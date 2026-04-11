True Gabriele Gambini Le pagelle senza filtri ai politici dell'ex ministro La Loggia Silvio Berlusconi (Ansa)

L’ex ministro azzurro racconta, in «Come è andata davvero», la fine della Prima Repubblica e l’avvento del Cav. Con retroscena su Fini e Mattarella, Violante & C.La fine della Prima Repubblica e, con essa, di un certo modo di intendere la politica e i rapporti dei partiti con la società. La staffetta con la Seconda Repubblica, l’avvento di Silvio Berlusconi, del tribuno dell’identitarismo federalista Umberto Bossi, i confronti con Sergio Mattarella e Oscar Luigi Scalfaro, i duelli con Gianfranco Fini.I rapporti con la giustizia. Il caso Tandoy. E poi i retroscena sulla nascita di Forza Italia, di cui detiene la tessera numero 6. Gli auspici per una tanto agognata stagione riformista liberale che lui, «cattolico, liberale e democratico», ha provato a mettere al centro del suo agire istituzionale, a fianco dell’impegno per la sua terra natia, la Sicilia.È un Enrico La Loggia in veste di aedo incapace di lesinare su dettagli appassionati, quello del libro Come è andata davvero (Rubbettino editore, 171 pagine). Affresco sapido e ampio, a metà tra il memoir e la cronaca popolare, La Loggia confeziona un testo che sfugge alle definizioni confezionate ad arte, dove la sua storia personale e familiare (è figlio del politico democristiano Giuseppe e nipote di Enrico, da cui prende il nome, deputato del Regno d’Italia fino al 1925) si intreccia con le vicende caratterizzanti un’era mai compiuta appieno nella sua traiettoria progettuale. Lo scopo è chiaro: fare i conti con sé stesso, ma anche col presente.L’autore, costituzionalista, ministro per gli Affari regionali dal 2001 al 2006, presidente del Comitato Atlantico e vicepresidente del consiglio di presidenza della Corte dei Conti, ravviva la testimonianza con un’aneddotica briosa. Eccone alcuni estratti.SILVIO BERLUSCONI «Era un giorno di giugno del 1993 quando ricevetti la visita di Pippo Baiamonte, responsabile della Standa, che mi parlò di una nuova iniziativa politica, di un nuovo partito in formazione, di un importante imprenditore del Nord che aveva messo gli occhi su di me per un’eventuale adesione e una candidatura per quel partito, alle elezioni politiche previste per il 1994 […]». «Rimasi un po’ stupito, perplesso. Dissi che non mi sembrava ancora il momento, volevo prendere tempo […]». «Trovavo il nuovo linguaggio schietto, chiaro, comprensibile. Diverso dalle frasi fatte, dai paroloni privi di collegamento con la realtà, da frasi astruse per ingannare gli ingenui e nascondere il nulla rispetto a una visione del futuro che non c’era. Le proposte inserite nel programma, suggerite da mio padre, furono determinanti per l’adesione al Ppe. Ho già detto dei principi relativi al cattolicesimo liberale che si riferiscono alla difesa della vita, alla persona, al superamento del divario economico e sociale tra le diverse aree del Paese, non essendo più al servizio dello stato, ma dei cittadini. Cercavo una sintesi aggiornata e rivista agli anni Novanta di tre grandi dottrine, le stesse che avevano dato luogo alla nascita della nostra Costituzione e all’altissimo compromesso che fu possibile realizzare tra cattolici, liberali e socialcomunisti. Con riferimento al pensiero di tre grandi protagonisti del novecento: don Sturzo, Einaudi e Bissolati […]».«Tanti sacrifici per trasformare il Paese sono andati poi dispersi. Sono cambiati i collaboratori, sostituiti da altri, che non sono stati capaci di mantenere Forza Italia al livello delle origini. Ma non è stata tutta colpa di Berlusconi. Mai si era visto, almeno negli ultimi decenni e in un regime democratico, un così virulento e feroce attacco di alcuni magistrati al servizio di veri e propri centri di potere così come reso ulteriormente palese dalle rivelazioni di Palamara […]». «Ci sono eventi prevedibili e al tempo stesso inaspettati. La morte di Berlusconi è uno di questi. Negli ultimi tempi il nostro rapporto si era rarefatto, spento. Questo mi condizionava moltissimo. L’avevo sentito l’ultima volta a novembre, sette mesi prima che morisse, e avevo litigato con lui. Avevo criticato le sue ultime scelte di candidati e di collaboratori, di essersi fatto condizionare da interessi esterni e di essersi adagiato su queste indebite pressioni facendo scadere il livello dei suoi rappresentanti […]».GIANFRANCO FINI «Altro capitolo riguarda i miei rapporti con Fini. Non furono né buoni, né sereni a partire dal 1996. La vicenda della mancata elezione alla presidenza del Senato in gran parte attribuibile a lui, forse perché, se fossi stato eletto, Berlusconi avrebbe accumulato altro potere, accese la miccia […]». «Dissi che Forza Italia era come una Ferrari che si trascinava in autostrada una roulotte. E la roulotte era quella di Fini e del suo partito e che quindi se lui avesse insistito con questi suoi atteggiamenti, così come l’avevamo agganciato alla nostra Ferrari, facilmente avremmo potuto sganciarlo e lasciarlo per strada. Immagino che non gradì affatto la battuta.[…]».UMBERTO BOSSI «Ho conosciuto tantissimi tra imprenditori, professionisti, docenti universitari, giornalisti e politici che sanno fare le loro valutazioni con serenità e buon senso. Uno di questi, proprio il più insospettabile, è Bossi, col quale ho sempre avuto un buon rapporto. Politico di grande intuito. Formidabile tattico. Quando non recitava la parte in pubblico. Si fece spiegare da me come era fatto lo Statuto speciale siciliano, e dopo un po’ si convinse che la strada giusta per il nostro Paese fosse quella prevista dagli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata: Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Non per copiarli alla lettera, ma per sostenere un regionalismo differenziato, ma solidale […].» OSCAR LUIGI SCALFARO «Che personaggio! Non ho conosciuto altri di questa portata. Buono, pio, cortese, amabile e rigoroso sui principi e coerente con la sua fede, ma altrettanto cinico e spregiudicato. Ebbi un paio di incontri con lui, uno in occasione delle consultazioni dopo le dimissioni del primo governo Berlusconi, e un altro da solo. E poi una lettera… […]». «Nonostante le nostre argomentazioni fossero ineccepibili dal punto di vista costituzionale, Scalfaro voleva tentare di formare un governo presieduto da Dini […]». «Dini non tornò più dal presidente Berlusconi. Non si fece più trovare al telefono […]».SERGIO MATTARELLA «Dell’attuale capo dello Stato bisogna dire solo cose positive e certo ce ne sono tante. Per quanto mi riguarda, devo ricordare un rapporto unilaterale: da parte mia di stima e di fiducia, da parte sua di diffidenza, per una ragione o per un’altra. Peccato! Avrebbe dovuto essere lui a guidare quel gruppo di giovani docenti universitari verso il riscatto della Sicilia, ma non è stato così o non lo è stato abbastanza. O meglio avrebbe potuto essere così se ci fosse stato un clima migliore, di reciproca comprensione […]». INCONTRI CON LA GIUSTIZIA «Fui chiamato dalla commissione antimafia e Luciano Violante mi incalzava con le sue domande, come dinanzi a un delinquente colto con le mani nel sacco […]». «Subito dopo l’elezione al Senato nelle file del centrodestra, cosa ritenuta un po’ più grave di un peccato mortale da alcuni magistrati di sinistra, fui imputato di aver impedito - addirittura! - la costruzione dei gabinetti del mercato ortofrutticolo, quando ero assessore all’Annona e alla polizia urbana al Comune di Palermo. Il magistrato, che non faceva mistero delle sue simpatie, imbastì un processo, ma mi fu facile poter dimostrare che essendo stato in quell’assessorato per un anno e mezzo e cioè per circa una settantina di settimane, avevo fatto più di una cinquantina di solleciti, quasi uno ogni settimana, ed esibii le copie […]». «Risposi al giudice in maniera altrettanto franca: “È vero signor giudice. C’era una cosa da fare che purtroppo non ho pensato di fare e cioè quella di andare con un secchio, una paletta e un po’ di cemento e fare tutto personalmente” […]».