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Gabriele Gambini
2026-04-11

Le pagelle senza filtri ai politici dell'ex ministro La Loggia

Le pagelle senza filtri ai politici dell'ex ministro La Loggia
Silvio Berlusconi (Ansa)
L’ex ministro azzurro racconta, in «Come è andata davvero», la fine della Prima Repubblica e l’avvento del Cav. Con retroscena su Fini e Mattarella, Violante & C.

La fine della Prima Repubblica e, con essa, di un certo modo di intendere la politica e i rapporti dei partiti con la società. La staffetta con la Seconda Repubblica, l’avvento di Silvio Berlusconi, del tribuno dell’identitarismo federalista Umberto Bossi, i confronti con Sergio Mattarella e Oscar Luigi Scalfaro, i duelli con Gianfranco Fini.

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enrico la loggia
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Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale

Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale
(Getty Images)
Una «Santa alleanza» per bloccare lo strapotere di Anthropic, che potrebbe accedere a informazioni riservate degli utenti, comprese quelle bancarie. Mentre prosegue la guerra tra Amodei e il Pentagono.

La paura fa la forza. E anche improvvise alleanze. Metti due degli uomini più potenti degli Stati Uniti, fino a ieri impegnati a combattersi a ogni livello, a tavola con cinque banchieri che tra tutti amministrano 7.200 miliardi di dollari, ed ecco per la prima volta rappresentata in modo plastico e concreto la forza dirompente dell’intelligenza artificiale.

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intelligenza artificiale
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L’Ucraina ripara la pipeline di Orbán

L’Ucraina ripara la pipeline di Orbán
Viktor Orbán (Ansa)
Oleodotto pronto in primavera. Governo ungherese accusato di campagne denigratorie contro Magyar. L’Ue valuta lo stop ai fondi alla Serbia per la sua vicinanza alla Russia.

Secondo un sondaggio condotto dall’Istituto Publicus per Népszava tra il 7 e il 9 aprile e su un campione di 1.004 persone, otto ungheresi su dieci hanno sentito dire che, in base alle informazioni rese pubbliche poche settimane fa dall’investigatore di polizia Bence Szabó, l’Ufficio per la protezione della Costituzione avrebbe tentato di distruggere il partito Tisza del candidato Péter Magyar utilizzando mezzi dei servizi segreti.

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viktor orbán

Artemis II, ammaraggio riuscito: Orion rientra dopo il sorvolo della Luna

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Artemis II, ammaraggio riuscito: Orion rientra dopo il sorvolo della Lunaplay icon

Si chiude con successo la missione Artemis II: la capsula Orion è rientrata sulla Terra con ammaraggio nel Pacifico dopo dieci giorni di volo e il sorvolo della Luna. L’equipaggio, recuperato al largo della California, è in buone condizioni. Per la Nasa si apre ora la fase decisiva del programma lunare.

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I centri sociali minacciano la guerriglia contro la Lega

I centri sociali minacciano la guerriglia contro la Lega
(Ansa)
Sabato 18 evento dei «Patrioti» a Milano sulla remigrazione: il Pd prova a bloccarlo, gli antagonisti preparano «accerchiamenti».
Cominciano il Partito democratico e i tanto cari moderati del centrosinistra. Poi, a stretto giro, ecco che arriva il braccio armato, pronto a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero fare esplodere il putiferio. Cambiano i metodi, ma alla fine le posizioni sono sostanzialmente le stesse: bisogna tappare la bocca agli avversari, qualcuno vuole farlo con le buone, altri preferiscono le cattive.
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centri sociali
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