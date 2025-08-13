2025-08-13
Piloti e suicidi in volo: un fenomeno raro ma dall’impatto devastante
I resti dell'aereo Air India dopo lo schianto del 12 giugno 2025 (Ansa)
Dall’Egyptair 990 al recente Air India 171, i casi di omicidio-suicidio ai comandi di un aereo restano rari ma preoccupano il settore. Salute mentale e prevenzione sono ora centrali per la sicurezza dell’aviazione civile.
Distribuzione di farina a Gaza. Nel riquadro, Samir Halilah (Ansa)
Mentre Gerusalemme prepara l’offensiva, fonti israeliane indicano l’imprenditore palestinese Halilah come futuro governatore di una Striscia controllata dalla Lega araba. Lui conferma e dice: «C’è l’ok di Hamas». Telefonata tra la Meloni e Bin Salman.
Zelensky ritorna attore: «In Alaska vertice inutile». Ma Kiev apre alla resa
Volodymyr Zelensky (Ansa)
- L’ex comico stronca (in pubblico) il bilaterale di Ferragosto fra Trump e Putin: «Senza di me non si decide la fine della guerra». Fonti Ue: cederà i territori ai russi.
- L’operazione militare speciale è frutto delle provocazioni occidentali (con la regia degli Usa di Biden) iniziate con il sostegno alla rivoluzione ucraina contro il governo filo-Mosca.
Vladimir Putin (Ansa)
Le mosse diplomatiche di alcuni Stati dell’Unione sono contraddittorie e non propedeutiche alla pace. A Est si nega la realtà delle conquiste di Vladimir, però in Medio Oriente si spinge per lo Stato di Palestina.