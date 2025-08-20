Tobia De Stefano
2025-08-20

Rottamazione, spread e Parigi. Crescono le risorse per la manovra

Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti (Ansa)
Con il calo della spesa per interessi possono arrivare 2,8 miliardi, mentre pace fiscale e definizioni agevolate garantiscono 1,2 miliardi. «Le Monde» ammette: «Oggi l’Italia è più credibile della Francia».
manovra

I Del Vecchio pronti a salire al 20% di Mps. Nagel è sotto scacco

La Bce autorizza Delfin. Se le adesioni all’Ops su Mediobanca arrivano al 35%, l’assemblea per Banca Generali diventa inutile.
ops mediobanca

Bugie e terrore per imporre il siero. Ma l’anti Covid esisteva da 50 anni

iStock
L’idrossiclorochina, farmaco già usato contro la malaria e le malattie reumatiche, si stava rivelando efficace anche sul coronavirus. Eppure la «regia» mondiale sentenziò che i vaccini erano più sicuri.
idrossiclorochina

La rabbia dei lettori

Orazio Schillaci (Imagoeconomica)

Pubblichiamo la seconda parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

nitag

«Cartabellotta pubblichi i bilanci»

Nino Cartabellotta (Imagoeconomica)
Claudio Borghi all’attacco su Gimbe, fondazione «senza fini di lucro» che vende servizi alle Regioni: «Lei riceve denaro?». E Alberto Bagnai rivela: dei 15 componenti, 6 non sono dottori.
nino cartabellotta covid
