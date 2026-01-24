{{ subpage.title }}

Francesco Borgonovo
2026-01-24

Tivù Verità | La famiglia nel bosco è in una situazione drammatica

Tivù Verità | La famiglia nel bosco è in una situazione drammaticaplay icon

L'allarme dell'avvocato Danila Solinas: " I Trevallion continuano ad essere separati". E' stata rimandata la data di inizio della perizia voluta dal tribunale dll'Aquila che riguarda i genitori. "Manca il mediatore", dicono i giornali.

francesco borgonovo tivù verità
True

Delitto La Spezia, sfogo del cugino di Youssef: basta maranza, viva gli agenti

Delitto La Spezia, sfogo del cugino di Youssef: basta maranza, viva gli agenti
I funerali di Youssef Abanoub, il ragazzo ucciso a La Spezia da un coetaneo di origine marocchina. Nel riquadro, Kiro Attia Ayman, il cugino della vittima (Ansa)
Il cugino di Youssef, ucciso a coltellate a La Spezia, e come lui di fede cristiana, spiazza i progressisti: «Il problema sono i maranza, oggi facciamo entrare gente che era già criminale nel proprio Paese».

Da giorni illustri commentatori e politici progressisti vanno ripetendo che per combattere la violenza diffusa bisogna non tanto varare nuove misure repressive o spargere più agenti del territorio, ma occuparsi del disagio giovanile e ascoltare i ragazzi. È una teoria interessante, motivo per cui speriamo con tutto il cuore che tutte queste personalità autorevoli tengano fede ai loro propositi e ascoltino la voce di un ragazzo. Parliamo di Kiro Attia Ayman, giovanissimo cugino di Youssef Abanoub, studente ucciso a coltellate in una scuola di La Spezia la scorsa settimana da un compagno, Zouhair Atif, 19 anni, marocchino. Va ascoltato con attenzione Kiro, perché parla con gentilezza e intelligenza, senza cadere in mezzo luogo comune. E dice cose diverse dalle banalità che circolano sui media e che vengono quotidianamente ribadite dall’intellettuale unico progressista.

Continua a leggereRiduci
la spezia
True

In carcere comandano 36 imam

Un musulmano ogni 100 presenti in Italia è in cella. In totale ce ne sono 13.814, agli ordini di decine di predicatori che organizzano i momenti di preghiera nei penitenziari. Intanto 37 detenuti si sono convertiti ad Allah e 194 sono a rischio radicalizzazione violenta.

Le carceri italiane scoppiano. In cella ci sarebbe infatti più del doppio dei detenuti consentiti dalla capienza degli istituti di pena. Nonostante amnistie, indulti e depenalizzazioni introdotte nel corso degli anni dal Parlamento, gli ultimi dati parlano di un sovraffollamento del 137 per cento e per questo l’Italia ha ricevuto plurime condanne dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tuttavia, a fronte di cifre allarmanti sulla saturazione del sistema carcerario, ce ne sono altre che dovrebbero far riflettere e che, soprattutto, dovrebbero aiutare a capire un fenomeno. I numeri da cui partire sono quelli della popolazione reclusa in generale e quello dei detenuti stranieri.

Continua a leggereRiduci
carceri
True

Isterismi a sinistra sul nuovo Ddl stupri. Per condannare a loro basta l’accusa

Isterismi a sinistra sul nuovo Ddl stupri. Per condannare a loro basta l’accusa
Anna Rossomando, vicepresidente Pd del Senato, e Francesco Boccia (Ansa)
I colonnelli dem fremevano per far saltare il patto Meloni-Schlein sulla legge antiviolenza. E s’impuntano sui punti deboli smussati.

Non vedevano l’ora. Quella stretta di mano fra Giorgia Meloni ed Elly Schlein alla Camera sulla legge «anti-violenza sulle donne» aveva fatto venire il mal di pancia alla sinistra più gruppettara. E nei giorni successivi la fila dei colonnelli del Pd si era allungata per rappresentare due pericoli: il fastidio gastrico sul voto unanime e il rischio di lasciare via libera alle rimostranze grilline. Così l’opposizione non vedeva l’ora di stracciare la foto e di tornare a litigare (nella partita di ritorno in Senato) anche su un provvedimento che mette al centro la «volontà contraria all’atto sessuale» come architrave giuridica. Un’ineludibile frontiera fra la passione e il reato.

Continua a leggereRiduci
ddl stupri
True

«Trevallion devastati ma disponibili. È lo Stato che ha rifiutato il dialogo»

«Trevallion devastati ma disponibili. È lo Stato che ha rifiutato il dialogo»
Danila Solinas, uno dei due legali della famiglia nel bosco (Getty Images)
Danila Solinas, uno dei due legali della famiglia: «Con gli assistenti sociali soltanto cinque incontri, ma la loro vita è stravolta. La madre ogni giorno rivive l’abbandono dei figli. E il tempo peggiora le loro condizioni psicologiche».

Clicca qui per vedere il video con l'intervista completa.

Continua a leggereRiduci
famiglia bosco
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy