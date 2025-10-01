Rita Fenini
2025-10-01

Rodney Smith: in mostra a Rovigo la sua fotografia tra reale e surreale

True
Rodney Smith in mostra a Rovigo
Skyline, Hudson River, New York, 1995 © Rodney Smith

Sempre in bilico fra reale e surreale, eccentrico «Magritte» della fotografia e artista dall’estetica inconfondibile, al grande fotografo newyorkese Rodney Smith Palazzo Roverella di Rovigo dedica un’ampia retrospettiva di oltre cento opere (4 Ottobre 2025 - 1 Febbraio 2026), che raccontano il mondo con grazia e raffinato umorismo.

Subscribe
rodney smith

Meloni: «Sono degli irresponsabili. La sofferenza non è la loro priorità»

Meloni: «Sono degli irresponsabili. La sofferenza non è la loro priorità»
Giorgia Meloni (Ansa)
Il premier: «Un’iniziativa incredibile che rischia di complicare le trattative sul piano di pace». Antonio Tajani atteso oggi alla Camera. Giuseppe Conte (M5s): «L’esecutivo chiede unità, ma nega il genocidio».
Subscribe
flotilla

Game over per la Flotilla: la Marina israeliana intercetta i vascelli pro Pal

A 75 miglia dalla Striscia, Gerusalemme dà l’alt e scatta l’abbordaggio. L’Alma di Greta Thunberg fermata per prima. Farnesina: «Cittadini italiani ad Ashdod, dopo espulsi».
Subscribe
flotilla

«Non ero amica della Cardinale ma l’amore per Squitieri ci ha unite»

«Non ero amica della Cardinale ma l’amore per Squitieri ci ha unite»
Ottavia Fusco (Ansa)
Ottavia Fusco, la moglie del regista Pasquale Squitieri: «Con Pasquale ho passato 14 anni intensi, ben sapendo della grandissima storia che ebbe con Claudia. Alle fine siamo riuscite anche a lavorare insieme e il suo nome ha fatto la differenza».
Subscribe
ottavia fusco

L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»

L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»
iStock
Divieti assurdi nell’ordinanza anti smog di Vicenza, che proibisce alle attività commerciali anche i barbecue all’aperto. L’offensiva segue la crociata (fermata dai giudici) di Milano contro i fuochi d’artificio, i blocchi delle auto e lo stop ai classici falò della Befana.
Subscribe
caldarroste
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy