True Sergio Giraldo Meno migranti e meno Stato. Kast vuol riportare il Cile nell’orbita degli Stati Uniti José Antonio Kast, neo presidente cileno (Ansa)

Il presidente conservatore appena eletto ha sfruttato il malcontento per le politiche permissive del predecessore. Il voto obbligatorio (una novità) ha favorito la destra.Il Paese è tra i maggiori produttori mondiali delle materie chiave per la transizione energetica e per la difesa. Chi vuole investire, però, deve pagare royalty salate. Specie se paragonate a quelle chieste dall’Argentina.Lo speciale contiene due articoli.La vittoria schiacciante di José Antonio Kast al ballottaggio per le elezioni presidenziali del Cile il 14 dicembre scorso consolida l’allineamento del Sudamerica con l’era Trump, dimostrando che l’esasperazione per il crimine e l’immigrazione illegale pesa più delle ideologie del passato. Si può etichettare il voto cileno come nostalgia autoritaria, come stanno facendo in molti? Questa semplificazione eccessiva taglia fuori gran parte della realtà di quei Paesi in cui ciò che emerge è il più chiaro ripudio della sinistra, tra difficoltà economiche e violenza di strada.Il conservatore (per alcuni, ultraconservatore) Kast ha vinto il ballottaggio con uno squillante 58,16% dei voti, superando nettamente la comunista Jeannette Jara. Questo risultato non è solo un cambio della guardia, dal presidente di sinistra Gabriel Boric al conservatore Kast, ma segna per il Cile un rifiuto storico della sinistra che ha radici profonde.Kast viene spesso definito di estrema destra, ma la sua elezione è stata accompagnata da toni misurati e concilianti nel discorso di vittoria, volto a rassicurare gli elettori moderati. Il presidente eletto ha promesso di essere un leader conservatore di destra «misurato, ragionevole, sensato e di buon senso», che invita i cileni a lavorare sodo, a rispettare le istituzioni e le regole, con un messaggio ironico e chiaro: «Rendiamo di nuovo il Cile noioso». Nondimeno, il successo elettorale consolida la tendenza che ha visto quasi il 70% degli elettori sostenere candidati di destra al primo turno.Un fattore cruciale che ha pesato sul risultato elettorale è stata la reintroduzione del voto obbligatorio per le elezioni presidenziali cilene. L’introduzione di questo sistema (con multe dai 30 ai 160 euro a chi non si reca a votare, cifre elevate nel contesto del reddito mensile cileno) ha mobilitato un’ampia fascia dell’elettorato che era generalmente disimpegnata dalla politica e profondamente diffidente nei confronti delle élite politiche. L’affluenza è stata dell’85%, il doppio dell’elezione precedente.L’obbligo di voto si è rivelato essere chiaramente correlato a uno spostamento dell’elettorato verso destra.Il vero motore di questa decisa virata non è stato un ritorno ideologico, ma una profonda e diffusa frustrazione popolare nei confronti dell’aumento della criminalità e dell’insicurezza. Il Cile, sebbene rimanga uno dei Paesi più sicuri della regione, è scosso da episodi di violenza e rapine brutali un tempo assai rari. La paura del crimine è diventata la principale preoccupazione dei cileni, con circa il 63% che la considera tale, un dato tra i più alti al mondo.Gran parte di questo allarme è direttamente collegato all’afflusso di immigrati irregolari, in particolare dal Venezuela, con la popolazione residente nata all’estero che ha raggiunto circa il 10%, rispetto al 2,1% del 2010. Una vera e propria esplosione, cui è correlato un aumento della criminalità.L’arrivo di violente bande transnazionali come il Tren de Aragua, originaria del centro penitenziario di Tocorón in Venezuela e coinvolta in rapimenti a scopo di estorsione, omicidi, tratta di esseri umani e torture, ha introdotto nel Cile reati un tempo sconosciuti.Kast, cogliendo in pieno il sentimento anti immigrazione e le richieste di mano dura contro il crimine, ha promesso un governo di emergenza poiché il Paese «cade a pezzi». La sua agenda di sicurezza è intransigente e si ispira apertamente al modello adottato dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, che gode di un indice di popolarità positivo tra oltre il 70% dei cileni. Da quando Bukele è entrato in carica (nel 2019) gli omicidi nel Salvador sono diminuiti del 90%. Come? Arresti di massa, sospensione di alcuni diritti costituzionali, una mega prigione di massima sicurezza.Le promesse di Kast in questo senso non sono da meno e includono la militarizzazione della frontiera settentrionale con la costruzione di fossati, muri e recinzioni elettriche per contrastare l’immigrazione clandestina e i traffici. Il suo approccio è chiaro e afferma che i migranti irregolari dovranno andarsene o saranno espulsi. In un avvertimento diretto, Kast ha detto agli immigrati irregolari che possono andarsene «con i soli vestiti che hanno addosso», o saranno detenuti ed espulsi in seguito senza i loro averi.Kast ha strategicamente evitato di porre i suoi valori sociali da fervente cattolico padre di nove figli (come l’opposizione all’aborto e al matrimonio omosessuale) al centro della campagna. Ma il ricordo del passato autoritario non è lontano, in Cile, come evidenziato dalla sua dichiarazione secondo cui l’ex dittatore Augusto Pinochet «voterebbe per me se fosse vivo». Una dichiarazione che risale a quasi dieci anni fa, ma che ancora pesa nel dibattito. Voci insistenti dicono che il padre di Kast, tedesco emigrato in Cile nel 1950 all’età di 26 anni, abbia fatto parte del Partito nazista tedesco. Tutti elementi che hanno scandalizzato la sinistra ma che non hanno influito sul consenso alle elezioni.I sondaggi rivelano che gli elettori di Kast mostrano alti livelli di nostalgia autoritaria, con circa il 50% tra i suoi sostenitori che si dichiara d’accordo con l’idea che se i politici cileni seguissero gli ideali di Pinochet, il Paese recupererebbe il suo posto nel mondo. Questa «nostalgia» (che raggiunge il 30% dell’elettorato totale in Cile) è significativamente più alta dell’analoga «malinconia per il franchismo» registrata anche recentemente in Spagna (circa il 15% nel 2023).Dall’altra parte, la candidata sconfitta Jeannette Jara, membro del Partito comunista fin dall’età di 14 anni, difendeva un modello sociale contestato ed era strettamente associata al governo uscente di Gabriel Boric, che ha registrato tassi di approvazione bassi (intorno al 30%) ed è stato percepito come inefficiente e incapace di affrontare la crisi di sicurezza.Il Cile è strategicamente cruciale: è il primo produttore mondiale di rame e detiene circa un terzo delle riserve globali di litio, materiali indispensabili per l’elettrificazione e le tecnologie di difesa. Kast, la cui piattaforma economica è vigorosamente pro mercato, ha promesso un taglio dell’imposta sulle società (dal 27% al 23%), una drastica riduzione della spesa pubblica di 6 miliardi di dollari in 18 mesi e una crescita economica annua del 4%.Mentre il Cile, anche sotto Boric, aveva lanciato la sua Strategia nazionale del litio per aumentare il controllo statale, la nuova amministrazione si troverà nel mezzo della competizione tra Stati Uniti e Cina per le risorse critiche. Sebbene la Cina sia il principale partner commerciale del Cile, gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione per costruire una catena di approvvigionamento di litio slegata dalla lavorazione cinese. L’elezione di Kast segnala che il Cile è pronto a schierarsi con l’ondata conservatrice e pro mercato che sta rimodellando il continente sudamericano, promettendo ordine e prosperità in un’alleanza strategica con Washington.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/cile-kast-2674818827.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="primo-per-il-rame-secondo-per-il-litio-ma-il-tesoro-di-santiago-costa-troppo" data-post-id="2674818827" data-published-at="1766385164" data-use-pagination="False"> Primo per il rame, secondo per il litio. Ma il tesoro di Santiago costa troppo Con l’ascesa di José Antonio Kast il Cile non è solo un laboratorio politico della nuova destra sudamericana, ma anche il fulcro della competizione globale per i minerali critici. La sua immensa ricchezza geologica, fatta soprattutto di rame e dal litio, è la posta in gioco nella rinnovata rivalità tra Stati Uniti e Cina, che cercano di assicurarsi le forniture essenziali per la transizione energetica e le tecnologie di difesa.Il Cile è da tempo un pilastro del settore minerario globale. È il primo produttore mondiale di rame, con una produzione che nel 2024 rappresentava circa il 24% dell’offerta mondiale, e detiene circa il 31% delle riserve globali del metallo. Per quanto riguarda il litio, il Cile è il secondo produttore globale e le sue vaste saline, come il Salar de Atacama, contengono circa un terzo delle riserve mondiali. Le salamoie cilene sono rinomate per le loro concentrazioni eccezionalmente elevate, che superano le 7.000 parti per milione.Questa abbondanza di risorse ha reso il Cile un obiettivo strategico per entrambe le superpotenze. La Cina è il principale partner commerciale del Cile, arrivando a essere la destinazione del 66% delle esportazioni minerarie cilene nel 2024. La società cinese Tianqi detiene una partecipazione significativa (tra il 22% e il 24%) in Sqm (Sociedad Química y Minera), uno dei maggiori produttori di litio del Paese.L’amministrazione Trump, che considera l’emisfero occidentale la sfera di influenza degli Stati Uniti, sta cercando di contenere questa penetrazione. Gli Stati Uniti intendono costruire una catena di fornitura di litio che sia indipendente dalla lavorazione cinese. A tal fine, Washington sfrutta l’accordo di libero scambio (Fta) con il Cile, offrendo alle esportazioni cilene di litio la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali previste dalla legislazione statunitense. Un incentivo inteso a incoraggiare Santiago a uscire dalle catene di fornitura cinesi.Il precedente governo di sinistra di Gabriel Boric aveva inaugurato una Strategia nazionale del litio. L’obiettivo era raddoppiare la produzione di litio in dieci anni e creare una Compagnia nazionale del litio statale. Il perno di questa strategia è stato l’accordo per una joint venture tra l’azienda statale Codelco e Sqm per lo sfruttamento del Salar de Atacama, con Codelco che avrebbe ottenuto la maggioranza (50% più un’azione) a partire dal 2031. Questo accordo era finalizzato a limitare l’influenza della cinese Tianqi in Sqm.Tuttavia, l’approccio di Boric ha generato un intenso dibattito per la mancanza di trasparenza (trattativa diretta anziché gara d’appalto). Inoltre, i progetti per attrarre la lavorazione a valle (come gli impianti di catodi e batterie con Byd e Tsingshan) sono stati sospesi a causa del calo dei prezzi del litio e dei ritardi normativi, evidenziando i limiti dell’utilizzo degli investimenti diretti dall’estero per il rilancio industriale.Il presidente eletto Kast, che ha più volte lodato Donald Trump, si muoverà in direzione opposta, promettendo un approccio chiaramente favorevole al mercato per incoraggiare gli investimenti. Il suo consulente economico, Jorge Quiroz, ha negato l’ispirazione diretta da Javier Milei, ma l’agenda è fortemente improntata a un liberismo fiscale e regolatorio.Kast ha promesso di ridurre l’aliquota dell’imposta sulle società dal 27% al 23%. Inoltre, intende semplificare i permessi per i progetti, un’azione fondamentale dato che l’autorizzazione mineraria in Cile può richiedere dagli 8 agli 11 anni. Kast ha anche in programma di verificare le finanze e le operazioni di Codelco, un passo che riflette il suo orientamento anti statalista e la critica verso la precedente gestione.Nonostante l’attrattiva del Cile, la corsa allo sfruttamento delle risorse è ostacolata da ostacoli normativi e sociali, riassunti nel trilemma minerario: sicurezza nazionale, fattibilità economica e sostenibilità.Uno dei problemi più acuti è il conflitto socio-ambientale, che ha visto i contenziosi legati all’estrazione mineraria in Cile quasi quadruplicare tra il 2000 e il 2020. La principale fonte di preoccupazione è l’elevato consumo di acqua nell’estrazione, in particolare di litio, in un contesto di stress idrico in regioni aride come Atacama.Inoltre, sebbene il Cile abbia cercato di attirare investimenti, le sue attuali royalty per il litio (circa il 40%) sono significativamente più alte rispetto ai regimi aperti al mercato di altri Paesi come l’Argentina (che applica una royalty del 3%), rendendo Buenos Aires una destinazione più attraente per gli investimenti.Oltre alla grave questione della criminalità, il successo di Kast dipenderà dalla sua capacità di affrontare questi difficili problemi. L’allineamento ideologico del neopresidente con Washington è chiaro, ma la vera prova sarà se il suo governo riuscirà a convertire la vasta ricchezza geologica del Cile in stabilità duratura.