Salvatore Drago
2026-01-05

Dalle Olimpiadi di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio: tutto lo sport del 2026

Dalle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ai Mondiali di calcio tra Stati Uniti, Canada e Messico: il 2026 sarà un anno chiave per lo sport globale. Un calendario ricchissimo che attraversa discipline, continenti e grandi eventi destinati a segnare la stagione. Dal tennis, che si apre già a gennaio con l’Australian Open, al Mondiale di Formula 1 al via l’8 marzo da Melbourne, fino ai Mondiali di cricket in India e Sri Lanka con la prima storica partecipazione dell’Italia.
sport 2026

Crans-Montana: Morire in discoteca non è una fatalità | Vita da Roy - Ep.2

La tragedia della discoteca di Crans-Montana scuote l’Europa. Roy De Vita riflette su responsabilità, sicurezza e dolore, smontando l’idea della “fatalità” e difendendo i ragazzi: divertirsi non è una colpa, morire per negligenza sì.

redazione digitale
«I servizi segreti non sanno più come si prevengono i conflitti»

L’esperto Aldo Giannuli: «007 impreparati, idem le classi politiche. Mosca vince la “piccola guerra” contro Kiev ma perde quella grande. Maduro? O ha trattato o il suo esercito l’ha tradito».

Aldo Giannuli, politologo ed esperto di servizi segreti, è rimasto sorpreso dal blitz degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Maduro?

«Rapire un presidente nel giro di pochi minuti nel cuore di una capitale? Certe cose non succedono neanche nei film. Faccio due ipotesi: Maduro sapeva del blitz, e ha trattato la resa con i servizi americani in cambio di garanzie, oppure un pezzo dell’esercito lo ha tradito consegnandolo a Trump».

L’attacco è giustificato dalla lotta al narcotraffico?

«No, Trump ha ordinato l’attacco per una serie di ragioni più profonde: il controllo del petrolio, la preoccupazione per il radicamento cinese nel suo cortile di casa, e infine per rinforzare il suo consenso interno, che si sta flettendo sull’onda del caso Epstein».

intervista aldo giannuli
L’incognita venezuelana irrompe nel duello tra Washington e Pechino su Taiwan

L'esercito di Taiwan schiera un sistema missilistico di difesa aerea all'interno di una base aerea a Hsinchu (Ansa)

Cresce l’incertezza sul dossier taiwanese. Un nodo che, con ogni probabilità, tornerà al centro delle tensioni tra Washington e Pechino.

La scorsa settimana, la Cina ha avviato delle esercitazioni militari nei pressi dell’isola, sostenendo di voler lanciare un «severo avvertimento» contro quelle che ha definito le «forze separatiste». In particolare, la Repubblica popolare ha schierato 14 navi da guerra e 89 caccia. «Di fronte alle crescenti ambizioni espansionistiche della Cina, la comunità internazionale sta osservando per vedere se il popolo taiwanese ha la determinazione di difendersi», ha dichiarato il presidente taiwanese, Lai Ching-te, riferendosi alle pressioni militari di Pechino.

taiwan cina

Italdesign Usa: un ponte strategico tra l'Italia e Detroit

Design, ingegneria e sviluppo veicoli al servizio delle case automobilistiche e del network accademico statunitense. L'intervista a Fabrizio Mina, ceo di Italdesign Usa.

italdesign usa
