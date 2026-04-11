{{ subpage.title }}

True
Paolo Del Debbio
2026-04-11

Vespaio Pd solo perché Vespa fa parlare tutti

Vespaio Pd solo perché Vespa fa parlare tutti
Nel riquadro Bruno Vespa mentre rampogna Peppe Provenzano (Pd) che lo ha insultato dandogli, in pratica, del giornalista fazioso (Ansa)
A «Porta a Porta», il dem Peppe Provenzano insulta il conduttore, asserendo che favorisce il centrodestra. L’anchorman esplode e ristabilisce la verità, con educazione. Tanto è bastato ai «rossi» per sbraitare: uno è imparziale se dà spazio unicamente a loro.

Il conduttore di Porta a porta si chiama Bruno, come il fondatore dell’Ordine certosino e, generalmente, ha la «pazienza certosina», ma si chiama anche Vespa e, due sere fa, ha tirato fuori le «spine acuminate genitali» (vedi uno studio della Kobe University giapponese che dimostra che non solo le vespe femmine possono difendersi con pungiglione del quale sono dotate) per difendersi dall’aggressore, un parlamentare del Pd, Peppe Provenzano.

Continua a leggereRiduci
porta a porta
True

Ultimatum di Trump agli ayatollah: «Senza accordi torno a bombardarvi»

Ultimatum di Trump agli ayatollah: «Senza accordi torno a bombardarvi»
Donald Trump (Ansa)
  • Il tycoon furioso per il mancato sblocco di Hormuz. Iran fermo. La minaccia Usa: «Stiamo caricando le migliori munizioni».
  • Al via oggi il fragilissimo tavolo a Islamabad. Vance al regime: «Non ci prenda in giro».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
trump iran
True

La Salis scalpita e fa le scarpe alla Schlein

La Salis scalpita e fa le scarpe alla Schlein
Silvia Salis (Imagoeconomica)
  • Bloomberg incorona come anti Giorgia il sindaco di Genova, che non si sottrae: «Se mi chiedessero di candidarmi contro la Meloni lo prenderei in considerazione». Ora è derby con Giuseppi, arbitrano Renzi e Franceschini. Elly? Non qualificata.
  • L’ex premier Conte presenta il suo libro. Un modo per accreditarsi, non solo in Italia.

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
salis pd
True

Marina e Pier Silvio blindano Tajani

Marina e Pier Silvio blindano Tajani
Marina Berlusconi (Ansa)
I Berlusconi ricevono a Mediaset il segretario di Fi: ribadita la condivisione di vedute. Fonti azzurre confermano: nel partito nessuno avallerà inciuci ai danni di Giorgia Meloni.

Antonio, stai sereno: al termine della riunione fiume di ieri a Milano tra Antonio Tajani e Marina e Pier Silvio Berlusconi viene diramata una nota ufficiale del partito: «L’incontro del segretario di Forza Italia Antonio Tajani», recita il comunicato, «con Marina e Pier Silvio Berlusconi si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità.

Continua a leggereRiduci
forza italia
True

Aerei senza benzina per i raid di Netanyahu

Aerei senza benzina per i raid di Netanyahu
Getty Images
  • Oggi i colloqui per la pace in Pakistan fra Vance e i pasdaran, però Israele non molla la presa contro Hezbollah. Così Hormuz resta ancora chiuso perché l’Iran chiede lo stop agli attacchi in Libano. Senza una tregua non arrivano i rifornimenti dal Golfo.
  • L’esperto di trasporto aereo Cristiano Spazzali: «In pericolo anche i piccoli scali che dipendono dalle linee economiche».

Lo speciale contiene due articoli.

Continua a leggereRiduci
carburante aerei
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy