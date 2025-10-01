Alessia Pedrielli
2025-10-01

L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»

iStock
Divieti assurdi nell’ordinanza anti smog di Vicenza, che proibisce alle attività commerciali anche i barbecue all’aperto. L’offensiva segue la crociata (fermata dai giudici) di Milano contro i fuochi d’artificio, i blocchi delle auto e lo stop ai classici falò della Befana.
Palermo celebra la Giornata mondiale della salute mentale con incontri, arte e cultura

(IStock)

Il 10 ottobre il capoluogo siciliano ospita per la seconda volta la Giornata mondiale della salute mentale. Una giornata di dibattiti scientifici, spettacoli e musica per sensibilizzare sul tema dei disturbi psichici e combattere i pregiudizi.

Da oggi le imprese saranno obbligate ad assicurarsi dal meteo estremo

Ansa
La polizza contro i danni catastrofali riguarda le aziende con 50 dipendenti, poi toccherà a tutte. Si paga per l’incuria dello Stato.
Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «La missione della Flotilla equivale alla disfatta del centrosinistra»

Ecco #DimmiLaVerità dell'1 ottobre 2025. La nostra Flaminia Camilletti mette in parallelo la missione della Flotilla e la disfatta del centrosinistra.

Rina: in arrivo la prima mini-acciaieria sperimentale a idrogeno verde

True
Nel riquadro, l'ad di Rina Consulting Michele Budetta (Courtesy Rina Consulting)

Acciaio, energia, infrastrutture, mobilità. Dalle idee alle soluzioni, il lavoro di Rina Consulting che con il nuovo ad, Michele Budetta, guarda sempre di più al futuro.

