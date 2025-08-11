Laura Della Pasqua
2025-08-11

Colture in fumo sul Vesuvio. L’Etna erutta, voli a rischio

Ansa
Gli incendi sul vulcano campano non si fermano, la Procura di Nola apre un fascicolo. In Sicilia nuova colata lavica a quota 3.000 metri: allerta arancione allo scalo di Catania.
incendi

«Leone ha rilanciato il modello di una Chiesa che vuole convertire»

Papa Leone XIV (Ansa). Nel riquadro don Roberto Regoli
Don Roberto Regoli: «Nei suoi primi cento giorni Prevost ha spiazzato chi era abituato a un linguaggio mondano. Ai giovani parla di verità».
intervista don roberto regoli

Washington guarda al Caucaso del Sud

A sinistra il presidente azero Ilham Aliyev, a desra il premier armeno Nikol Pashinyan, al centro Donald Trump (Ansa)

Vittoria diplomatica per Donald Trump. Venerdì, il presidente azero, Ilham Aliyev, e il premier armeno, Nikol Pashinyan, hanno firmato un accordo di pace alla Casa Bianca: si tratta di un’intesa che è stata mediata dagli Stati Uniti.

armenia azerbaigian

Vacanze insicure

Ansa
I borseggiatori di Venezia, la banda dei Rolex a Milano, la metro selvaggia nella Capitale... Per i turisti l’Italia è un incubo: record di recensioni negative. Il consigliere di Fdi, Rocca, accusa Gualtieri: «Davanti ai crimini è passivo».
turismo

Gli elettori del Pd affondano il modello Sala

Giuseppe Sala (Imagoeconomica)
Secondo il sondaggio Ghisleri sulla «Stampa», il 60% dei simpatizzanti dem bocciano la Milano di Mr. Expo, accusato di favorire «interessi privati e speculazioni edilizie». E il Diocesano annulla in autotutela il bando del nuovo museo affidato a un «Boeri boy».
sala milano
