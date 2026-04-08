True Carlo Tarallo Basi Usa, Crosetto sale in cattedra: «No alle bombe, sì ai trattati» Guido Crosetto (Ansa)

Il ministro della Difesa alla Camera: «Siamo parte della Nato e sappiamo far rispettare gli accordi». Poi replica alle accuse dell’opposizione: «Nessun governo li ha messi in discussione, l’isteria non serve».The dark side of Guido Crosetto, il peso enorme che grava sulla coscienza di chi ha a disposizione informazioni privilegiate, informazioni che comprendono ipotesi, scenari terrificanti. È quello che il ministro della Difesa, ieri, affida al Corriere della Sera: «Temo», afferma Crosetto, «che ciò che già è drammatico possa precipitare ancor di più. Perché so che l’umanità ci ha dimostrato che non esiste limite alla follia. Sono esseri umani come noi quelli che hanno deciso che per far finire un conflitto fossero accettabili anche Hiroshima e Nagasaki. Purtroppo continuiamo ad avere armi nucleari e chi non le ha le cerca. Non abbiamo imparato nulla». Parole, quelle di Crosetto, che nel corso della giornata di ieri, passata attraverso le minacce di Donald Trump all’Iran e le risposte del regime di Teheran, assumono un significato agghiacciante. La giornata del ministro prosegue poi con l’informativa sull’utilizzo delle basi militari nel territorio italiano da parte delle forze armate statunitensi: qui i toni di Crosetto diventano istituzionali: «Il governo», sottolinea Crosetto, «ha sempre onorato gli accordi vigenti. Perché dovremmo chiudere le basi e gli accordi internazionali, perché pensiamo di poter fare a meno dell’alleanza Usa in un momento come questo? Abbiamo preso le distanze da ciò che non condividiamo», aggiunge, «ma non penso che gli Usa siano Biden, Trump o Clinton come l’Italia non è Meloni, Draghi o Conte, sono nazioni alleate. Noi siamo parte della Nato, non siamo in guerra con l’Iran. Sappiamo far rispettare i trattati. L’applicazione degli accordi sull’uso delle basi militari americane in Italia è sempre stata caratterizzata da un’assoluta, coerente, continuità da oltre 75 anni. Nessun governo, di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l’ipotesi di non attuare i trattati internazionali fra Italia e Stati Uniti. Non lo dico in modo polemico. Nessun governo, giustamente, ha mai messo in discussione questi accordi. Ne ha preso atto e li ha applicati». Crosetto dedica un passaggio del suo intervento anche alla nota vicenda del «no» del governo italiano all’atterraggio della base militare di Naval Air Station a Sigonella, nella notte tra il 27 e il 28 marzo, di alcuni caccia americani che non avevano chiesto l’autorizzazione, necessaria in caso di missioni che non rientrano nel ventaglio di quelle ordinarie o di logistica. «C’è la legge, che ci indica la strada su cui agire. Nessuno di noi», evidenzia Crosetto, «si prende meriti se facendo applicare la legge deve dire no, non esistono eroi. Non bisogna essere coraggiosi per dire no agli Stati Uniti se ci fanno una richiesta che non possiamo accettare. Non siamo difesi dal nostro coraggio, siamo difesi dal nostro rispetto delle istituzioni, della legge e della Costituzione». Ogni dettaglio delle possibilità di utilizzo delle basi militari italiane da parte delle forze armate statunitensi, come dovrebbe essere noto a tutti, è regolato da trattati bilaterali che risalgono al secolo scorso. Le strade sono due: rispettarli o cambiarli. Ma finché sono in vigore, vanno rispettati. «Ognuno di noi, man mano che ci avvicendiamo alla guida del Paese», sottolinea appunto Crosetto, «ha degli obblighi da rispettare come quelli dei trattati internazionali. Noi non possiamo assecondare rotture isteriche né subordinazione infantile, perché la strada in cui ci muoviamo, è quella della legge, dei trattati internazionali e della Costituzione. Noi abbiamo preso le distanze e continuiamo a prendere le distanze da ciò che non condividiamo. All’interno di questo, ciò che accade nelle basi è fissato da una legge, da ciò che ha deciso il Parlamento». La strategia propagandistica delle opposizioni è quella di chiedere al governo italiano di negare ogni utilizzo delle basi agli Usa. Una richiesta strumentale, che cerca di intercettare il crescente malcontento nell’opinione pubblica rispetto alla politica estera di Trump. «Se la logica è quella dei processi alle intenzioni», argomenta ancora Crosetto, «allora non mi pare un approccio razionale, perché l’unico modo sarebbe di dire di chiudere le basi. E perché dovremmo chiuderle? Perché dovremmo chiudere un accordo internazionale? Perché pensiamo di non aver più bisogno dell’Alleanza atlantica e dell’alleanza con gli Usa? Perché c’è qualcuno qua dentro che pensa che per speculazione politica, qualche punto percentuale, noi possiamo chiudere un accordo internazionale in un momento drammatico come questo?». No, naturalmente no. Il dibattito in Aula, però, vede la sinistra continuare a chiedere ciò che non si può ottenere. Al termine, conversando con i cronisti, Crosetto non nasconde la sua delusione: «Non hanno neanche capito», sottolinea il ministro della Difesa, «sono dispiaciuto del livello che ho trovato. Vorrei un livello più alto del Parlamento. Io ho detto: signori, io ho fatto quello che al mio posto avrebbe fatto Guerini e se fossi stato al posto di Guerini avrei fatto quello che ha fatto lui o un altro ministro. Stiamo applicando dei trattati che sono chiari e definiti e non ci è data la possibilità di interpretarli, di cambiarli ma li dobbiamo applicare».