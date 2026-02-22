True Gianluca Baldini Enel compra 1 miliardo di rinnovabili Flavio Cattaneo (Ansa)

Acquisizione di impianti solari ed eolici negli Stati Uniti con una capacità installata complessiva di 830 megawatt. Previsto un effetto positivo sui conti per 125 milioni.Enel accelera ancora sugli Stati Uniti con un’operazione di acquisizione da circa 1 miliardo di dollari. Il gruppo, attraverso le società interamente controllate Enel Green Power North America ed EGPNA Project Holdco 2, ha firmato accordi con Excelsior Energy Capital per rilevare un portafoglio di impianti eolici e solari già operativi, localizzati negli Stati Uniti, con una capacità installata complessiva di 830 Mw e una produzione media annua attesa di circa 2,1 TWh.Il corrispettivo previsto di circa 1 miliardo di dollari Usa (equivalente a circa 850 milioni di euro), è «soggetto ad aggiustamenti usuali per questo tipo di operazioni». L’enterprise value (il valore, ndr) riferito al 100% del portafoglio è indicato in circa 1,3 miliardi di dollari. Il pagamento sarà finanziato «dai flussi di cassa della gestione corrente».Sul piano industriale e contabile, l’operazione è destinata a rafforzare i risultati del gruppo: a regime, si stima un contributo positivo all’Ebitda ordinario di circa 145 milioni di dollari l’anno, pari a 125 milioni di euro. Un impatto che, nelle intenzioni, consolida la presenza di Enel nel mercato nordamericano e avvicina l’obiettivo di una capacità installata «interamente rinnovabile di circa 13 Gw tra eolico, solare e impianti di accumulo». Il closing dell’acquisizione è atteso nel terzo trimestre del 2026 ed è subordinato alle condizioni sospensive tipiche per operazioni di questa natura, tra cui il rilascio delle autorizzazioni richieste dalle normative statunitensi applicabili.L’acquisizione viene ricondotta alla strategia del gruppo, che punta alla crescita della generazione di energia rinnovabile anche tramite l’acquisto di asset già in esercizio in Paesi Tier 1, quelli economicamente e socialmente più sviluppati. Secondo quanto risulta alla Verità, l’operazione firmata da Enel sarà coerente con l’impostazione che prevede di crescere anche attraverso acquisizioni in Paesi caratterizzati da una forte crescita della domanda elettrica guidata soprattutto dalle nuove tendenze di settore (ad esempio, data center e intelligenza artificiale).Si tratta della seconda operazione «Brownfield (sviluppo o potenziamento di impianti già esistenti o realizzazione di nuovi impianti in aree dove sono presenti infrastrutture precedenti, ndr)» realizzata da Enel negli Stati Uniti in pochi mesi, dopo l’accordo siglato lo scorso ottobre con Gulf Pacific Power, che aveva consentito al gruppo di aumentare la propria capacità installata nel Paese di 285 megawatt.Il dossier Usa si inserisce in una sequenza più ampia di acquisizioni chiuse negli ultimi 12 mesi. La più rilevante è l’operazione con Acciona del febbraio 2025 per l’acquisto di impianti idroelettrici in Spagna per oltre 0,6 Gw di capacità installata. Ad aprile dello stesso anno, Potentia Energy (joint venture tra Enel e la giapponese Inpex) ha acquisito in Australia impianti rinnovabili per oltre 1 Gw. Sempre in Spagna, Endesa ha incrementato la capacità eolica di circa 100 megawatt con un accordo con Cetasa e ha rilevato 350.000 clienti power da MasOrange. Infine, a dicembre dello scorso anno, Enel ha acquisito un portafoglio di impianti eolici onshore (la cui progettazione e installazione avviene in zone terrene all’aperto e non lontano dalla costa) in Germania per oltre 50 megawatt, in un’operazione che ha rappresentato la prima significativa acquisizione del gruppo nel Paese. Il gruppo guidato dall’ad Flavio Cattaneo sta quindi portando avanti un programma ben definito per aumentare la capacità generata dalle energie rinnovabili e svincolarsi sempre più dalle fonti più inquinanti.