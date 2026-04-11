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Redazione digitale
2026-04-11

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Ultimatum di Trump agli ayatollah: «Senza accordi torno a bombardarvi»

Ultimatum di Trump agli ayatollah: «Senza accordi torno a bombardarvi»
Donald Trump (Ansa)
  • Il tycoon furioso per il mancato sblocco di Hormuz. Iran fermo. La minaccia Usa: «Stiamo caricando le migliori munizioni».
  • Al via oggi il fragilissimo tavolo a Islamabad. Vance al regime: «Non ci prenda in giro».

Lo speciale contiene due articoli.

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La Salis scalpita e fa le scarpe alla Schlein

La Salis scalpita e fa le scarpe alla Schlein
Silvia Salis (Imagoeconomica)
  • Bloomberg incorona come anti Giorgia il sindaco di Genova, che non si sottrae: «Se mi chiedessero di candidarmi contro la Meloni lo prenderei in considerazione». Ora è derby con Giuseppi, arbitrano Renzi e Franceschini. Elly? Non qualificata.
  • L’ex premier Conte presenta il suo libro. Un modo per accreditarsi, non solo in Italia.

Lo speciale contiene due articoli.

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Marina e Pier Silvio blindano Tajani

Marina e Pier Silvio blindano Tajani
Marina Berlusconi (Ansa)
I Berlusconi ricevono a Mediaset il segretario di Fi: ribadita la condivisione di vedute. Fonti azzurre confermano: nel partito nessuno avallerà inciuci ai danni di Giorgia Meloni.

Antonio, stai sereno: al termine della riunione fiume di ieri a Milano tra Antonio Tajani e Marina e Pier Silvio Berlusconi viene diramata una nota ufficiale del partito: «L’incontro del segretario di Forza Italia Antonio Tajani», recita il comunicato, «con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità.

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Aerei senza benzina per i raid di Netanyahu

Aerei senza benzina per i raid di Netanyahu
Getty Images
  • Oggi i colloqui per la pace in Pakistan fra Vance e i pasdaran, però Israele non molla la presa contro Hezbollah. Così Hormuz resta ancora chiuso perché l’Iran chiede lo stop agli attacchi in Libano. Senza una tregua non arrivano i rifornimenti dal Golfo.
  • L’esperto di trasporto aereo Cristiano Spazzali: «In pericolo anche i piccoli scali che dipendono dalle linee economiche».

Lo speciale contiene due articoli.

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carburante aerei
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