Stefano Piazza
2025-10-24

Cisgiordania, Vance ferma l’annessione

Cisgiordania, Vance ferma l'annessione
Il vicepresidente americano J.D. Vance durante la visita al Santo Sepolcro di Gerusalemme (Getty Images)
Il vicepresidente Usa: «Quella mozione è stato uno stupido stratagemma». E Netanyahu rilancia: «Proposta dell’opposizione». Rubio atterra a Tel Aviv per verificare l’attuazione del piano di pace mentre Trump pensa di allargare gli Accordi di Abramo.
La Salis martella ancora sui genovesi. Dopo l’Imu alza il costo dei trasporti

La Salis martella ancora sui genovesi. Dopo l'Imu alza il costo dei trasporti
Silvia Salis (Imagoeconomica)
Rincari del 20% per evitare la bancarotta alla municipalizzata. Ma il nuovo totem della sinistra diceva: «Non toccherò i servizi».
Nasce il colosso dei satelliti Ue, ma ora c’è da capire chi comanda

Nasce il colosso dei satelliti Ue, ma ora c'è da capire chi comanda
Roberto Cingolani, ad di Leonardo (Getty Images)
Leonardo, Thales e Airbus lanciano la sfida a Musk. Starlink però è lontana anni luce.
Il Consiglio europeo non bada a spese: 1 miliardo per la sede. Tanto paghiamo noi

Il Consiglio europeo non bada a spese: 1 miliardo per la sede. Tanto paghiamo noi
Palazzo Justus Lipsius a Bruxelles, sede del Consiglio europeo (Ansa)
I burocrati dell’Unione pianificano la ricostruzione del palazzo Lipsius. Per rispettare le norme energetiche scritte da loro.
Trump fa tira e molla con Putin e impone maxi sanzioni al petrolio

Trump fa tira e molla con Putin e impone maxi sanzioni al petrolio
Ansa
La Casa Bianca, dopo aver disdetto il summit a Budapest, apre uno spiraglio: «Non è escluso completamente». Ma The Donald usa il pugno duro e mette nella lista nera i colossi Rosneft e Lukoil. Il Cremlino: «Atto ostile».
