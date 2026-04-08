True Alessandro Rico Alla Casa Bianca scoppia la faida cristiana Marco Rubio e Pete Hegseth (Ansa)

Il conflitto in Medio Oriente ha fatto esplodere i dissidi tra i cattolici che, pur da diversi fronti (Vance isolazionista, Rubio neocon), volevano dissociarsi da Netanyahu, e gli evangelici sionisti che fanno capo al Pentagono di Hegseth. E che hanno fuorviato Trump.«Tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati». Lo scrisse Carl Schmitt nel 1922. Ci aveva visto lungo. Anche dietro la guerra in Medio Oriente non ci sono soltanto interessi economici. Oltre alla materia, c’è lo spirito. La religione. Dal lato dell’Iran, certo, il cui regime teocratico lotta per sopravvivere. Dal lato di Tel Aviv, che insegue senza più remore il sogno del Grande Israele, come proclamò Benjamin Netanyahu nell’agosto del 2025. E pure dal lato americano.Nell’amministrazione Usa si è innescato un duello, essenzialmente teologico-politico, tra le anime del trumpismo: il conservatorismo di JD Vance, sovranista, isolazionista, ma cattolico, stavolta alleato del concorrente neocon Marco Rubio, anche lui discepolo (meno fervente) della Chiesa di Roma; e il sionismo protestante di Pete Hegseth, il capo del Pentagono, un evangelico convinto che la campagna bellica statunitense sia una riedizione delle crociate. Lui, che si è tatuato la scritta Deus vult, motto dei cavalieri del Santo Sepolcro.Né Vance né Rubio erano favorevoli a bombardare l’Iran. Entrambi coltivano ambizioni presidenziali e non vogliono disastri sul groppone. Il segretario di Stato ha addossato esplicitamente le responsabilità del conflitto a Israele. Hegseth, invece, si è speso per convincere il presidente che la vittoria sarebbe stata totale e veloce. Tanto zelo potrebbe spiegare la sorpresa della Casa Bianca dinanzi al prevedibile blocco di Hormuz. Le difficoltà hanno messo il numero uno del Pentagono, per cui i dem invocano l’impeachment, in una posizione scomoda. Il timore di essere silurato da un furibondo Trump lo avrebbe spinto ad avviare un repulisti nel suo ministero, cominciato dalla rimozione del generale Randy George, capo di Stato maggiore dell’esercito e vicino a Vance. È stata l’ultima di una serie di esibizioni muscolari. Per il triduo pasquale, il Pentagono ha organizzato solamente celebrazioni protestanti. Nessun servizio liturgico per il personale cattolico. È un dettaglio? Semmai, il culmine di un percorso iniziato un paio di mesi fa, quando il segretario alla Difesa aveva portato al dicastero in Virginia il pastore Douglas Wilson. Un evangelico ultranazionalista che vorrebbe bandire le manifestazioni pubbliche della «superstizione» cattolica, tipo le processioni in onore di Maria.La radicalizzazione ha alimentato inevitabili attriti con il Vaticano: The Free Press, qualche giorno fa, ha riferito di un incontro tenutosi a gennaio, sempre al Pentagono, con alcuni diplomatici della Santa Sede. Agli emissari della Chiesa sarebbe stato intimato di schierarsi apertamente al fianco degli Usa. Alcune scene inquietanti - i predicatori evangelici che impongono le mani sul presidente nello Studio ovale, o le invocazioni del solito Hegseth a Dio affinché conduca l’America al trionfo - hanno finito per convincere il Papa a mobilitarsi. Leone XIV - un americano - ha sentito Trump per invocare la pace e ha ribadito che Dio «non ascolta la preghiera di chi fa la guerra». L’altro ieri, persino The Donald ha dovuto ammettere: «A Dio non piace quello che sta succedendo». Dall’Ungheria, Vance, non senza imbarazzo, ha tentato di salvare capra e cavoli: «Spero che Dio sia d’accordo con la decisione che l’Iran non dovrebbe avere un’arma nucleare», ha detto. Ieri sera, da Castel Gandolfo, il pontefice ha tuonato: la minaccia di distruzione all’Iran e al suo popolo «non è accettabile». Ma se il tycoon ha tolto l’elmetto all’Altissimo, Hegseth ha perseverato nel delirio mistico, stabilendo un grottesco parallelo tra la risurrezione di Cristo e il recupero del pilota dell’F-15, «abbattuto il Venerdì Santo, nascostosi in una grotta per tutto il sabato e salvato domenica».Il Vaticano è reduce da tensioni anche con il governo israeliano, dopo l’incidente della Domenica delle Palme al Santo Sepolcro. La geografia dei dissidi è dunque composita ma intelligibile: i protestanti che appoggiano Trump sono esponenti di quel «cristianesimo sionista» che - lo rilevarono quasi vent’anni fa i politologi John Mearsheimer e Stephen Walt - è una componente della «lobby israeliana» capace di influire, non sempre con esiti felici, sulla politica estera degli Usa. Netanyahu, non diversamente dai suoi predecessori, la sfrutta a suo vantaggio. I conservatori cattolici ne sono agli antipodi. E Trump? Il presidente-narciso deve essere stato irretito dai santoni che lo hanno divinizzato e gli hanno promesso la redenzione. L’andamento del conflitto lo ha destato: è apparsa sempre più evidente la sua volontà di tirarsi fuori dal pantano. Lo testimonierebbe l’idea di sostituire, in qualità di negoziatori, il duo Steve Witkoff e Jared Kushner (il genero ebreo) con Vance. In assenza del Signore degli eserciti, rimane solo la diplomazia.