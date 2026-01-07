{{ subpage.title }}

Capotreno ucciso a Bologna, l'omaggio dei colleghi in divisa

Capotreno ucciso a Bologna, l'omaggio dei colleghi in divisaplay icon
(Ansa)

Tanti colleghi di Alessandro Ambrosio hanno partecipato in divisa da ferroviere, con centinaia di persone presenti, al presidio in stazione a Bologna per ricordare il capotreno ucciso il 5 gennaio nel parcheggio dello scalo. Corone di fiori e commozione in piazza Medaglie d'oro, con foto e biglietti. Il gruppo ha raggiunto in corteo il luogo dove e' stato trovato morto il 34enne. Ad una recinzione, nei pressi, sono stati apposti un berretto e una cravatta da ferroviere.

I volenterosi chiedono lo scudo Usa su Kiev

I volenterosi chiedono lo scudo Usa su Kiev
La coalizione dei volenterosi a Parigi il 6 gennaio 2026 (Ansa)
Nel vertice di Parigi i leader di Ue e Nato incontrano Zelensky per discutere le garanzie di sicurezza post pace. Dagli Stati Uniti «supporto in caso di attacco russo». Starmer: «Con Macron creeremo hub militari in loco». La Meloni ribadisce: «Niente truppe».

Con i negoziati sulla pace in Ucraina che non hanno segnato ancora una svolta decisiva, ieri la Coalizione dei volenterosi si è riunita a Parigi nel tentativo di dare un nuovo slancio alle garanzie di sicurezza per Kiev e definire la fumosa cornice della forza multinazionale.

Repressione interna e omaggio a Chávez: le mosse di Rodríguez

Repressione interna e omaggio a Chávez: le mosse di Rodríguez
Delcy Rodríguez, neo presidente ad interim del Venezuela (Getty Images)
La presidente ad interim si mostra in continuità con il regime, intanto dialoga con Washington. Machado blandisce Trump.

La prima uscita pubblica di Delcy Rodríguez da presidente ad interim del Venezuela è stata un atto ad alto contenuto simbolico. Dopo il giuramento seguito alla cattura di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores da parte delle forze statunitensi, la leader chavista si è recata alla Caserma della Montagna, nel quartiere 23 de Enero di Caracas, per rendere omaggio alla tomba di Hugo Chávez. Secondo quanto riferito da El Nacional, la visita è stata descritta in una nota ufficiale come un momento di continuità con il lascito bolivariano.

Altro che patto Usa-Europa infranto. La Merkel spiava persino Obama

Altro che patto Usa-Europa infranto. La Merkel spiava persino Obama
Barack Obama e Angela Merkel (Getty Images)
Per chi, da qualche mese, si sta stracciando le vesti per la presunta rottura del patto atlantico a opera degli Usa, ieri è arrivata una brutta notizia. Mentre era noto che da Washington hanno spiato per anni la Cancelliera Angela Merkel, la novità è che i tedeschi hanno fatto altrettanto con il presidente Barack Obama. E la Cancelliera, che aveva avuto modo di lamentarsi pubblicamente con Obama per il trattamento subito («spiare tra amici non funziona»), ne era perfettamente al corrente, seppur non dall’inizio dell’attività.

Un libro scritto dall'ex vicedirettore di Die Zeit rivela le «acquisizioni accidentali» dei servizi tedeschi: «La Cancelliera sapeva».

Mercoledì da Dragoni | Trump ridisegna il mondo. L’Ue resta a guardare

Mercoledì da Dragoni | Trump ridisegna il mondo. L’Ue resta a guardareplay icon

Trump detta l’agenda globale: dopo il Venezuela, l’Iran è nel mirino e la Groenlandia diventa un dossier di sicurezza strategica contro Cina e Russia. Gli Usa tornano potenza muscolare, l’Europa reagisce con appelli e retorica. La lezione, quindi, è: il mondo è cambiato e l’Ue, così com’è, non conta più.

