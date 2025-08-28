Loris Puccio Conti
2025-08-28

Farage prepara l’intesa coi talebani

Farage prepara l’intesa coi talebani
Nigel Farage (Ansa)
Mister Brexit propone un piano per rimpatriare 600.000 clandestini e il regime afgano si dice pronto a collaborare. Reform vola nei sondaggi, crollano i laburisti.
Subscribe
farage

Trump ribalta la Fed e minaccia nuovi dazi all’Ue

Trump ribalta la Fed e minaccia nuovi dazi all’Ue
Donald Trump (Ansa)
Cacciato un membro del board nominato da Biden. Intanto riparte lo scontro con Bruxelles sul comparto tecnologico.
Subscribe
trump ue fed

L’Ue toglie i veti per potersi autodistruggere

L’Ue toglie i veti per potersi autodistruggere
(Ansa)
  • Mentre Usa, Russia e Cina ragionano da grandi potenze, l’Europa valuta di cassare il principio dell’unanimità in politica estera per allargarsi a Est in nome dell’internazionalismo liberale. Ma anziché Mosca, accogliere Kiev e Chisinau danneggerà l’Unione.
  • In Germania la leva obbligatoria scatterà se mancassero volontari. Il Cremlino glissa ancora sul vertice Putin-Zelensky.

Lo speciale contiene due articoli.

Subscribe
veti ue ucraina

Bibi avverte: «L’Iran sviluppa missili per colpire l’Europa e gli Stati Uniti»

Bibi avverte: «L’Iran sviluppa missili per colpire l’Europa e gli Stati Uniti»
Benjamin Netanyahu (Ansa)
Netanyahu aggiunge: «Con Trump alla Casa Bianca il 7 ottobre forse non sarebbe avvenuto». Nuovo appello del Papa per gli ostaggi e i civili. Blair e Kushner a Washington per il vertice col presidente sul futuro di Gaza.
Subscribe
netanyahu iran

Crollano i morti da clima: gelati i catastrofisti

Crollano i morti da clima: gelati i catastrofisti
Il terremoto in Myanmar della primavera 2025 (Getty Images)
Secondo i numeri di un grande broker assicurativo (Aon), i decessi per disastri naturali nei primi 6 mesi del 2025 sono stati 7.700 (5.456 solo per il terremoto in Myanmar). Ben sotto la media degli ultimi 25 anni (37.250). È una buona notizia, ma nessuno ne parla.
Subscribe
clima
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy