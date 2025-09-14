Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2025-09-14

Cuciniamo insieme | Peperoni tondi ripieni

True
Cuciniamo insieme | Peperoni tondi ripieniplay icon
content.jwplatform.com

Dite come i Righeira che l’estate sta finendo? Non nell’orto dove ci sono ancora i “frutti” estivi e tra questi i gustosissimi peperoni tondi. Sono quelli che di solito trovate in gastronomia ripieni di tonno e messi sott’olio, ma che si possono fare, soprattutto quelli di taglia XXL, in mille modi. Un modo sfizioso, che è anche una ricetta di semi-recupero e magnifica, uno dei pesci azzurri più saporiti e salubri del nostro mare, lo sgombro, è questa preparazione assai facile, buonissima e che richiede solo un po’ di pazienza e di “sopportare” il calore del forno.

cuciniamo insieme

Nel caso delle cene di Ricci spunta l’uomo della comunicazione di Elly

Matteo Ricci (Ansa)
Gli inquirenti puntano il faro sugli eventi conviviali del candidato dem alla Regione Marche durante il tour per il libro. I contratti, a spese del Comune di Pesaro, alla società che lavora per il Pd nazionale.
matteo ricci

Mutui più cari a causa di francesi e tedeschi

L’Abi: ad agosto l’interesse medio sui prestiti per l’acquisto della casa sale al 3,31% nonostante i tagli dei tassi Bce. Sileoni (Fabi): «Si è inceppata la trasmissione della politica monetaria». Pesano l’aumento del costo del debito transalpino e le maxi spese di Merz.
mutui

Pillole di galateo di Petra e Carlo | la prima campanella!

True
Pillole di galateo di Petra e Carlo | la prima campanella!play icon
content.jwplatform.com

Bruxelles riprova a toglierci la sovranità

(Getty Images)
A novembre alla Cop11 di Ginevra, la Commissione vuol introdurre il voto a maggioranza qualificata per scavalcare i singoli Stati e far passare la sua linea su temi delicati come tabacco, salute e alimentazione. C’era stato un tentativo a Panama, il blitz era fallito.
sovranità
