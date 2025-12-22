{{ subpage.title }}

Salvatore Drago
2025-12-22

La Coppa d'Africa sta diventando sempre più un torneo globale

La Coppa d'Africa sta diventando sempre più un torneo globale
La cerimonia di apertura della Coppa d'Africa 2025 a Rabat (Ansa)
Ieri ha preso il via in Marocco la 35ª edizione della Coppa d’Africa delle Nazioni, aperta dal successo 2-0 dei padroni di casa sulle Comore. Un torneo che conferma il crescente livello tecnico, la qualità organizzativa con nove stadi all’avanguardia in vista del Mondiale 2030 e l’ampia competitività tra le squadre.
coppa d'africa 2025
La strage di Sydney è un avviso per noi

Il tributo alle vittime della strage di Bondi beach a Sydney (Ansa)
L’antisemitismo esploso dopo il 7 ottobre 2023 comincia a dare i suoi frutti. Chi liscia il pelo ai terroristi e grida lo slogan «globalizzare l’intifada» sta invocando ancora più morti. E nel mirino non ci sono soltanto gli ebrei, ma anche i cristiani.

Vaso di Pandora. Nella mitologia greca è il contenitore di tutti i mali del mondo. Una volta che la signora Pandora, piena di buone intenzioni, l’ha aperto, nugoli di spiriti maligni, come micidiali vespe e invincibili tafani, hanno sommerso l’umanità. Una volta scoperchiato il vaso di Pandora, il danno è fatto e irreversibile.

antisemitismo
Nucleare: energia stabile e sicura a supporto delle rinnovabili

iStock

Il nucleare affianca le rinnovabili, per raggiungere il Net Zero garantendo energia stabile e indipendenza energetica.

energia nucleare

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero»

Ecco #DimmiLaVerità del 22 dicembre 2025. La deputata di Azione Federica Onori illustra gli ultimi provvedimenti per gli italiani all'estero a partire da novità su Imu e Tari.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Meno migranti e meno Stato. Kast vuol riportare il Cile nell’orbita degli Stati Uniti

José Antonio Kast, neo presidente cileno (Ansa)
  • Il presidente conservatore appena eletto ha sfruttato il malcontento per le politiche permissive del predecessore. Il voto obbligatorio (una novità) ha favorito la destra.
  • Il Paese è tra i maggiori produttori mondiali delle materie chiave per la transizione energetica e per la difesa. Chi vuole investire, però, deve pagare royalty salate. Specie se paragonate a quelle chieste dall’Argentina.

Lo speciale contiene due articoli.

cile kast
