Laura Della Pasqua
2026-02-26

Dazi, Camisa (Confapi): «Le tariffe favoriscono Cina e India»

Dazi, Camisa (Confapi): «Le tariffe favoriscono Cina e India»
Il presidente di Confapi Cristian Camisa (Imagoeconomica)
Il presidente di Confapi Cristian Camisa: «Le pmi italiane sono nelle sabbie mobili, con tale incertezza nessuno fa investimenti. L’Ue deve sospendere il Green deal e la tassa sulle emissioni».

«Una prima stima dell’impatto dei dazi sulle pmi indica che ci sarà un calo dell’export del 4,5-5%. Lo scenario però è in evoluzione e molto dipenderà se il presidente americano Donald Trump confermerà l’aumento delle tariffe al 15% come è sua intenzione. Inoltre bisognerà vedere se ci saranno i rimborsi sulle imposte doganali precedentemente pagate ma contestate dalla Corte Suprema.

Il Pd voleva l’autonomia con l’ok della Schlein

Il Pd voleva l’autonomia con l’ok della Schlein
Elly Schlein (Ansa)
Il 28 aprile 2022, l’allora governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini (oggi presidente del partito) in un discorso al consiglio regionale rivendicava maggiori poteri su sanità e altre materie. Alla seduta partecipava anche Elly, all’epoca assessore.

Sull’autonomia differenziata «tra le materie che vogliono destinare a maggiore autonomia c’è anche la Protezione civile. Dovremmo fermarci e riflettere, tutti, su quello che serve a un grande Paese per non aumentare i divari territoriali ma fare avere soprattutto alle regioni più fragili tutto il supporto che serve in termini di risorse, competenze e prevenzione del dissesto idrogeologico», diceva pochi giorni fa Elly Schlein.

I Trevallion cedono Gli assistenti sociali sono vicini alla meta: rieducare la famiglia

I Trevallion cedono Gli assistenti sociali sono vicini alla meta: rieducare la famiglia
La famiglia Trevallion (Ansa)
Respinta la ricusazione della professionista giudicata «ostile» Papà Nathan si piega: «Il cuore non è cambiato ma la testa sì»
Trump rivendica la stretta sui migranti e non molla sui dazi. Pugno duro con l’Iran

Trump rivendica la stretta sui migranti e non molla sui dazi. Pugno duro con l’Iran
Donald Trump (Ansa)
Nel discorso alla Camera il tycoon celebra il calo dell’inflazione e la ripresa economica. Su Teheran ripete: «Mai con l’atomica».

Con circa un’ora e 48 minuti di durata, il discorso sullo Stato dell’Unione che Donald Trump ha tenuto l’altro ieri è stato il più lungo degli ultimi 60 anni. Parlando alle camere riunite del Congresso, l’inquilino della Casa Bianca ha innanzitutto rivendicato i risultati del suo primo anno di presidenza.

Il poliziotto killer merita la galera. Perché i martellatori di Torino no?

Il poliziotto killer merita la galera. Perché i martellatori di Torino no?
Ansa
  • Pisani avvia la destituzione dell’agente che ha ucciso il pusher a Rogoredo e avverte: «Un fatto gravissimo». Ma la magistratura continua a usare i guanti di velluto con chi manganella gli uomini delle forze dell’ordine.
  • Cinturrino rimane a San Vittore. Pur non convalidando il fermo, ieri il gip ha disposto la custodia preventiva in carcere. Ci sono «gravi indizi e concrete esigenze cautelari». Con lui rischiano anche i colleghi.

Lo speciale contiene due articoli.

