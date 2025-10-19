Nino Sunseri
Il vento ha smesso di soffiare. Stop al maxi parco eolico in Polonia

(IStock)
I danesi di Vestas fermano la produzione di pale e turbine: poca domanda, costi elevati.
Stretta Ue anti fumo: via i filtri ed «esproprio» delle imprese

(IStock)
A rischio un comparto che da noi dà lavoro a 100.000 persone. L’Italia si oppone.
«Avvenire» sceglie i trans, non la vita

Il giubileo Lgbt a Roma del settembre 2025 (Ansa)
Il quotidiano dei vescovi celebra il Giubileo di «omoaffettivi e Lgbt». Neanche una riga per le ostetriche che si ribellano alla proposta di Crisanti di far praticare loro gli aborti.
Metodo «Squadretta» contro i nemici. Esposti anonimi per farli fuori

Mario Venditti. Nel riquadro, da sinistra, Francesco Melosu e Antonio Scoppetta (Ansa)
Il colonnello Melosu ha raccontato di non aver soddisfatto i desiderata dei carabinieri infedeli e della Procura di Pavia. Per questo sarebbe stato accusato di falso ideologico, subendo una perquisizione in tempi record.
«Il Bitcoin è il bene rifugio digitale»

Nel riquadro: Ferdinando Ametrano, ad di CheckSig (IStock)
L’ad di CheckSig Ferdinando Ametrano: «Questa cripto è trasferibile ma non duplicabile, quindi è “scarsa”, e non dipende dalla solvibilità altrui. Svolge la stessa funzione di una risorsa sicura».
