«Alla Pop Bari oltre 1 miliardo pagato dagli azionisti col sangue»

Dura requisitoria del procuratore sulla banca fallita: «Bilanci costantemente falsificati».È ripreso ieri - con l’inizio della requisitoria del procuratore capo della Repubblica del tribunale del capoluogo pugliese Roberto Rossi - davanti al tribunale di Bari il processo a carico di Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio, rispettivamente ex presidente ed ex vicedirettore generale della Banca popolare di Bari, imputati per falso in bilancio e ostacolo alla vigilanza. Entrambi furono sottoposti agli arresti domiciliari il 31 gennaio del 2020. In un’intercettazione agli atti dell’inchiesta, ricordata ieri in aula dal procuratore, Marco Jacobini aveva detto al figlio Gianluca: «La banca sei tu».«Un crac da 1 miliardo e 144 milioni di euro, una situazione di tale sfascio che ha ingannato tutti», ha ricordato Rossi all’esordio, e in particolare «tutti i cittadini che hanno versato soldi nelle azioni». Per Rossi, «l’intervento dei commissari della Banca d’Italia ha mostrato l’esistenza di un bilancio fasullo e di una situazione finanziaria ripagata per un miliardo e 144 milioni di euro dagli azionisti, da 70.000 azionisti che hanno perso le azioni con la loro carne e il loro sangue, e dall’Erario».La requisitoria della Procura (presente, oltre che con Rossi, con i pm Savina Toscani, Luisiana Di Vittorio e Federico Perrone Capano) dovrebbe durare per più udienze. Il processo nasce dall’indagine principale sul crac dell’istituto (oggi Banca del Mezzogiorno) nell’ambito della quale la posizione dei due Jacobini fu stralciata, relativamente ai reati oggi contestati, e i due finirono a giudizio immediato. «Il bilancio», ha aggiunto Rossi, «è stato falsificato in maniera costante almeno dal 2014. È stata creata un’apparenza di buona salute di fronte a una situazione di sfascio che ha ingannato tutti quanti, per primi tutti i cittadini che hanno versato le somme alla banca perdendole all’interno delle azioni. Dai documenti interni emergeva un tipo di realtà, da dieci anni la banca era in default; dall’altro lato c’era la comunicazione falsa e ambigua». «La banca», ha detto ancora il procuratore, «non riusciva a contenere i costi perché non era governata con l’idea di essere efficiente, era governata come una masseria, come ha detto un ispettore della Banca d’Italia. Loro dovevano governare e tenere tutto il resto sotto il tappeto».Per il procuratore, inoltre, gli Jacobini avevano un «controllo dell’assemblea totale e quasi violento, un controllo assoluto» e, sempre nell’assemblea, «il permesso per parlare era dato con un cenno della testa».Secondo l’accusa, Gianluca Jacobini è «l’istigatore del falso in bilancio», mentre Marco «dà l’ordine al cda, che poi ha eseguito insieme agli altri che devono far quadrare i conti». «Questa è una banca cooperativa, quindi l’assemblea dei soci è quella che vota il cda. Ma il controllo assembleare partiva direttamente da Jacobini. Il problema è che la governance della banca era di soggetti che avevano problemi finanziari ed erano legati» ai dirigenti della Popolare «da un rapporto di sottoposizione, per cui avrebbero votato qualsiasi cosa», ha osservato ancora Rossi, menzionando due importanti gruppi imprenditoriali indebitati con la banca.Nel suo intervento il procuratore ha poi ricordato che i dirigenti della Banca popolare di Bari «hanno detto che per 30 anni sarebbero stati in utile, ma come potevano prevederlo? Falsificando i piani industriali. I numeri sono stati dati a caso, tanto che loro stessi se ne vergognavano». «Hanno dato numeri a caso», ha poi sostenuto Rossi, «mentre davano crediti a società per le quali c’era già stata la liquidazione perché erano amici loro, poiché dovevano conservare il potere all’interno di questa città».Le carenze organizzative e l’assetto di governo anomalo sarebbero state «segnalate dal 2010 dalla Banca d’Italia», anche se le politiche di «moral suasion», ha detto Rossi, «non ottengono buoni effetti nel nostro Paese». Infine il procuratore ha sottolineato che le contestazioni riguardano un periodo dal 2014-2015 in poi anche se emergerebbero prove di un «sistema» consolidato.