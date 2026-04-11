True Francesco Borgonovo I centri sociali minacciano la guerriglia contro la Lega (Ansa)

Sabato 18 evento dei «Patrioti» a Milano sulla remigrazione: il Pd prova a bloccarlo, gli antagonisti preparano «accerchiamenti».Cominciano il Partito democratico e i tanto cari moderati del centrosinistra. Poi, a stretto giro, ecco che arriva il braccio armato, pronto a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero fare esplodere il putiferio. Cambiano i metodi, ma alla fine le posizioni sono sostanzialmente le stesse: bisogna tappare la bocca agli avversari, qualcuno vuole farlo con le buone, altri preferiscono le cattive.Il bersaglio, al solito, sono i «perfidi fascisti», nello specifico quelli che si ritroveranno a Milano il prossimo 18 aprile per parlare di remigrazione. Non appena si è diffusa la notizia dell’iniziativa, i sinceri democratici sono corsi a invocare la mordacchia. Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano in quota Partito democratico, ha presentato in fretta e furia un ordine del giorno per chiedere al prefetto e al questore di vietare l’evento. Purtroppo per lei viviamo ancora in una democrazia, seppure malandata, dunque le autorità non hanno vietato un bel nulla: piaccia o meno al Pd, in Italia si può parlare di remigrazione. A malincuore, il sindaco di Milano Beppe Sala ha dovuto ammettere che in effetti un evento non si può cancellare solo perché la sinistra non lo gradisce. «Se si parla di remigration si evocano deportazioni, situazioni che abbiamo già visto e, a mio parere, sulle parole bisogna porre un po’ di attenzione», ha detto Sala. «È evidente che questo evento non si può evitare, coloro che possono negare l’autorizzazione sono solo il prefetto e il questore. Ne avevo parlato già in precedenza e mi avevano spiegato che non era possibile proibirlo. Continuo a essere negativo ma continuo assolutamente, da uomo delle istituzioni, a rispettare chi è nelle condizioni di prendere decisioni, in questo caso il prefetto e il questore». Se non fosse drammatico ci sarebbe davvero da riderne. Il primo cittadino parla di rispetto delle istituzioni e intanto spiega che, se fosse stato per lui, avrebbe serenamente vietato all’opposizione cittadina di tenere un dibattito. Ma purtroppo, nonostante ci abbia provato in ogni modo, proprio non gli è concesso di censurare. Ma ecco che - laddove le procedure democratiche impediscono abusi e spinte autoritarie - intervengono coloro che della democrazia e della libertà di opinione possono fregarsene amabilmente, ovvero i centri sociali. Come in risposta ai disperati appelli del Pd, gli antagonisti hanno fatto sapere di essere pronti alla guerra contro i Patrioti. «I centri sociali ci saranno», dice un comunicato diffuso sui profili social del centro sociale Lambretta. «Il 18 aprile i Patrioti europei, di cui fa parte la Lega di Salvini, si raduneranno a Milano, in un ripugnante comizio in piazza Duomo. Nella capitale della Resistenza partigiana, i neofascisti invocheranno odio, razzismo, repressione, militarizzazione e suprematismo. Nel contesto della stretta virata a destra dell’occidente», continuano i fini analisti del Lambretta, «i Patrioti per l’Europa sono protagonisti di una battaglia politica suprematista e guerrafondaia all’insegna del riarmo, del sovranismo e della remigrazione. La Lega, ovviamente, è tra i primi sostenitori e tirapiedi dell’iniziativa e cerca spazio nelle strade e nelle piazze di Milano». Dopo la sempre pacata e rispettosa disamina politica, arrivano le minacce. Salvini vuole spazi? Risposta del centro sociale: «A Milano non ne troverà. Nella nostra città non c’è spazio per fascisti e aspiranti dittatori, non c’è spazio per razzismo e segregazione, non c’è spazio per imperialismo, falsi miti e falsi dei. Parlano di sicurezza e vendono repressione, parlano di libertà di espressione e criminalizzano il dissenso, proponendo persino una taglia per l’antifascismo. Ebbene, ai nostri posti ci troveranno. Milano è antirazzista, Milano è partigiana, Milano è il 25 aprile, Milano è antifa. Parliamo di casa, parliamo di lavoro, parliamo di sanità, parliamo di istruzione e difendiamo il diritto alla Resistenza. Non vogliamo padroni, né in casa né altrove, né ora né mai. Il 18 aprile scendiamo in piazza e accerchiamo piazza del Duomo, i centri sociali ci saranno. Combatti la paura, distruggi il fascismo». Fantastico, prima di scrivere il comunicato devono aver rivisto Il gladiatore due o tre volte. Fatto sta che questi gentili signori promettono di accerchiare piazza Duomo e la manifestazione di destra, ed è facile immaginare quali potrebbero essere le conseguenze. Certo al sindaco di Milano e al Pd questo non interessa: per loro la minaccia sono leghisti e Patrioti che vogliono tenere un convegno o un comizio. Comunque sia, sabato 18 in piazza non ci sarà solo il Lambretta. Sono annunciate - come scrive Radio Città Fujiko - due «manifestazioni, coese e unitarie, una della Rete No Cpr e una dei centri sociali: la partenza del corteo sarà da largo Cairoli, le due manifestazioni confluiranno nello stesso spezzone che si concluderà all’Università Statale». Insomma, tutta la sinistra estrema è mobilitata. «Il tema della remigrazione sia per partiti politici di destra, come la Lega e il nuovo movimento di Vannacci, ma soprattutto per tutte le formazioni di estrema destra neofasciste, è il tema centrale di questi mesi», dice sempre a Radio Fujiko Walter Boscarello di Memoria Antifascista. «Noi stiamo da tempo cercando di contrastare questa proposta, perché riteniamo che il concetto di remigrazione sia un modo elegante per parlare di deportazione. Noi cercheremo, circondando piazza Duomo, di far sentire la nostra voce per dire che Milano è migrante e che non è la Milano che vuole Matteo Salvini».Il Pd suona la tromba, i centri sociali partono alla carica. Come sia finita anche di recente lo sappiamo: non bene. E se l’atteggiamento dei dem non stupisce, sorprende già di più quello di Amir Atrous, responsabile immigrazione di Forza Italia a Milano, secondo cui «la città non merita di ospitare il remigration summit, un evento in odore di xenofobia e razzismo». Atrous promette di organizzare una sorta di contro convegno dedicato ai nuovi italiani, sempre per sabato 18. Per carità, capiamo il desiderio di alcuni di differenziarsi. Abbiamo però il sospetto che i centri sociali, alla bisogna, non farebbero molte differenze tra leghisti e azzurri.