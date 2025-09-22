Giuliano Guzzo
2025-09-22

È finita l’epoca del progressismo. Anche i giovani si spostano a destra

È finita l’epoca del progressismo. Anche i giovani si spostano a destra
Ansa
Non solo Charlie Kirk: tutta la fascia di età che dal Sessantotto è stata appannaggio dei dem sta diventando sempre più conservatrice. In Occidente crescono influencer tradizionalisti, come la pro life italiana Anna Bonetti.
Subscribe
charlie kirk

Ma la sinistra Usa ancora colonizza scuole e università

Ma la sinistra Usa ancora colonizza scuole e università
Ansa
Non è un caso che l’attivista ucciso andasse spesso negli atenei: tutte le ricerche confermano il predominio assoluto dei liberal.
Subscribe
sinistra usa

Verità e libertà | Maratona Charlie Kirk

True
verità e libertà - maratona per charlie kirk

Charlie è stato ucciso in quanto cristiano

Charlie è stato ucciso in quanto cristiano
Ansa
Ascoltando i commenti successivi alla sua morte, si capisce che il movente dell’omicidio è religioso. Ormai anche sostenere il valore oggettivo del reale viene visto dagli intellettuali woke come una violenza. Le parole di Odifreddi lo dimostrano.
Subscribe
charlie kirk
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy