True Carlo Pelanda Industria disperata per la tassa europea sull'import di acciaio. Va fermata subito

Il Cbam colpisce anche l’inquinamento da cemento e alluminio Imprenditori pronti a manifestare. Meglio pressare i governi.Le norme ambientali dell’Ue stanno aumentando il rischio di de-industrializzazione in Italia e nel sistema economico europeo invece di ridurlo. Ora ritengo necessaria un’azione correttiva molto forte delle regole europee con lo scopo di armonizzare quelle ambientali di competitività industriale globale per evitare che la loro divergenza porti a crisi sistemiche. Il 2 gennaio e ieri ho ricevuto un numero inusuale di messaggi da attori industriali che mi chiedevano uno scenario strategico per perseguire una tale armonizzazione – che spesso ho invocato nei miei articoli sul piano macro – cominciando però dal livello micro percepito come più pericoloso dalle imprese: eliminare il Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam, cioè il meccanismo di aggiustamento doganale per fini decarbonizzanti) in vigore dal 1° gennaio. Semplificando, si tratta di una nuova tassa sulle importazioni di cemento, acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno prodotte in aree extra-Ue con standard ambientali meno rigorosi. Tale tassa dovrà essere pagata dalle aziende nel 2027, ma già nel 2026 dovranno contabilizzare la quantità dei materiali citati di provenienza da nazioni ritenute non conformi con gli standard Ue. In sintesi, si tratta di un problema di costo aggiuntivo decompetitivo (considerando quello già esistente come Emissions Trading System che richiede ai produttori di gas serra di pagare un tot per la contaminazione carbonizzante) combinato con la difficoltà per gli importatori di definire, oltre al costo burocratico dei certificati Cbam, quanto il prodotto tassato sia non conforme alle regole europee. Il Cbam ha un raggio di applicazione sopra la soglia di importazione di 50 tonnellate annue e sotto di questa c’è un’are di esenzione. Per prudenza analitica dovremmo aspettare i regolamenti di dettaglio per poter valutare l’impatto deindustrializzante? Tipicamente è buona prassi analitica il farlo, ma in questo caso è già evidente nel solo concetto di questa tassa, come per esempio nel limite (ora addolcito) al 2035 per i motori termici, un errore sul piano del realismo economico: pensare a politiche ambientali indifferenti ai requisiti dello sviluppo economico. È proprio il momento di smontare l’ecopolitica europea divergente dallo sviluppo.Ma torniamo ad ipotesi di strategia micro come richiestomi da alcuni attori industriali. Sono necessarie due mosse preliminari: convergere sia con le associazioni industriali di Germania e Francia per un piano comune di opposizione al Cbam però rafforzato da una convergenza con i sindacati meno ideologici (per esempio la Cgil in Italia andrebbe esclusa) in base alla considerazione realistica che una crisi competitiva implica licenziamenti. Nelle associazioni industriali maggiormente colpite sta circolando l’idea di manifestazioni a Bruxelles simili a quelle di protesta degli agricoltori/allevatori via mobilitazione di migliaia di trattori. Suggerisco di non farlo.Mentre va avviata una forte pressione sui governi nazionali affinché pongano nell’agenda del Consiglio intergovernativo il tema urgente dell’armonizzazione tra ecopolitica e politica industriale, sospendendo, almeno, il Cbam. Tale azione poi andrebbe combinata con una pressione delle categorie industriali e sindacali sul Parlamento europeo, secondo me tentativo molto innovativo: invece del confine destra/sinistra incentivare una nuova differenziazione tra partiti sviluppisti e de-sviluppisti per rendere minoritari i secondi. Uno potrebbe dire, correttamente, che è molto forte la divisione tra nazionalisti ed europeisti, ma ritengo possibile una loro convergenza sul piano dei requisiti dello sviluppo. Il progetto è togliere influenza ai verdi.Ovviamente va valutata la sensibilità dei partiti alle opinioni ambientaliste. Due metodi. Primo: mostrare bene che senza armonizzazione tra ambiente ed industria il rischio di disoccupazione sarà più diffuso. Secondo: individuare il processo di armonizzazione tra politica industriale competitiva e requisiti ambientali. Qui va studiato l’effetto decarbonizzante e di minor costo dell’energia generato dalla diffusione dell’energia nucleare di nuova generazione (minireattori a sicurezza intrinseca) in attesa della tecnologia di fusione nucleare. Il programma sarebbe quello di allentare costi e vincoli decarbonizzanti per due o tre decenni per poi accelerare la decarbonizzazione nei decenni successivi. L’allungamento temporale del processo decarbonizzante è compatibile con l’obiettivo di chi ritiene tale processo prioritario. In realtà sarebbe prioritario l’ecoadattamento al cambiamento climatico perché la decarbonizzazione è una priorità solo in Europa. Tuttavia, decarbonizzare gradualmente è utile per gli europei perché importatori di petrolio di gas a costi elevati mentre la produzione di energia via fonti nucleari continue, con l’aumento integrativo delle fonti intermittenti, ma comunque utili quali solare, eolico, ecc., ridurrebbe i costi energetici dando impulso ad un nuovo sviluppo. Ma, appunto, con necessaria gradualità. Semplificata: dando all’Ue un obiettivo decarbonizzante più remoto e via nucleare.Va annotato che l’isteria decarbonizzante non è solo colpa dell’irrealismo verde - per altro apprezzabile a livello di pulizia di aria, acque e territorio – ma anche di un’idea sbagliata di protezionismo europeo. Ciò richiede un confronto molto approfondito a livello di Consiglio intergovernativo. Questa è una bozza solo iniziale di strategia, ma si basa sull'importanza di comunicare in modi comprensibili dati e simulazioni contando sul loro effetto educativo di massa.