Fabio Amendolara
2025-08-24

I filmati che sbugiardano il Cts. Tutti conoscevano i rischi legati al vaccino Astrazeneca

Proseguiamo la pubblicazione delle riprese delle riunioni del Comitato tecnico agli ordini di Speranza. Nel pieno del caso di Camilla Canepa, i professori mostrano di essere perfettamente consapevoli della certezza statistica di effetti avversi sui giovani. Ma prevale la volontà di non compromettere la campagna.

cts vaccino astrazeneca

Il Quirinale blinda Schillaci. Se salta, serve una nuova fiducia

Orazio Schillaci (Ansa)
L’ipotesi di rimpasto, che richiederebbe il passaggio dalle Camere, non piace a Giorgia Meloni.
orazio schillaci

La rabbia dei lettori

Orazio Schillaci (Ansa)

Pubblichiamo la sesta parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

nitag

Invece di scusarsi, i baroni provano a tappare la bocca a chi li critica

Giovanni Rezza (Getty Images)
Le riunioni degli esperti durante la fase pandemica sono uno spettacolo molto istruttivo. Fanno capire la necessità di avere all’interno anche persone non allineate, per evitare l’azzeramento dello spirito critico.
cts covid

Ecco il video del Cts sui rischi di Astrazeneca

Franco Locatelli, Giovanni Rezza e Sergio Abrignani (Ansa)

cts vaccini video
