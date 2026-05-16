Ignazio Mangrano India, dall’euforia alla disciplina: l’economia di Nuova Delhi entra in una nuova fase True Una veduta del mercato di Karol Bagh a Nuova Delhi (Getty Images)

Tra volatilità dei mercati, pressioni sulla rupia e investimenti più selettivi, l’India affronta una fase di maggiore cautela. Il nodo ora è trasformare ambizioni economiche e peso geopolitico in crescita più solida e credibile.L’India non è mai stata un mercato semplice. È troppo grande, troppo federale, troppo stratificata politicamente e troppo diseguale nel suo sviluppo per essere letta con categorie sbrigative. Chi ha immaginato di trovarvi la scala della Cina, la rapidità esecutiva del Golfo e le uscite finanziarie della Silicon Valley ha finito per scontrarsi con una realtà diversa. L’India non premia il capitale impaziente. Premia chi sa distinguere tra potenziale demografico e costruzione reale di valore.La fase attuale va letta in questa chiave. Il rallentamento di alcuni flussi di investimento, la maggiore prudenza dei fondi, la volatilità dei mercati e le pressioni sulla rupia non indicano necessariamente un indebolimento strutturale del Paese. Segnalano piuttosto il passaggio da una stagione di entusiasmo a una stagione di selezione. Dopo anni in cui l’India ha beneficiato della liquidità globale, del riposizionamento delle catene produttive, della ricerca di alternative alla Cina e dell’attrazione politica di una grande democrazia asiatica, era inevitabile che alcuni prezzi venissero messi alla prova.Questo non è un fallimento della storia indiana. È una sua maturazione.Per diversi anni, una parte degli investimenti è stata sostenuta non solo dai fondamentali, ma anche dal racconto. Il mercato indiano è stato presentato come l’alternativa naturale alla Cina, il grande spazio del consumo futuro, il laboratorio digitale del Sud globale, il ponte tra demografia e tecnologia. Molto di questo è vero. Ma nessuna economia, per quanto promettente, può vivere a lungo di aspettative senza essere richiamata alla disciplina degli utili, della produttività e dell’esecuzione.Una maggiore cautela degli investitori può persino essere salutare. L’India non ha bisogno di capitali che arrivano solo per inseguire il momentum e si ritirano al primo segnale di volatilità. Ha bisogno di capitali capaci di accompagnare cicli lunghi: infrastrutture, manifattura, transizione energetica, logistica, sanità, agricoltura, inclusione finanziaria, digitalizzazione dei consumi. Sono settori che non offrono sempre ritorni immediati, ma costruiscono capacità nazionale.La critica sulle valutazioni merita attenzione. Molti asset indiani sono costosi. Molti imprenditori valutano le proprie società come se la crescita futura fosse già acquisita. I mercati pubblici hanno talvolta alimentato questa fiducia. È comprensibile, dunque, che gli investitori chiedano maggiore disciplina. Ma anche questa non è una cattiva notizia. Può obbligare imprese familiari, fondatori e fondi a un confronto più serio sul valore reale, sulla governance, sui margini e sulla qualità della crescita.L’India sta pagando, come molte economie emergenti, un contesto internazionale meno favorevole. Le tensioni in Medio Oriente pesano sul prezzo dell’energia. La vulnerabilità delle rotte marittime incide sulle catene di approvvigionamento. L’incertezza monetaria globale rende più selettivo il capitale. Per un Paese che importa gran parte del proprio fabbisogno energetico, ogni scossa nel Golfo o nello Stretto di Hormuz può tradursi rapidamente in pressione su inflazione, conti esterni e bilanci familiari.Ma vulnerabilità non significa fragilità.Negli ultimi anni l’India ha costruito riserve, rafforzato il sistema bancario, contenuto il deficit delle partite correnti, ampliato la base fiscale e investito in infrastrutture con una continuità rara nella sua storia recente. Il sistema dei pagamenti digitali, la formalizzazione di parti dell’economia, l’espansione delle reti logistiche e la maggiore solidità del credito hanno modificato la capacità dello Stato e delle imprese di assorbire shock esterni. I rischi restano, ma non colpiscono più la stessa economia di dieci anni fa.Il punto centrale è che l’India non può più essere giudicata solo come un mercato emergente promettente. Viene giudicata rispetto alle proprie ambizioni. Ed è un test più severo.Per attrarre la prossima fase di capitale, non basteranno la demografia, la dimensione del mercato interno o la posizione geopolitica. Serviranno uscite più chiare per gli investitori, mercati obbligazionari più profondi, tempi giudiziari più rapidi, regole fiscali più prevedibili, migliore governance urbana, contratti più facilmente esigibili e costi logistici più bassi. Queste non sono richieste ostili all’India. Sono le condizioni perché l’ambizione indiana diventi pienamente credibile.La trasformazione di fondo, tuttavia, resta intatta. Il mercato interno è ancora ampio e sotto-penetrato. Il ciclo infrastrutturale non è esaurito. Il sistema bancario è più sano. La spinta manifatturiera è imperfetta, ma reale. L’infrastruttura pubblica digitale ha creato una piattaforma che pochi Paesi emergenti possono eguagliare. La rilevanza geopolitica dell’India è aumentata, non diminuita, mentre governi e aziende cercano alternative a una dipendenza eccessiva dalla Cina.Qui sta la differenza tra una correzione e un’inversione di rotta. Una correzione impone disciplina. Un’inversione segnala perdita di direzione. L’India oggi affronta la prima, non la seconda.Esiste anche un equivoco frequente. L’India non sta cercando di crescere seguendo un modello puramente export-led. La sua strategia combina domanda interna, investimenti pubblici, politica industriale selettiva, welfare, digitalizzazione e posizionamento geopolitico. Questo rende il percorso più complesso, ma anche meno dipendente da una sola fonte di crescita. I capitali esteri sono importanti, portano disciplina e reti globali. Ma non definiscono da soli la traiettoria del Paese.La vera questione non è se alcuni investitori stiano diventando più prudenti. La vera questione è se l’India saprà usare questa prudenza per migliorare la qualità della propria crescita. Un momento di maggiore selettività può diventare utile se accelera le riforme necessarie: energia più sicura, infrastrutture più efficienti, giustizia commerciale più rapida, mercati del lavoro e della terra più prevedibili, maggiore trasparenza regolatoria.L’India non deve rispondere allo scetticismo con la retorica. Deve rispondere con l’esecuzione. Le grandi formule sul 2047 e sullo status di economia sviluppata hanno senso solo se accompagnate da risultati visibili nei porti, nella logistica, nella formazione, nell’industria, nella fiscalità, nelle città e nella fiducia istituzionale.Un’India più matura sarà inevitabilmente meno spettacolare dell’India dei roadshow finanziari. Avrà correzioni, delusioni, valutazioni riviste, cicli meno euforici. Ma avrà anche scala, resilienza, risparmio interno, capacità tecnologica e una posizione strategica che pochi altri Paesi possono rivendicare.La domanda, dunque, non è se la storia economica indiana si stia esaurendo. È se il mondo è pronto a guardarla con meno superficialità. L’India non è un miracolo da celebrare né una bolla da liquidare. È una grande economia in costruzione, con tutte le frizioni che questo comporta.E proprio per questo, forse, la fase attuale non indebolisce il caso indiano. Lo rende più serio.