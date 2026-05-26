True Carlo Cambi Reggio Calabria svolta a destra. De Luca riprende Salerno senza il Pd Vincenzo De Luca (Ansa)

Le elezioni locali sono una doccia fredda per l’opposizione, che sperava di bissare il risultato del referendum. Maggioranza avanti ad Arezzo: al ballottaggio sarà decisivo Calenda. Il centrosinistra si consola con Prato.Se doveva essere un (quasi) midterm per il governo, questo turno amministrativo che ha coinvolto 6,7 milioni di elettori con un’affluenza del 60,1% (contro il 64,9% di quasi sei anni fa) può far dormire sonni tranquilli a Giorgia Meloni: il tifone referendum si è già trasformato in una tarda brezza primaverile. Chi ha qualche problema è Elly Schlein che ha solo una conferma: deve per forza affidarsi al Campo largo che però - e queste elezioni lo rendono di palmare evidenza - è solo un cartello elettorale e se dovesse essere trasferito in alleanza politica nazionale avrebbe enormi difficoltà. Il campo largo a Venezia è diventato, grazie al successo di Simone Venturini, un campiello; a Salerno l’arcinemico della Schlein, lo «sceriffo» Vincenzo De Luca, lo ha asfaltato; a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, esponente di punta di Forza Italia, con una vittoria plebiscitaria lo ha arato; a Messina, con la riconferma del sindaco Federico Basile, lo ha dissolto. Solo a Prato il Campo largo regge grazie a un cacicco del Pd, Matteo Biffoni, che si appresta a guidare la più grande chinatown d’Italia per la terza volta. Nelle città di maggior peso è finita con un 2 a 1 per il centrodestra rispetto al Campo largo, ma a vedere tutta la classifica il Pd ha tenuto una sola città su cinque. Non è una media da Champions League! A Prato - unica città tra quelle che pesano dove il Pd ha prevalso - passa al primo turno Biffoni con il 55% dei voti battendo nettamente Gianluca Banchelli (28%) del centrodestra che ha però pagato una divisione di Fratelli d’Italia con la fuoriuscita di Claudio Belgiorno che era stato il consigliere meloniano più votato. La Toscana è forse la sola regione dove il centrodestra è arretrato. A Prato non ha approfittato delle dimissioni forzate della sindaca Pd Ilaria Bugetti inquisita per corruzione - da qui le comunali anticipate -, a Pistoia dopo dieci anni di amministrazione del centrodestra Giovanni Capecchi passa al primo turno con il 55% battendo la vicesindaca uscente Anna Maria Celesti che si è fermata al 42,1%. Capecchi è il vero candidato del Campo largo: docente universitario di letteratura italiana all’Università per stranieri di Perugia, è un civico che sta con Avs e il Pd lo ha dovuto digerire perché ha vinto le primarie. Il centrodestra può ammortizzare l’insuccesso toscano ad Arezzo che potrebbe diventare anche una città laboratorio. Qui per confermare dieci anni di amministrazione di centrodestra Marcello Comanducci (accreditato del 44%) deve vedersela al ballottaggio con Vincenzo Ceccarelli, un esponente storico del Pd fermo al 32%. Ma la novità è Marco Donati, vicino al 18%, che è espressione di un polo laico-liberale dove Azione di Carlo Calenda è l’aggregatore. E al ballottaggio sarà decisivo. Escluso invece il ballottaggio a Venezia da dove Elly Schlein venuta a sostenere un vero cacicco del Pd, Andrea Martella, senatore già sottosegretario alla presidenza del Consiglio nel Conte II, aveva dichiarato nel comizio conclusivo: «Da qui mandiamo a casa Giorgia Meloni». Sarà per la prossima volta perché Simone Venturini - già assessore con Luigi Brugnaro - esponente di tutto il centrodestra ha il 52,8% dei voti mentre Martella s’è fermato al 37,7%. Con un plebiscito a favore del vicecapogruppo alla Camera di Forza Italia Francesco Cannizzaro si sono chiusi dodici anni di dominio Pd su Reggio Calabria incarnati da Giuseppe Falcomatà che in gennaio è stato eletto al consiglio regionale calabrese. Francesco Cannizzaro ha raccolto il 68% dei voti e Domenico Battaglia (sindaco uscente anche se per pochi mesi) del Pd è fermo al 22,6%. Il voto di Reggio Calabria è particolarmente significativo perché conferma la linea del presidente della Regione Roberto Occhiuto che è stato rieletto in ottobre con oltre il 58% dei voti dopo dimissioni lampo. Occhiuto in Forza Italia ha una posizione molto liberale e sta cercando di condizionare il centrodestra e la stra-vittoria di Cannizzaro, candidato voluto e imposto da Occhiuto, rafforza Forza Italia nella coalizione. Discorso a parte è quello di Vincenzo De Luca che torna sindaco per la quinta volta a Salerno e che dimostra come il Campo largo che Elly Schlein vuole imporre come modello non sempre funziona. Come si sa, De Luca voleva il terzo mandato alla Regione Campania, la segretaria del Pd glielo ha impedito dando via libera al pentastellato Roberto Fico per rinsaldare l’alleanza con Giuseppe Conte. E lo «sceriffo» si è preso una sonora rivincita. Suo figlio Piero, segretario regionale del partito, su ordine del Nazareno, ha negato a Vincenzo De Luca il simbolo del Pd e lui si è presentato con sette liste senza. I primi risultati parziali lo danno in testa con oltre il 57% dei voti, il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi sta al 15 e il vero candidato del Campo largo, Francesco Lanocita, espressione dei pentastellati, è poco sopra il 13%. Quanto successo a Salerno è stato d’esempio a Enna dove Mirello Crisafulli, che è stato privato del simbolo del Pd, è passato al primo turno con oltre il 60% dei voti. In Sicilia c’è il caso più clamoroso che ha un riflesso in parte satirico. È stato confermato sindaco Federico Basile del partito animato da Cateno De Luca (nomen omen) Sud chiama Nord, con il 56% dei voti. In Sicilia non ci sono ballottaggi e viene eletto chi prende almeno il 40%. Solo che Basile è contro il Ponte sullo stretto e il suo dirimpettaio Cannizzaro lo vuole: da qui la satira. Una consolazione per il Pd potrebbe venire da Chieti dove Giovanni Legnini, ex vicepresidente del Csm, esponente storico del Pd, è sulla soglia dell’elezione al primo turno: le proiezioni lo danno al 48,7%, uno dei candidati del centrodestra Cristiano Sicari sta al 26,1% mentre l’altro di centrodestra Mario Colantonio - sostenuto dalla Lega - si attesta al 15%. A dimostrazione che se il Campo largo non vince, il centrodestra diviso perde.