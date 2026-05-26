True Giorgio Gandola È l’ecatombe degli allenatori senza idee Massimiliano Allegri (Ansa)

Allegri licenziato in tronco dal Milan, Conte è in cerca di una panchina mentre la Juve si tiene Spalletti perché costa troppo. silurarlo Trionfano i tecnici più coraggiosi: Gasp resuscita la Roma e Fabregas fa il miracolo col Como. L’Atalanta ha capito: si tuffa su Sarri. Allegri tutti gli altri. Quelli che hanno un progetto, un gioco da mettere in campo e una società che li sostiene. Allegri sono Cristian Chivu e Cesc Fabregas che per un anno si sono annusati, piaciuti, copiati, alla ricerca della mossa più estrema. E alla fine hanno vinto tutto; per i lariani entrare nell’Europa che conta è uno scudetto.Allegri anche Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Il primo perché strizza le squadre che allena, le porta al limite, entra nella testa dei giocatori e se non arriva primo, arriva secondo; l’altro perché non lascia nulla al caso, chiede il 110% ai suoi guerrieri, non scende a patti con nessuno (vedi caso Claudio Ranieri). E dopo avere fatto la fortuna della famiglia Percassi a Bergamo, al primo colpo ha riportato Roma in Champions. Con un centravanti vero, Donyell Malen, e senza la pletora di centravanti finti, spettatori non paganti, visti a San Siro sponda rossonera e all’Allianz di Torino.Allegri i tecnici che hanno un’idea e quelli che non hanno bisogno di allenare i giornalisti; a loro basta allenare i giocatori. Così nel giorno del disastro supremo di Milan e Juventus, l’unico a non essere allegro è proprio Max, licenziato in tronco dal patron Gerry Cardinale con Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada al culmine di un comunicato che parla di «fallimento inequivocabile» (22 milioni da accantonare per salutarli). Si salva Zlatan Ibrahimovic, monumento fin qui così inutile da non fare danni. Cardinale aveva posto un’asticella pure bassa per il Milan: quarto posto, con la certezza di ghermire i 60 milioni della Champions. Ma il Diavolo più squinternato del decennio non gli ha dato neppure questa soddisfazione: quinto, dominato a San Siro dal Cagliari già salvo, con sei sconfitte nelle ultime 10 partite. Un crollo verticale per una squadra che non aveva altri impegni se non giocare a calcio la domenica. Il problema è che la compagnia Allegri non c’è quasi mai riuscita. Non un piano partita, non uno schema che non fosse difesa bassa e ripartenza (l’equivalente di catenaccio e contropiede anni 70), non un’idea per sfruttare al meglio le frecce Rafa Leao e Christian Pulisic. Risultato: quando questi due si sono spompati il Milan ha spento la luce. Il corto muso provoca solo musi lunghi. Max torna in Versilia a giocare a bocce in attesa di ricominciare da Napoli. Paga il risultatismo fine a se stesso, ma anche l’immobilismo programmatico di una società che - dopo la cacciata di Paolo Maldini - è sembrata rifuggire dalla propria storia gloriosa. L’arroganza autoreferenziale di Ibrahimovic e l’incompetenza sesquipedale di Furlani hanno completato l’opera, facendo affogare anche il ds Tare, ritenuto colpevole di operazioni di mercato inutili e sanguinose. La stagione è stata un frullatore impazzito, con le liti fra Allegri e Ibra a far da contrappunto. E con il pareggio di bilancio come unica strategia, destinata a impoverire progressivamente la squadra. Ora si riparte da zero. Via tutti. Ormai quasi accasato in Nazionale Roberto Mancini, Cardinale vorrebbe Conte con la scopa in mano (ma costa e l’amerikano ha il braccino) o il giochista Vincenzo Italiano che ha salutato Bologna. Il sogno sarebbe Xavi. Anche Raffaele Palladino è sulla short list, con chances reali soprattutto se dovesse rientrare zio Fester Adriano Galliani che lo lanciò a Monza. Giorni frenetici per gli allenatori, soprattutto per quelli che hanno idee da portare al mercato. Dopo una stagione anonima, l’Atalanta ha bloccato Maurizio Sarri, che avrà solo il fastidio di accordarsi in uscita con Claudio Lotito (ballano una decina di milioni). La panchina della Lazio è comunque occupata da ieri: Gennaro Gattuso ha detto sì. La giostra gira e curiosamente Aurelio De Laurentiis è innamorato di Allegri, lo ritiene l’uomo giusto per normalizzare uno spogliatoio iper stressato da Conte e bisognoso di maggiore serenità. Il presidente è convinto che Acciughina non gli farà spendere altri 150 milioni per arrivare dietro il Pafos (30°) in Champions. E non farà passare la squadra direttamente dallo zen alla catalessi. Sinceri auguri. Nonostante il fallimento Champions Luciano Spalletti l’ha sfangata («voglio continuare a partecipare al progetto»). Anche se rimane in bianconero per un semplice motivo: John Elkann, che a fine anno sarà costretto a pompare altri milioni nelle casse della Juventus, non ha intenzione di pagarne una ventina solo per esonerare un allenatore al quale l’ad Damien Comolli ha rinnovato il contratto (6 milioni netti all’anno per 2 anni) prima che raggiungesse l’obiettivo minimo. Dopo il pianto greco, il vertice della Juve è in riunione permanente. Trapela la volontà di coinvolgere di più Spalletti e Chiellini nelle scelte operative, anche perché la strategia dell’algoritmo di Comolli ha fallito su tutta la linea. Ci sarebbe un altro fastidio: la strettoia Uefa, con uno scontato «settlement agreement» che costringerà la Signora a limitare gli investimenti in entrata e a fare un mercato in uscita vicino ai 100 milioni di introiti. Significa vendere prima di comprare. E rinunciare a fuoriclasse come Bernardo Silva, che mettono la precondizione della Champions prima di firmare il contratto.Nel calcio italiano c’è chi fa trading (e perde) e c’è chi fa scouting (e vince). L’esempio più felice è il Como, che ha una proprietà solidissima (la famiglia Hartono), un allenatore formidabile come Fabregas e fin qui ha ingaggiato giocatori non per fare affari rivendendoli ma per costruire una squadra da notti europee. Missione compiuta, la coppa dalle grandi orecchie galleggia sul lago manzoniano (però è l’altro ramo, basta con le confusioni). Dice: bella forza, hanno il portafoglio gonfio. Tralasciando Nico Paz, nessuno conosceva Tasos Douvikas, Martin Baturina, Assane Diao, Lucas Da Cunha (400.000 euro dal Nizza), Jacobo Ramon, Máximo Perrone prima che li pescasse il Cesc come cavedani. Scouting in purezza, uomini perfetti per realizzare l’idea. La chimica del gruppo prima del colpo di tacco. Quando ha finito le lacrime per il suo Milan, Arrigo Sacchi dovrebbe esserne felice.