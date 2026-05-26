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Carlo Cambi
2026-05-26

Reggio Calabria svolta a destra. De Luca riprende Salerno senza il Pd

Reggio Calabria svolta a destra. De Luca riprende Salerno senza il Pd
Vincenzo De Luca (Ansa)
Le elezioni locali sono una doccia fredda per l’opposizione, che sperava di bissare il risultato del referendum. Maggioranza avanti ad Arezzo: al ballottaggio sarà decisivo Calenda. Il centrosinistra si consola con Prato.

Se doveva essere un (quasi) midterm per il governo, questo turno amministrativo che ha coinvolto 6,7 milioni di elettori con un’affluenza del 60,1% (contro il 64,9% di quasi sei anni fa) può far dormire sonni tranquilli a Giorgia Meloni: il tifone referendum si è già trasformato in una tarda brezza primaverile.

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vincenzo de luca salerno
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I periodici dall'anima liberale

Industria – I poteri globali che ridisegnano l'economia

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Industria – I poteri globali che ridisegnano l'economia
Geopolitica, intelligenza artificiale e industria: a Trento economisti, imprenditori e politici esaminano i nuovi assetti mondiali.
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festival economia trento
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Trump ci prova: «Iran nei Patti di Abramo»

Trump ci prova: «Iran nei Patti di Abramo»
Donald Trump (Ansa)
Il presidente Usa tenta di salvarsi la faccia e rispolvera i suoi accordi per normalizzare il Medio Oriente: «Dopo i nostri sforzi, tutti devono entrare. Se arriva l’intesa, anche Teheran potrebbe». I pasdaran: «Falsa la notizia sul trasferimento dell’uranio in Cina».

Donald Trump si è mostrato ottimista su un possibile accordo con l’Iran. E ha collegato l’eventuale successo del processo diplomatico al rilancio degli Accordi di Abramo.

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donald trump

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 maggio

Edicola Verità | la rassegna stampa del 26 maggio

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 26 maggio con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast
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Altri raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ma per i nostri media uccide solo Putin

Altri raid incrociati tra Mosca e Kiev. Ma per i nostri media uccide solo Putin
Ansa
Il Cremlino annuncia nuove bombe come rappresaglia per il blitz ucraino sullo studentato. Che, per i giornali, pare non esistere.

Non accenna ad attenuarsi l’escalation tra Russia e Ucraina, con gli attacchi reciproci che proseguono martellanti. Eppure, nonostante il raid ucraino sul dormitorio studentesco a Starobilsk abbia provocato 21 vittime, di cui anche alcuni bambini, per i media italiani pare che siano soltanto i russi a uccidere.

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