centrodestra e non si fida di Schlein, Conte e compagnia?

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Caccia alla prof e coltellate: ecco come il tredicenne ha filmato la sua «vendetta»

Caccia alla prof e coltellate: ecco come il tredicenne ha filmato la sua «vendetta»
La scuola di Trescore dove è avvenuta l'aggressione. Nel riquadro, tre frame dal video postato dal tredicenne che ha accoltellato la sua prof (Ansa)
  • L’ingresso a scuola, il corridoio, la sagoma della docente, l’aggressione e la fuga. Il video (meno di due minuti) trasmesso nel canale Telegram aperto il giorno prima.
  • Il giovane aveva persino pubblicato un testo, forse con il supporto dell’Intelligenza artificiale, dove spiega i motivi della «Soluzione finale»: «L’insegnante mi prende di mira. Stanco di una vita piena di ingiustizie».

Lo speciale contiene due articoli.

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