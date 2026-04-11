Redazione digitale Artemis II, ammaraggio riuscito: Orion rientra dopo il sorvolo della Luna True play icon

Si chiude con successo la missione Artemis II: la capsula Orion è rientrata sulla Terra con ammaraggio nel Pacifico dopo dieci giorni di volo e il sorvolo della Luna. L’equipaggio, recuperato al largo della California, è in buone condizioni. Per la Nasa si apre ora la fase decisiva del programma lunare.